Giá vàng SJC hôm nay cán mốc 135 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 133.900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra ở mức 135.400.000 đồng/lượng - mức cao nhất lịch sử.

Giá vàng SJC thiết lập đỉnh mới

Cập nhật giá vàng hôm nay (6/9), Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 133.900.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra ở mức 135.400.000 đồng/lượng - mức cao nhất lịch sử, tăng 1.000.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với 24h qua. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 1.500.000 đồng/lượng.

Tăng mạnh từ đầu tuần, giá vàng miếng SJC liên tục thiết lập kỷ lục mới. Ảnh: Tiến Dũng.

Giá vàng nhẫn hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 127.700.000 – 130.200.000. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.500.000 đồng/lượng, tăng 1.000.000 đồng/lượng so với phiên 5/9.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 127.700.000 – 130.700.000 đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 2.300.000 đồng/lượng, tăng 1.200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 127.800.000 – 130.800.000 đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3.000.000 đồng/lượng, tăng 1.000.000 đồng/lượng so với ngày 5/9.

Vàng thế giới lập đỉnh mới

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 6/9 đang giao dịch ở mức 3.586 USD/ounce, tăng so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.510 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 114.600.000 đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Như vậy, giá vàng thế giới hiện tại thấp hơn giá vàng miếng SJC bán ra khoảng 20.800.000 đồng/lượng. So với vàng nhẫn SJC, vàng thế giới thấp hơn khoảng 15.600.000 đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng đã tăng vọt hơn 1% thiết lập kỷ lục mới ở mức 3.595 USD/ounce. Đà tăng này được thúc đẩy bởi báo cáo việc làm yếu hơn dự kiến của Mỹ, làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất và nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao trong bối cảnh bất ổn toàn cầu.

Nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 22.000 việc làm trong tháng 8, thấp hơn đáng kể so với dự báo là 75.000. Tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng lên 4,3%, mức cao nhất kể từ năm 2021. Dữ liệu này cho thấy thị trường lao động đang hạ nhiệt, củng cố mạnh mẽ kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối tháng 9. Thị trường hiện đang định giá khoảng 66 điểm cơ bản nới lỏng cho năm 2025.

Trong tuần này, vàng đã tăng gần 3%, ghi nhận hiệu suất hàng tuần tốt nhất trong ba tháng. Sự tăng giá này không chỉ đến từ kỳ vọng cắt giảm lãi suất mà còn bởi những lo ngại về sự độc lập của Fed, rủi ro chính trị gia tăng và đường cong lợi suất dốc hơn trong bối cảnh lo ngại lạm phát.

Giá Bitcoin điều chỉnh

Theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay giá bitcoin giao dịch ở mức 110.801 USD/BTC, giảm 0,6% trong vòng 24h qua. Trong 24h qua, giá Bitcoin neo cao nhất ở mức 112.900 USD/BTC.

Giá Bitcoin điều chỉnh. Ảnh: Coin Desk.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 103 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 2.207 tỷ USD chiếm 56,9% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

10 đồng tiền mã hoá lớn nhất. Ảnh: Coin Glass.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 7 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.