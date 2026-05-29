Doanh nghiệp đi sớm trong chuyển đổi xanh sẽ có lợi thế cạnh tranh lớn trong tương lai

Đó là nhận định của ông Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc VCCI Miền Trung - Tây Nguyên tại Hội nghị Doanh nghiệp khu vực Miền Trung - Tây Nguyên 2026 diễn ra sáng 29/5.

Ông Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc VCCI Miền Trung – Tây Nguyên.

Phát biểu tại Hội nghị Doanh nghiệp khu vực Miền Trung – Tây Nguyên 2026 diễn ra sáng 29/5 tại Đà Nẵng, ông Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc VCCI Miền Trung – Tây Nguyên nhận định trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang biến động sâu sắc, doanh nghiệp không thể đứng ngoài xu hướng chuyển đổi xanh và tái cấu trúc mô hình tăng trưởng.

“Doanh nghiệp đi sớm trong chuyển đổi xanh sẽ có lợi thế cạnh tranh lớn hơn trong tương lai. Đây không chỉ là trách nhiệm với môi trường, mà còn là chiến lược phát triển dài hạn để nâng cao năng lực chống chịu và mở rộng thị trường”, ông Quang chia sẻ.

Trong tham luận phân tích mang chủ đề "Kinh tế - chính sách Việt Nam trong bối cảnh mới: Cơ hội, thách thức và giải pháp đối với doanh nghiệp", TS Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - tiền tệ Quốc gia cho rằng nền kinh tế Việt Nam đang đối mặt với những rủi ro từ xung đột địa chính trị, chiến tranh thương mại - công nghệ; phân mảnh thương mại, bảo hộ mậu dịch và rủi ro an ninh mạng, biến đổi khí hậu… làm xuất khẩu và thu hút FDI chậm lại, nhập siêu tăng.

Bên cạnh đó, tình hình đầu tư tư nhân và tiêu dùng trong nước chưa phục hồi mạnh so với trước Covid-19; giải ngân đầu tư công còn chậm, không đồng đều… khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong chi phí đầu vào và logistics cao, đơn hàng bấp bênh, yêu cầu số hóa và xanh hóa ngày càng cao…

“Trước bối cảnh đó, nền kinh tế Việt Nam nói chung, doanh nghiệp nói riêng đứng trước những thách thức và cơ hội đan xen. Tuy nhiên, để nắm bắt cơ hội, Việt Nam cần nâng cao năng lực tự chủ, chuyển đổi số - xanh mạnh mẽ, đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng để ứng phó hiệu quả với những biến động này”, TS Cấn Văn Lực chia sẻ.

TS Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế, Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính – tiền tệ Quốc gia phát biểu tại hội nghị.

Khuyến nghị về chính sách cho cộng đồng doanh nghiệp, TS Cấn Văn Lực cho rằng cần quy hoạch vùng miền Trung - Tây nguyên theo định hướng phát triển dựa trên kinh tế xanh, tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng, kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp hiệu quả cao, KHCN và chuyển đổi số…; tạo cơ chế đặc thù cho các tỉnh thành khu vực song song với điều chỉnh chiến lược dài hạn.

Từ đó, vị chuyên gia cho rằng doanh nghiệp cần ưu tiên chuyển đổi xanh bằng những việc cụ thể như: tiết kiệm điện, nước, nhiên liệu; giảm phát thải, giảm bao bì nhựa, xử lý chất thải tốt hơn; phát triển năng lượng tái tạo; chuẩn hóa vùng nguyên phụ liệu, truy xuất nguồn gốc; lập hồ sơ môi trường, lao động, an toàn sản xuất bài bản hơn... Nhất là tăng liên kết vùng thay vì phát triển đơn lẻ; phát huy vai trò của Hiệp hội.

Trong khuôn khổ hội nghị, tại Phiên chuyên đề Chuyển đổi xanh, đại diện WWF Việt Nam và các doanh nghiệp đã chia sẻ những chiến lược, sáng kiến, giải pháp thiết thực giúp doanh nghiệp tối ưu năng lượng, giảm phát thải và nâng cao hiệu quả vận hành. Nhất là trong hành trình chuyển đổi xanh của doanh nghiệp, từ đó hình thành năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong tương lai.

