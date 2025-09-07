Diễn biến giá vàng, bitcoin hôm nay 7/9

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.510 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng hơn 114.600.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Vàng thế giới đi ngang

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng nay giao dịch ở mức 3.586 USD/ounce, đi ngang so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.510 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng hơn 114.600.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Như vậy, giá vàng thế giới hiện tại thấp hơn giá vàng miếng SJC bán ra khoảng hơn 20 triệu đồng/lượng. So với vàng nhẫn SJC, vàng thế giới thấp hơn khoảng 15.600.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng tiếp tục giữ vững mức cao kỷ lục mới được thiết lập gần đây. Đà tăng này được thúc đẩy bởi báo cáo việc làm yếu hơn dự kiến của Mỹ, làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất và nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao trong bối cảnh bất ổn toàn cầu.

Được biết, nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 22.000 việc làm trong tháng 8, thấp hơn đáng kể so với dự báo là 75.000. Tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng lên 4,3%, mức cao nhất kể từ năm 2021. Dữ liệu này cho thấy thị trường lao động đang hạ nhiệt, củng cố mạnh mẽ kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối tháng 9. Thị trường hiện đang định giá khoảng 66 điểm cơ bản nới lỏng cho năm 2025.

Trong tuần này, vàng đã tăng gần 3%, ghi nhận hiệu suất hàng tuần tốt nhất trong ba tháng. Sự tăng giá này không chỉ đến từ kỳ vọng cắt giảm lãi suất mà còn bởi những lo ngại về sự độc lập của Fed, rủi ro chính trị gia tăng và đường cong lợi suất dốc hơn trong bối cảnh lo ngại lạm phát.

Giá Bitcoin điều chỉnh

Theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay, giá bitcoin giao dịch ở mức 110.546 USD/BTC, giảm 0,6% trong vòng 24h qua.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 98 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.201 tỷ USD chiếm 56,8% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Giá Bitcoin điều chỉnh. Ảnh: Coin Desk.

10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: Coin Glass.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 7 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.