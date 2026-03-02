Giá vàng SJC sáng nay lập đỉnh

VietTimes - Giá vàng miếng SJC sáng 2/3 thiết lập đỉnh mới ở mức 185,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 188,6 triệu đồng/lượng, tăng 1.600.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch tuần trước (28/2).

Giá vàng SJC cao nhất trong tháng

Sáng 2/3, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 185,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 188,6 triệu đồng/lượng, tăng 1.600.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch tuần trước (28/2). Theo đó, giá vàng SJC đã thiết lập mốc cao nhất trong một tháng qua.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng trong nước. Ảnh: Tiến Dũng.

Biểu đồ giá vàng nhẫn: Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 185,4 - 188,4 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 1.600.000 đồng/lượng so với sáng 28/2.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 185,4 - 188,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 1.500.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch tuần trước.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 185,5 – 188,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 1.500.000 đồng/lượng so với ngày 28/2.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 2/3 giao dịch ở mức 5.310 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.250 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 168 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 600.000 đồng/lượng so với tuần trước (28/2).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 20,6 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, trong phiên giao dịch hôm nay, có thời điểm giá vàng thế giới chạm mốc 5.370 USD/ounce, đánh dấu mức cao nhất trong hơn một tháng qua. Lực mua trú ẩn an toàn tăng vọt sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích chung vào Iran trong cuối tuần qua.

Vụ tấn công đã dẫn đến cái chết của lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, đẩy căng thẳng khu vực lên đỉnh điểm và làm gián đoạn nghiêm trọng tuyến hàng hải tại vùng Vịnh giàu dầu mỏ. Iran đã lập tức đáp trả bằng các cuộc tấn công nhắm vào các lợi ích của Mỹ trên khắp các nước láng giềng, bao gồm UAE, Bahrain, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Iraq và Syria.

Chỉ tính riêng trong tháng 2, vàng đã ghi nhận tháng tăng điểm thứ 7 liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất kể từ năm 1973, được thúc đẩy bởi căng thẳng địa chính trị leo thang và những nỗ lực tái định hình quan hệ quốc tế của Tổng thống Trump. Đà tăng của kim loại quý còn được củng cố bởi lực mua ròng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương, cùng xu hướng dịch chuyển dòng vốn của các nhà đầu tư từ trái phiếu chính phủ và tiền tệ sang vàng.

Giá bitcoin giảm 1,4%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (2/3) giá bitcoin giao dịch ở mức 66.610 USD/BTC, quay đầu giảm 1,4% trong vòng 24h qua, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước căng thẳng địa chính trị leo thang.

Dù có sự điều chỉnh trong phiên, Bitcoin vẫn duy trì mức tăng 2,5% so với 7 ngày trước (64.978 USD/BTC), nỗ lực giữ vững nhịp hồi phục theo tuần. Tính chung trong vòng 1 tháng qua, đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới vẫn đang chịu mức sụt giảm sâu 19,7% giá trị so với vùng đỉnh 82.938 USD/BTC.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 187 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.331 tỷ USD chiếm 50,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 5 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.