VCCI khởi động diễn đàn xanh, kết nối vì Net Zero

Với chủ đề “Việt Nam cụ thể hóa con đường tới Net Zero”, Diễn đàn 2026 mở ra nền tảng kết nối đa bên, thúc đẩy hành động xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Ngày 20/3, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thông qua Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) phối hợp cùng Hội đồng Năng lượng Thế giới tại Việt Nam (WEC-VN) tổ chức Lễ phát động Chương trình Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới – Việt Nam lần thứ nhất, với chủ đề “Việt Nam cụ thể hoá con đường tới Net Zero”.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch VCCI, Chủ tịch VBCSD, khẳng định: Diễn đàn sẽ là nền tảng kết nối đa bên, thúc đẩy hành động cụ thể của doanh nghiệp trong hiện thực hóa mục tiêu Net Zero. VCCI cam kết đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu là thách thức toàn cầu, Việt Nam đã cam kết đạt Net Zero vào năm 2050. Chuyển đổi xanh và chuyển dịch năng lượng không chỉ là yêu cầu môi trường cấp thiết mà còn mở ra cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và tạo động lực tăng trưởng mới.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Chủ tịch WEC-VN, nhấn mạnh: Diễn đàn sẽ góp phần đưa chuẩn mực quốc tế vào thực tiễn Việt Nam, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng lộ trình chuyển dịch năng lượng hiệu quả, đồng thời kết nối với hệ sinh thái chuyên gia, quỹ khí hậu và các chương trình hỗ trợ tài chính xanh.

Theo ban Tổ chức Diễn đàn “Năng lượng và Môi trường Thế giới – Việt Nam 2026” mang chủ đề “Việt Nam cụ thể hóa con đường tới Net Zero” dự kiến diễn ra vào ngày 11-12/6/2026 tại Hà Nội. Chương trình sẽ bao gồm các hoạt động:

Diễn đàn “Năng lượng và môi trường thế giới – Việt Nam”;

Bình xét vinh danh “Năng lượng và môi trường xanh bền vững tại Việt Nam” theo Bộ tiêu chí đánh giá của Hội đồng Năng lượng thế giới (WEC);

Triển lãm “Con đường xanh – Netzero Việt Nam”. Trong đó, hoạt động triển lãm sẽ diễn ra vào ngày 11/6.

Sự kiện dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, WEC, các bộ ngành, tổ chức quốc tế, chuyên gia trong và ngoài nước cùng đông đảo doanh nghiệp. Đây sẽ là cơ hội đối thoại trực tiếp, chia sẻ kết quả, khoảng trống chính sách và đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0”.

