Mệt mỏi vì xếp hàng mua vàng nhưng chỉ nhận được giấy hẹn

Nhiều người xếp hàng cả tiếng đồng hồ để mua vàng bạc nhưng các cửa hàng không có sản phẩm để giao ngay. Vàng phải chờ nhận từ 7 - 10 ngày, còn bạc sẽ nhận sau 3 - 6 tháng.

Chiều 27/1, cửa hàng vàng bạc Phú Quý thông báo đã phát hết phiếu đặt mua bạc của ngày 28/1.

Chỉ bán vàng cho người đặt trước

Chiều 27/1, chị Thu (29 tuổi, nhân viên văn phòng) đến cửa hàng vàng trên đường Cầu Giấy để mua vàng nhẫn. Tuy nhiên, nơi đây chỉ bàn giao vàng nhẫn cho khách có giấy hẹn. Một số sản phẩm vàng trang sức như dây chuyền, lắc tay… có thể giao dịch ngay.

“Nhân viên ở tiệm kim hoàn hẹn tôi quay lại vào sáng mai để xếp hàng, lấy phiếu, sau đó cửa hàng sẽ trả vàng sau 10 ngày. Tôi hỏi mua online được không thì nhân viên thông báo là phải đến giao dịch trực tiếp”, chị Thu nói.

Cảnh khách có giấy hẹn ngồi đợi tại phòng riêng để chờ lấy vàng.

Theo chia sẻ từ nhân viên cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên đường Cầu Giấy, hôm nay thương hiệu này chỉ trả vàng cho khách đã đặt trước. Hiện, các sản phẩm vàng rồng và vàng miếng ở cửa hàng đã hết.

“Mọi người muốn mua vàng có thể quay lại vào hôm tiếp theo, sau đó thanh toán trước và lấy giấy hẹn. Tùy theo ngày giao dịch, cửa hàng sẽ trả vàng trong vòng 7 - 10 ngày. Còn với giao dịch bán vàng thì có thể thực hiện được luôn nhưng cũng cần xếp hàng, lấy số để thực hiện”, nhân viên cửa hàng cho hay.

Giấy hẹn lấy vàng sẽ được nhân viên thu lại, sau đó đưa cho khách giấy lấy sản phẩm.

Cầm trên tay giấy hẹn, chị Liên (ở Nam Từ Liêm) cho biết hôm nay là ngày chị được hẹn trả vàng. Mua 1 chỉ vàng nhẫn từ hôm 21/1 với giá 16,92 triệu đồng, chị đợi đúng 1 tuần sau mới được lấy vàng.

“Tôi mua có 1 chỉ thì được lấy, có người hôm trước mua 3 chỉ vẫn chưa được nhận. Tôi nghe thông báo là hôm nay cửa hàng trả tối đa 2 chỉ cho 1 khách”, chị Liên nói.

Vị khách này cũng cho biết đang cân nhắc là có nên mua thêm vàng nữa không vì giá kim loại ngày càng tăng. Chưa kể việc xếp hàng từ sớm để lấy phiếu hẹn, rồi lại xếp hàng chờ đợi lấy vàng tốn rất nhiều thời gian, tạo tâm lý mệt mỏi.

Khách ngồi chờ lấy vàng.

Chiều 27/1, Bảo Tín Minh Châu ở Cầu Giấy thông báo trả tối đa 2 chỉ vàng cho 1 khách đã có giấy hẹn.

Không chỉ với vàng, khách mua bạc cũng phải xếp hàng để lấy giấy hẹn. Anh Tuấn (45 tuổi) cho biết phải xếp hàng từ 3h sáng tại một tiệm kim hoàn để mua bạc. Anh may mắn là 1 trong 350 người được đăng ký mua, nhận hàng sau 3 - 6 tháng.

Nhân viên cửa hàng Phú Quý trên đường Cầu Giấy cho biết hôm nay thương hiệu đã phát hết số thứ tự cho người mua. "Mỗi người được mua tối đa 1 kg bạc nhưng hiện tại cửa hàng không có sẵn nên mọi người sẽ lấy hàng vào đầu tháng 6”, nhân viên này nói.

Mệt mỏi vì xếp hàng, một số người đã đi “đường tắt” bằng cách mua giấy hẹn từ người khác và chấp nhận mức chênh lệch so với giá ghi trên giấy đặt cọc.

Cửa hàng thông báo hết hàng.

Cẩn trọng, không nên FOMO



Trao đổi với VietTimes, chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho rằng giá vàng, bạc trong nước đi lên ngoài diễn biến theo giá quốc tế thì động lực chính đến từ yếu tố cung - cầu.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng nhà đầu tư cần xác định rõ mục tiêu nắm giữ, tránh chạy theo những tin đồn và biến động ngắn hạn. Ngược lại, nhà đầu tư lướt sóng thì nên cân nhắc và thận trọng, tránh mua bắt đáy bởi rủi ro sụt giảm vẫn hiện hữu.

Khách xếp hàng, ngồi chờ bán vàng tại một cửa hàng trên đường Cầu Giấy, Hà Nội.

Chia sẻ tại một hội thảo mới đây, chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu cho rằng khi quan sát toàn cảnh các kênh đầu tư từ chứng khoán, vàng, bất động sản, ngoại tệ, tiền gửi cho tới tài sản số, có thể thấy thị trường vàng được dự báo là kênh biến động mạnh nhất trong năm 2026.

Theo ông Hiếu, giá vàng thế giới và thế giới liên tục lập đỉnh, cao hơn rất nhiều so với mọi dự báo cách đây 2 năm. TS Nguyễn Trí Hiếu cho rằng bất chấp các biện pháp quản lý hành chính, tâm lý đám đông và nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) vẫn chi phối mạnh hành vi nhà đầu tư, khiến vàng trở thành kênh đầu tư nhạy cảm và khó kiểm soát trong năm 2026.

Xét thuần túy trên tiêu chí lợi nhuận, vàng đang là kênh đầu tư vượt trội. Năm 2025, vàng mang lại mức sinh lời khoảng 80%, con số mà hầu như không kênh đầu tư nào khác đạt được. Ngay cả bất động sản, một kênh truyền thống cũng rất khó đạt mức lợi nhuận 30% trong một năm. Trong bối cảnh hiện tại, xu hướng tăng của vàng vẫn được duy trì.

Tuy nhiên, TS Nguyễn Trí Hiếu cũng nhấn mạnh rằng đầu tư không chỉ nhìn vào lợi nhuận, mà còn phải cân nhắc yếu tố an toàn. Nhà đầu tư cần nhìn trong dài hạn để có những lựa chọn chính xác, đặc biệt là không nên FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội hấp dẫn).