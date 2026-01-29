Vì sao lợi nhuận ACB giảm mạnh trong quý IV?

Trong quý IV/2025, thu nhập lãi thuần – nguồn thu chủ lực của Ngân hàng TMCP Á Châu (Mã: ACB) dường như đi ngang so với cùng kỳ, đạt 7.093 tỷ đồng.

Bóc tách riêng từng mảng cho thấy, kinh doanh ngoại hối giảm 60% xuống 137 tỷ đồng; lãi thuần hoạt động khác giảm 40% xuống 43 tỷ đồng; mảng chứng khoán đầu tư ghi nhận khoản lỗ gần 48 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 213 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt gần 894 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Hoạt động góp vốn, mua cổ phần đem về 39 tỷ đồng.

Tính tổng thu nhập hoạt động (TOI) của ACB đạt khoảng 8.205 tỷ đồng. Trong khi chi phí hoạt động của nhà băng tăng gần 2% lên 2.782 tỷ đồng khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 7% so với cùng kỳ, xuống 5.423 tỷ đồng.

Kỳ này, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng vượt 1.957 tỷ đồng, trong khi quý IV/2024 chỉ gần 148 tỷ đồng. Ngân hàng cho biết đây là nguyên nhân khiến lợi nhuận suy giảm.

Cụ thể trong quý IV/2025, lợi nhuận trước thuế ACB đạt 3.467 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.784 tỷ đồng, cùng giảm gần 40% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2025, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 19.538 tỷ đồng, giảm 7% so với năm trước. Với kết quả này, ngân hàng mới hoàn thành khoảng 85% mục tiêu lợi nhuận 23.000 tỷ đồng đã đề ra cho cả năm 2025.

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của ACB đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước giảm 36% xuống 16.574 tỷ đồng, trong khi tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác tăng 27% lên 149.990 tỷ đồng.

Về chất lượng tài sản, số dư nợ xấu (từ nhóm 3 đến nhóm 5) của ACB ở mức 6.670 tỷ đồng, giảm 23% so với cuối năm trước, kéo theo tỷ lệ nợ xấu giảm về mức 0,97%. Trong đó, số dư nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) giảm gần 24% so với cuối năm trước, từ 6.748 tỷ xuống 5.136 tỷ đồng.

Nguồn: Báo cáo tài chính.

Tính đến cuối năm ngoái, nhà băng này có 13.229 nhân viên, giảm 61 người so với đầu năm. Tính bình quân chi phí cho nhân viên ở mức 39,2 triệu đồng/người/tháng.