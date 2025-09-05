Giá vàng hôm nay 5/9: SJC tiếp tục phá đỉnh, lên mốc cao nhất lịch sử

VietTimes - Giá vàng miếng SJC ở mức 132.900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra ở mức 134.400.000 đồng/lượng - mức cao nhất lịch sử.

Giá vàng SJC tiếp tục thiết lập đỉnh mới

Cập nhật giá vàng hôm nay (5/9), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 132.900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra ở mức 134.400.000 đồng/lượng - mức cao nhất lịch sử, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với 24h qua. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 1.500.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC thiết lập kỷ lục mới. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 126.700.000 – 129.200.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với phiên 4/9.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 126.500.000 – 129.500.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 2.300.000 đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua và 300.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 126.800.000 – 129.800.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với ngày 4/9.

Vàng thế giới điều chỉnh, neo gần mức kỷ lục

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 4/9 đang giao dịch ở mức 3.551 USD/ounce, giảm nhẹ so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.510 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 113.600.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Như vậy, giá vàng thế giới hiện tại thấp hơn giá vàng miếng SJC bán ra khoảng 20.800.000 đồng/lượng. So với vàng nhẫn SJC, vàng thế giới thấp hơn khoảng 15.600.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng đang giao dịch quanh gần mức kỷ lục 3.580 USD thiết lập trong phiên trước. Đà tăng này được thúc đẩy bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ sớm hạ lãi suất và nhu cầu trú ẩn an toàn ngày càng cao trong bối cảnh bất ổn toàn cầu.

Dữ liệu việc làm khu vực tư nhân của Mỹ cho thấy số lượng việc làm mới được tạo ra thấp hơn dự kiến trong tháng 8. Bên cạnh đó, số lượng cắt giảm việc làm lại cao hơn dự báo và đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu đã bất ngờ tăng lên mức cao nhất trong hai tháng. Những thông tin này đã củng cố niềm tin của giới đầu tư vào khả năng Fed sẽ bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 9. Thậm chí, nhiều nhà giao dịch còn dự báo Fed có thể thực hiện tới ba lần cắt giảm lãi suất trong năm nay. Điều này làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng, từ đó hỗ trợ giá kim loại quý.

Bên cạnh đó, vàng còn được hưởng lợi từ những lo ngại về sự độc lập của Fed. Các mối đe dọa tiềm tàng có thể làm gia tăng kỳ vọng lạm phát và khiến các nhà đầu tư tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn. Đáng chú ý, Stephen Miran, một người hoài nghi về sự độc lập của Fed, dự kiến sẽ tham gia FOMC. Ngoài ra, các ứng cử viên cho vị trí Chủ tịch Fed vào năm tới cũng liên tục bày tỏ quan điểm ôn hòa, phù hợp với quan điểm của Tổng thống Donald Trump.

Giá Bitcoin điều chỉnh

Theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 110.539 USD/BTC, giảm 0,5% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 110.981 USD/BTC.

Giá Bitcoin điều chỉnh. Ảnh: Coin Desk.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 85 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.205 tỷ USD chiếm 56,9% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: Coin Glass.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.