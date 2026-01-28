Cổ đông lớn nhất Vinaconex giảm vốn nghìn tỷ, chỉ có 2 nhân sự

Pacific Holdings, đơn vị nắm hơn 45% vốn Vinaconex, vừa giảm hơn 2.100 tỷ đồng vốn điều lệ, động thái thu hút sự chú ý của thị trường.

Công ty Cổ phần Đầu tư Pacific Holdings vừa ghi nhận thay đổi đáng chú ý về quy mô vốn, khi điều chỉnh vốn điều lệ từ 7.100 tỷ đồng xuống còn 4.970 tỷ đồng, tương ứng mức giảm hơn 2.100 tỷ đồng.

Thông tin trên được thể hiện tại hồ sơ đăng ký doanh nghiệp công bố vào tháng 12/2025. Cơ cấu cổ đông sau điều chỉnh không được doanh nghiệp công bố chi tiết. Đây là lần đầu tiên Pacific Holdings thực hiện thay đổi vốn kể từ khi ra đời vào cuối năm 2021.

Pacific Holdings chỉ có 2 lao động, dù vốn điều lệ lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Động thái giảm vốn diễn ra trong bối cảnh Pacific Holdings đang nắm vai trò trung tâm trong cấu trúc sở hữu của Vinaconex. Tính đến cuối quý II/2025, doanh nghiệp này sở hữu hơn 270 triệu cổ phiếu VCG, tương đương 45,1% vốn điều lệ, qua đó trở thành cổ đông lớn nhất của Vinaconex.

Một điểm đáng chú ý khác là quy mô tổ chức của Pacific Holdings khá “tinh gọn”. Theo công bố hồi tháng 12/2025, doanh nghiệp chỉ có 2 lao động, dù vốn điều lệ lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Hiện ông Trần Đình Tuấn đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật; đồng thời đang giữ chức Phó tổng giám đốc Vinaconex.

Về xuất phát điểm, Pacific Holdings được thành lập vào tháng 11/2021 với vốn điều lệ 7.100 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH An Quý Hưng nắm giữ gần như toàn bộ vốn góp (99,92%). Bốn cổ đông cá nhân còn lại gồm: ông Đào Ngọc Thanh, ông Nguyễn Xuân Đông, ông Dương Văn Mậu và ông Nguyễn Hữu Tới - mỗi người sở hữu 0,02% vốn.

Cơ cấu cổ đông Pacific Holdings thời điểm thành lập

Đáng lưu ý, các cổ đông này đều là những nhân sự cấp cao gắn chặt với Vinaconex. Ông Đào Ngọc Thanh từng giữ chức Chủ tịch HĐQT VCG trước khi rời vị trí vào năm 2024. Ông Nguyễn Xuân Đông hiện là Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vinaconex, trong khi ông Dương Văn Mậu và ông Nguyễn Hữu Tới đều là Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Tổng công ty.

Ở diễn biến mới nhất, nhóm lãnh đạo chủ chốt của Vinaconex tiếp tục mở rộng ảnh hưởng tại Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP (Viwaseen, mã: VIW).

Các ông Nguyễn Xuân Đông, Dương Văn Mậu cùng ba nhân sự khác vừa được Vinaconex đề cử tham gia HĐQT Viwaseen, dự kiến được kiện toàn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức ngày 29/1/2026.

Trước đó, Vinaconex đã hoàn tất thương vụ nhận chuyển nhượng gần 57 triệu cổ phiếu VIW, tương ứng 98,1% vốn điều lệ, từ SCIC vào cuối năm 2025, chính thức đưa Viwaseen trở thành công ty con do Vinaconex chi phối.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/1, cổ phiếu Vinaconex (VCG) tăng hơn 3%, chấm dứt chuỗi hai phiên điều chỉnh trước đó, đưa thị giá lên mức 52.900 đồng/cổ phiếu.