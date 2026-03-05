Giá vàng SJC sáng nay tăng trở lại

VietTimes - Giá vàng miếng SJC sáng 5/3 niêm yết ở mức 181,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 184,2 triệu đồng/lượng, tăng 1.000.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng hôm qua (4/3).

Giá vàng SJC phục hồi 1 triệu đồng

Sáng 5/3, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 181,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 184,2 triệu đồng/lượng, tăng 1.000.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng hôm qua (4/3). Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 180,9 - 183,9 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 1.000.000 đồng/lượng so với sáng 4/3.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 181,2 - 184,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 1.000.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 182 – 185 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 2.000.000 đồng/lượng so với ngày 4/3.

Giá vàng thế giới phục hồi 800.000 đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 5/3 giao dịch ở mức 5.177 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.307 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 164,2 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 800.000 đồng/lượng so với hôm qua (4/3).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 19,4 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới phục hồi lên quanh ngưỡng 5.170 USD/ounce, nối dài đà phục hồi từ cuối phiên trước đó khi giới đầu tư ráo riết tìm nơi trú ẩn an toàn trước vòng xoáy căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

Cuộc xung đột đã bước sang ngày thứ sáu với những diễn biến nghẹt thở. Liên quân Mỹ - Israel tiếp tục không kích diện rộng vào các mục tiêu trên khắp lãnh thổ Iran. Đáp trả lại, Tehran đã dội tên lửa vào nhiều quốc gia láng giềng, nhắm trực diện vào các cơ sở năng lượng trọng yếu.

Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai ủng hộ chiến dịch quân sự này, các quan chức Mỹ xác nhận một tàu chiến của Iran đã bị đánh chìm tại vùng biển quốc tế. Tuy nhiên, giới chức Iran đã nhanh chóng bác bỏ các báo cáo về việc Bộ Tình báo nước này chủ động tiếp cận Washington để đàm phán, gọi đó là những thông tin sai sự thật.

Trên mặt trận kinh tế, thị trường càng thêm biến động khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ xác nhận mức thuế quan toàn cầu 15% sẽ bắt đầu có hiệu lực ngay trong tuần này, dù có thể được xem xét điều chỉnh trong 5 tháng tới.

Sự cộng hưởng giữa chính sách bảo hộ thương mại và giá dầu khí leo thang đã làm sống lại nỗi lo lạm phát. Điều này buộc các nhà đầu tư phải đẩy lùi kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), với đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên dự kiến phải chờ đến tháng 9 và tổng cộng chỉ có hai đợt giảm trong cả năm 2026.

Giá bitcoin tăng mạnh 6,5%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (5/3) giá bitcoin giao dịch ở mức 72.859 USD/BTC, ghi nhận mức tăng bứt phá 6,5% trong vòng 24h qua, chính thức vượt ngưỡng cản tâm lý quan trọng.

Bất chấp tâm lý thận trọng bao trùm thị trường tài chính trước căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, Bitcoin vẫn duy trì đà hưng phấn với mức tăng trưởng 6,69% so với 7 ngày trước (68.292 USD/BTC), củng cố vững chắc xu hướng hồi phục theo tuần.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới đã thu hẹp đáng kể đà giảm, hiện chỉ còn cách vùng đỉnh 78.040 USD/BTC khoảng 6,64% giá trị.



Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 264 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.467 tỷ USD chiếm 50,3% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, cả 10 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.