Vàng SJC tiến sát mốc 136 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 133.800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 135.800.000 đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay (9/9), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 133.800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 135.800.000 đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng ở cả 2 so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2.000.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC phá đỉnh. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 128.300.000 – 130.800.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với phiên 8/9.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 128.300.000 – 131.300.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 2.300.000 đồng/lượng,tăng 600.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 127.800.000 – 130.800.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, đi ngang so với ngày 8/9.

Diễn biến giá vàng thế giới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 9/9 giao dịch ở mức 3.642 USD/ounce, tăng mạnh so với hôm qua (3.587 USD/ounce), thiết lập đỉnh mới. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.497 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 116.400.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Theo Trading Economics, đà tăng này được thúc đẩy bởi kỳ vọng ngày càng cao về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 9, sau khi báo cáo việc làm của Mỹ cho thấy những dấu hiệu suy yếu rõ rệt.

Theo báo cáo, nền kinh tế Hoa Kỳ đã tạo ra ít việc làm hơn dự kiến trong tháng 8, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2021. Dữ liệu này đã củng cố niềm tin của thị trường, khi các nhà giao dịch hiện cho rằng có tới 90% khả năng Fed sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp sắp tới.

Sự chú ý của thị trường hiện đang chuyển sang các báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, dự kiến sẽ được công bố vào cuối tuần này. Các dữ liệu này sẽ cung cấp thêm manh mối về lộ trình chính sách lãi suất của Fed.

Trong khi đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã tăng lượng vàng nắm giữ trong tháng thứ 10 liên tiếp vào tháng 8, như một phần của chiến lược đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, giảm phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ.

Tổng thể, giá vàng đã tăng 37% kể từ đầu năm đến nay. Hiệu suất ấn tượng này được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố, bao gồm đồng USD yếu hơn, chính sách tiền tệ nới lỏng, hoạt động mua vào liên tục của ngân hàng trung ương và sự gia tăng bất ổn địa chính trị và kinh tế toàn cầu.

Giá Bitcoin phục hồi 0,4%

Theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 111.363 USD/BTC, tăng 0,4% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 112.800 USD/BTC.

Giá Bitcoin phục hồi nhẹ. Ảnh: Coin Desk.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 103 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.218 tỷ USD chiếm 56,6% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: Coin Glass.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 8 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.

