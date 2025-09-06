Phó thống đốc: Sẽ phối hợp với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ quản lý thị trường vàng

Phó thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng, triển khai nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng về quản lý thị trường vàng.

Chiều 6/9, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà thông tin về việc triển khai Nghị định của Chính phủ về quản lý kinh doanh vàng, các thủ tục thành lập doanh nghiệp vàng nói riêng, sản xuất kinh doanh vàng sau khi ban hành Nghị định 232, có hiệu lực từ 10/10/2025.

Triển khai nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng về quản lý thị trường vàng

Nghị định 232/2025/NĐ-CP của Chính phủ , sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đã được Chính phủ ban hành quy định, Ngân hàng Nhà nước cấp phép cho các doanh nghiệp, các tổ chức thực hiện hoạt động liên quan tới sản xuất, kinh doanh vàng.

Cụ thể, các doanh nghiệp được phép thực hiện ba nhóm hoạt động chính: sản xuất vàng miếng; kinh doanh mua bán vàng; sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Việc thành lập doanh nghiệp và triển khai hoạt động kinh doanh vàng phải tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.

Việc cấp phép sản xuất vàng miếng đưa ra các điều kiện cụ thể để doanh nghiệp và tổ chức được xem xét cấp giấy phép, trong đó Ngân hàng Nhà nước quy định về hồ sơ, thủ tục cấp phép.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà. Ảnh: Q.A.

Ông Hà cho biết hiện nay Ngân hàng Nhà nước đang khẩn trương hoàn thiện các văn bản hướng dẫn theo đúng trình tự, thủ tục quy định và thời gian nghị định có hiệu lực. Các văn bản hướng dẫn sẽ được thiết kế theo hướng đảm bảo công khai, minh bạch, cắt giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, nguồn lực để hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thông tin tại họp báo, Phó thống đốc cho hay Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng, triển khai nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý thị trường vàng, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.

Về câu hỏi liên quan tới điều hành chính sách tiền tệ để hỗ trợ tăng trưởng, ông Hà cho biết Ngân hàng Nhà nước nhận thức đây là nhiệm vụ chính trị vô cùng quan trọng. Vì vậy, nhiều giải pháp chủ động, kịp thời được triển khai để hỗ trợ tăng trưởng gắn với vốn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát và đảm bảo ổn định lớn của nền kinh tế.

Đến nay, thanh khoản của hệ thống các tổ chức tín dụng đảm bảo, thị trường tiền tệ ổn định và tỷ giá linh hoạt phù hợp thị trường. Mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục giảm. Cuối tháng 8/2025, lãi suất cho vay bình quân đã giảm 0,6% so với cuối năm 2024.

Phấn đấu giảm lãi suất cho vay góp phần hỗ trợ người dân

Về thị trường ngoại tệ, ông Hà cho hay thanh khoản đảm bảo tốt, nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế được đáp ứng. Tỷ giá bình quân của ngân hàng tăng khoảng 3,45% so với cuối năm ngoái; tín dụng có sự phát triển tích cực so với các năm trước đây.

Dư nợ tín dụng của toàn nền kinh tế đạt khoảng hơn 17 triệu tỷ đồng, tốc độ tăng khoảng 11,82% so với cuối năm 2024. Tín dụng tăng trưởng tích cực so với các năm gần đây, đến ngày 29/8/2025, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt 17,46 triệu tỷ đồng, tăng 11,82% so với cuối năm 2024.

Theo Phó Thống đốc, trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội, Ngân hàng Nhà nước sẽ tập trung vào các nhóm giải pháp trọng tâm:

Điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ với thời điểm và liều lượng hợp lý, hài hòa giữa tỷ giá và lãi suất, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh qua đó thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo giữ ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu.

Tiếp tục điều hành tỷ giá linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường, sẵn sàng can thiệp thị trường khi cần thiết để đảm bảo sự ổn định thị trường ngoại tệ.

Chỉ đạo các tài chính tín dụng tiếp tục nỗ lực tiết giảm chi phí hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, qua đó phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và khả năng hấp thụ vốn để kịp thời cung ứng vốn cho nền kinh tế.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành tháo gỡ kịp thời các khó khăn trong triển khai chính sách tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

"Trong quá trình điều hành, Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi sát diễn biến kinh tế trong nước và quốc tế để kịp thời điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, phù hợp với yêu cầu thực tiễn", ông Hà nói.