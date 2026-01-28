Hãng bay của Sun Group tăng vốn lên 7.300 tỷ đồng

Sun Phuquoc Airways - hãng hàng không thuộc Tập đoàn Sun Group vừa tăng vốn từ 1.000 tỷ đồng lên 7.300 tỷ đồng.

Dữ liệu VietTimes cho thấy vào cuối năm 2025, Công ty TNHH Hàng không Mặt trời Phú Quốc (Sun Phuquoc Airways) đã tăng vốn từ 1.000 tỷ đồng lên 7.300 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông có sự thay đổi.

Công ty TNHH Đầu tư Tập đoàn Mặt trời (Sun Group) giữ nguyên tỷ lệ sở hữu 19,5% vốn. Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc giảm tỷ lệ sở hữu từ 4,5% xuống hơn 1,3%. Ông Trịnh Hải Đông giảm tỷ lệ nắm giữ từ 25,4% xuống 18,5%.

Trong khi đó, ông Huỳnh Phan Hoàng Nhật Thiên tăng sở hữu từ 25,3% lên 27%, ông Nguyễn Xuân Hậu tăng từ 25,3% lên hơn 33,6%.

Hiện tại, ông Đông và ông Hậu là 2 người được uỷ quyền sở hữu vốn tại hãng bay. Trong đó ông Đông đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Nguồn: Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sun Phuquoc Airways là hãng hàng không được đầu tư và phát triển bởi Tập đoàn Sun Group với tổng vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng.‏ Trung tâm hoạt động chính của hãng đặt tại Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn – huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Tháng 6/2025, B‏‏ộ Xây dựng đã cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Sun PhuQuoc Airways.

Cuối tháng 9/2025, Sun PhuQuoc Airways đã được Cục Hàng không Việt Nam cấp chứng chỉ nhà khai thác tàu bay (AOC) - chứng nhận đủ điều kiện bay thương mại.

Hãng bắt đầu mở bán vé trên website từ giữa tháng 10 và chuyến bay đầu tiên cất cánh ngày 1/11.

Hiện tại, Sun PhuQuoc Airways đang khai thác các đường bay nội địa gồm Hà Nội – Phú Quốc, TP HCM – Phú Quốc, Đà Nẵng – Phú Quốc. Tuyến Cam Ranh – Phú Quốc dự kiến khai thác từ tháng 3/2026.

Bên cạnh đó, hãng cũng tham gia khai thác tuyến có nhu cầu lớn Hà Nội – TP HCM và lên kế hoạch mở thêm các đường bay Hà Nội – Đà Nẵng, TP HCM – Đà Nẵng từ tháng 5/2026.

Không chỉ trong nước, Sun PhuQuoc Airways dự kiến sớm khai thác đường bay đầu tiên từ Phú Quốc đi Đài Bắc (Taipei) từ ngày 29/3/2026.

Nhiều "tân binh" xuất hiện

Sun PhuQuoc Airways tăng vốn trong bối cảnh thị trường hàng không Việt Nam liên tục xuất hiện các “tân binh”.

Tháng 8/2025, CTCP Hàng không Lotha (Lotha Airlines) được thành lập, có trụ sở chính đặt tại cụm công nghiệp Hà Mỵ, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai. Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không.

Tại thời điểm thành lập, công ty chỉ có vốn điều lệ 10 tỷ đồng với 5 cổ đông.

Trong cơ cấu cổ đông, ông Nguyễn Sơn Bình góp 250 triệu đồng tương đương 2,5% vốn. Ông Nguyễn Ngọc Sơn góp 9,6 tỷ đồng tương đương 96% vốn. Ba cá nhân khác là Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Trung Phước, Nguyễn Văn Sỹ, mỗi người góp 50 triệu đồng tương đương 0,5% vốn.

Người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Nguyễn Ngọc Sơn, sinh năm 1993, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Ông Sơn hiện là cổ đông lớn nhất của công ty khi nắm 96% vốn.

Nguồn: Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tháng 11/2025, CTCP Crystal Bay Airlines được thành lập với vốn điều lệ 300 tỷ đồng.

Công ty hoạt động với 51 ngành nghề, trong đó lĩnh vực chính là vận chuyển hành khách hàng không. Người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc Bùi Tường Chi (sinh năm 1974) và Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Chi (sinh năm 1969).

Về cơ cấu cổ đông, CTCP Tập đoàn Du lịch Crystal Bay góp 282 tỷ đồng, tương đương 94% vốn. Ông Nguyễn Đức Chi góp 15 tỷ đồng, chiếm 5% vốn. Ông Bùi Tường Chi góp 3 tỷ đồng, tương đương 1% vốn.

Nguồn: Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Hay mới đây, Masterise Group đã thành lập Công ty TNHH Cảng hàng không Masterise với vốn điều lệ 29.300 tỷ đồng.

Động thái thành lập doanh nghiệp hàng không diễn ra trong bối cảnh Tập đoàn Masterise được Quốc hội giao làm chủ đầu tư dự án sân bay Gia Bình, với tổng mức đầu tư hơn 196.000 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 dự kiến triển khai khoảng 146.236 tỷ đồng, giai đoạn 2 khoảng 55.142 tỷ đồng.

Theo hồ sơ đăng ký kinh doanh, Công ty TNHH Cảng Hàng không Masterise đăng ký hoạt động trong 61 ngành nghề, trọng tâm là cung cấp các dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không. Doanh nghiệp đặt trụ sở tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.