Vé du hành vũ trụ giá 11 tỷ đồng: Lộ danh tính 10 người Trung Quốc đầu tiên bay lên không gian

Với giá 3 triệu NDT, các khách hàng đầu tiên sẽ trải nghiệm không gian từ độ cao 100 km đến quỹ đạo, mở ra thị trường du lịch không gian mới tại Trung Quốc.

Một tấm vé du hành vũ trụ giá 3 triệu tệ (11,2 tỷ đồng) nghe như tình tiết trong phim khoa học viễn tưởng, nhưng giờ đã trở thành hiện thực.

Trung Quốc sẽ mở ra thời đại “du lịch vũ trụ”. Ngày 22/1, Công ty Công nghệ Hàng không vũ trụ có người lái Truyền Vượt Giới Bắc Kinh (Beijing Interstellor Human Spaceflight Technology Co., Ltd.) đã công bố khoang thử nghiệm của tàu vũ trụ du lịch thương mại có người lái đầu tiên – “Truyền Vượt Giới Số 1 (Interstellor CYZ1)”. Giá vé cho hành trình du lịch vũ trụ là 3 triệu nhân dân tệ/khách (khoảng 430.000 USD). Đã có hơn 20 du khách đăng ký, vượt quá sức chứa của 3 tàu. Chuyến bay đầu tiên dự kiến thực hiện vào năm 2028.

Tại đây, Hoàng Cảnh Du - nam diễn viên phim điện ảnh và truyền hình đang nổi - bình thản nói: “Tôi sắp lên vũ trụ, đi bằng tàu của người Trung Quốc tự chế tạo”.

Hoàng Cảnh Du quảng bá cho dự án. Ảnh:

Những du khách đầu tiên lộ diện

Ngay sau đó, nhiều thông tin chi tiết được tiết lộ — Hoàng Cảnh Du sẽ trở thành một trong những du khách vũ trụ thương mại đầu tiên của Trung Quốc, số hiệu 009, và hiện là ngôi sao giải trí duy nhất xuất hiện trong bản danh sách dần được công khai. Tin vừa xuất hiện, mạng xã hội lập tức bùng nổ…

Nhưng nếu cho rằng chuyến đi này chỉ là màn “trải nghiệm của người nổi tiếng” thì quá đánh giá thấp sự kiện này. Theo công ty Beijing Interstellor Human Spaceflight Technology Co., Ltd. công bố, nhóm khách đầu tiên không phải chỉ đến từ giới giải trí, mà trải rộng các lĩnh vực khoa học – kinh doanh – công nghệ – văn hóa.

Trong danh sách có viện sĩ Viện Công trình Trung Quốc Lý Lập Hình, Giám đốc marketing (CMO) của Zhiyuan Robotics (AgiBot) Khưu Hằng (du khách số 001), nhà sáng lập Beijing Toread Outdoor Products Company Limited Vương Tĩnh, CEO Tập đoàn Zhengjia (Grandview Group) Tạ Manh, Chủ tịch Quỹ Qifu Capital Phó Triết Khoan, Tổng giám đốc Công ty cổ phần công nghiệp Phú Giang Thành Đô Lý Trạch Kỳ... Nhóm du khách đầu tiên này còn bao gồm một robot — robot PM01 của hãng ENGINEAI Robotics.

Nữ du khách Vương Tĩnh. Ảnh: Baidu.

Nói cách khác, đây không phải “chiêu trò gây tiếng vang”, mà là màn chào sân chính thức của lĩnh vực hàng không vũ trụ thương mại có người lái tại Trung Quốc.

Sự xuất hiện của Hoàng Cảnh Du giống như một dấu nhấn mang tính ngoài dự liệu. Ít người biết rằng niềm say mê vũ trụ của anh không phải thoáng qua. Từ vai xạ thủ trong phim “Hành động Biển Đỏ” đến hình tượng quân nhân trong “Đơn vị trọng điểm”, anh ta luôn thể hiện hình ảnh “hướng lên, đi xa, vượt giới hạn”.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Hoàng Cảnh Du nói: “Đời người, ít nhất phải đi xem những nơi xa hơn”. Lần này, anh ta đã biến câu nói đó thành hiện thực.

Đứng cùng vạch xuất phát với Hoàng Cảnh Du còn có du khách số 001 — Khưu Hằng. Câu chuyện của Khưu Hằng điển hình cho lộ trình của người làm công nghệ. Năm 2014, trong chuyến công tác ở nước ngoài, anh ta chợt nhận ra: dường như Trái Đất đã không còn chỗ nào chưa đặt chân tới.

Suy nghĩ đó âm ỉ nhiều năm. Đến năm 2019, trong nhật ký năm mới, anh nghiêm túc viết: “Tôi muốn bay lên vũ trụ, nhìn Trái Đất từ bên ngoài”. Năm 2023, Khưu Hằng tự bỏ tiền ký hợp đồng bay vào quỹ đạo với Interstellor, trở thành người Trung Quốc đầu tiên mua vé du hành vũ trụ thương mại.

Robot PM01 của hãng ENGINEAI Robotics sẽ cùng đồng hành trong chuyến bay với các phi hành gia. Ảnh: Worldjournal.

Vé giá 3 triệu tệ, danh tính 10 người đầu tiên của Trung Quốc bay lên vũ trụ lộ diện, ít ai ngờ. Điều này đồng nghĩa vũ trụ không còn chỉ thuộc về các nhiệm vụ quốc gia hay các phi công tinh anh siêu cấp, mà đang mở một lối đi hiện thực cho công chúng.

Phi thuyền “Interstellor CYZ-1” sẽ bay vào 2028

Ngày 18/1, hệ thống an toàn chủ chốt của “Interstellor CYZ-1” đã hoàn tất kiểm định quan trọng. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy ở tốc độ hạ cánh khoảng 7 m/s, lực quá tải được khống chế ổn định trong mức 5g, vượt ngoài kỳ vọng. Hệ thống “hạ cánh cảm nhận mây” kết hợp động cơ phản lực, cấu trúc hấp thụ năng lượng và ghế thông minh giảm chấn, nhằm mục tiêu duy nhất: giảm rủi ro xuống mức thấp nhất.

Theo kế hoạch, phi thuyền này sẽ thực hiện chuyến bay có người lái đầu tiên vào năm 2028. Lôi Thi Thần — nhà sáng lập kiêm CEO của Công ty Công nghệ Hàng không Vũ trụ có người lái Interstellor Bắc Kinh — cho biết theo kế hoạch, “Interstellor CYZ-1” sẽ đưa hành khách lên độ cao 100 km so với mặt đất, tức đường ranh Kármán, để trải nghiệm trạng thái phi trọng lượng trong 5 đến 10 phút, tổng hành trình kéo dài khoảng 3 ngày, đủ để nhìn thấy độ cong Trái Đất và trải nghiệm góc nhìn “biển sao”. Từ năm 2032 sẽ đưa khách lên quỹ đạo cách mặt đất 400 km để lưu trú trong không gian nhiều người trong nhiều ngày; và năm 2038 sẽ thực hiện hành trình vượt 380.000 km để tiến vào quỹ đạo Mặt Trăng.

Tất nhiên, giá thành cũng rất thực tế. Vé có giá 3 triệu NDT (hay 430 ngàn USD), đặt cọc 10% là giữ được chỗ. So với mức hàng triệu USD ở nước ngoài, giá này được coi là “hợp lý”. Tính đến nay, 20 suất đầu tiên đã được đặt.

Người hào hứng có, kẻ lo ngại cũng nhiều. Khi du hành vũ trụ thương mại hóa, câu hỏi an toàn xuất hiện ngày càng thường xuyên. Số lượng rác vũ trụ, mật độ vệ tinh, khoảng trống quy tắc quốc tế — đều là các vấn đề không thể né tránh.

Các phi hành gia đang tập luyện với phi thuyền CYZ-1 này. Ảnh: Worldjournal.

Dự báo cho thấy số vệ tinh quỹ đạo thấp có thể tăng lên 70.000 chiếc, khiến nguy cơ va chạm ngày càng trở nên hiện thực, vũ trụ đang trở nên chật chội.

Nhưng ngay cả vậy, bước tiến khám phá vẫn không dừng. Ngoài “Interstellor CYZ-1”, nhiều doanh nghiệp hàng không vũ trụ Trung Quốc đã tham gia, thậm chí có nơi bán vé du hành vũ trụ qua livestream. Chính sách cũng đã phát tín hiệu rõ ràng — du lịch vũ trụ được xem là một phần quan trọng của kinh tế không gian.

Có lẽ chẳng bao lâu nữa, đám cưới ngoài vũ trụ, thí nghiệm phi trọng lực, hay sáng tác nghệ thuật giữa bầu trời sao — đều có thể từ khái niệm trở thành hiện thực.

Theo Worldjournal, Jiemian