Giá vàng, bitcoin hôm nay 8/9: SJC giảm nhẹ, trên 135 triệu đồng/lượng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC ở mức 133.100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra ở mức 135.100.000 đồng/lượng.

Giá vàng SJC chững lại

Cập nhật giá vàng hôm nay (8/9), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 133.100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 135.100.000 đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng ở chiều mua và 300.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2.000.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC điều chỉnh. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 127.700.000 – 130.200.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, đi ngang so với phiên 6/9.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 127.700.000 – 130.700.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 2.300.000 đồng/lượng, đi ngang so với chốt phiên giao dịch tuần trước.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 127.800.000 – 130.800.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, đi ngang so với ngày 6/9.

Vàng thế giới đi ngang

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 8/9 đang giao dịch ở mức 3.587 USD/ounce, đi ngang với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.510 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 114.600.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Như vậy, giá vàng thế giới hiện tại thấp hơn giá vàng miếng SJC bán ra khoảng 20.500.000 đồng/lượng. So với vàng nhẫn SJC, vàng thế giới thấp hơn khoảng 15.600.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng tiếp tục duy trì vững ở mức gần 3.590 USD/ounce, bám sát mức cao kỷ lục. Đà tăng này được thúc đẩy bởi báo cáo việc làm yếu kém của Mỹ, làm dấy lên kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối tháng này.

Báo cáo việc làm tháng 8 của Mỹ cho thấy nền kinh tế tạo ra ít việc làm hơn dự kiến, đồng thời tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2021, cho thấy thị trường lao động đang có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo đó, các nhà giao dịch hiện đặt cược tới 92% khả năng Fed sẽ cắt giảm 0,25 điểm phần trăm lãi suất tại cuộc họp sắp tới.

Trong một diễn biến khác, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã tiếp tục tăng lượng vàng nắm giữ trong tháng thứ 10 liên tiếp vào tháng 8, cho thấy nỗ lực đa dạng hóa dự trữ khỏi đồng USD.

Về mặt thương mại, chính quyền Tổng thống Trump đã có động thái miễn thuế quan đối với vàng và một số kim loại khác theo từng quốc gia, tạo thêm lực đẩy cho thị trường kim loại quý.

Giá Bitcoin phục hồi 0,3%

Theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 110.888 USD/BTC, tăng 0,3% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 111.300 USD/BTC.

Giá Bitcoin phục hồi nhẹ. Ảnh: Coin Desk.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 107 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.209 tỷ USD chiếm 56,6% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: Coin Glass.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.