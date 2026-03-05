Thủ tướng: Tiếp tục đầu tư các tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành

Hiện nay, cả nước đã hoàn thiện và khởi công hơn 4.000 km đường bộ cao tốc, Thủ tướng cho biết tới đây tiếp tục đầu tư các tuyến cao tốc trục ngang, các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành...

Sáng 5/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì họp phiên thứ 24 của Ban Chỉ đạo.

Theo Thủ tướng, thời gian qua, các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải đã đạt nhiều kết quả tích cực, nhiều dự án nhà ga, bến cảng, cây cầu, tuyến đường được khởi công, khánh thành và thúc đẩy triển khai. Trong đó, đã hoàn thành 3.345 km cao tốc, vượt chỉ tiêu 3.000 km đã đề ra; cơ bản hoàn thành, thông xe kỹ thuật toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau.



Biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh thầm lặng của những người đã góp phần quan trọng bảo đảm tiến độ các dự án, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện những hạng mục còn lại để đưa các cây cầu, nhà ga, bến cảng, tuyến đường vào khai thác đồng bộ, phát huy tối đa, tối đa hiệu quả khai thác các tuyến cao tốc.

Cùng với đó, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các công trình phụ trợ; hoàn thiện quy hoạch hệ thống đường cao tốc, gắn với các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc.

Thủ tướng cho biết Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tiếp tục xác định 3 đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng, thể chế, nguồn nhân lực, trong đó mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 5.000 km đường bộ cao tốc. Hiện nay, cả nước đã hoàn thiện và khởi công hơn 4.000 km đường bộ cao tốc; tới đây tiếp tục đầu tư các tuyến cao tốc trục ngang, các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành...

Thủ tướng yêu cầu cùng với hoàn thiện, thúc đẩy triển khai các dự án đã khởi công; đầu tư các tuyến giao thông kết nối; mở rộng, nâng cấp để đạt chuẩn với những đoạn tuyến chưa đạt chuẩn; thực hiện tốt công tác hoàn nguyên, tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; thanh toán, quyết toán, thanh tra, kiểm tra, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm.

Tại phiên họp này, Thủ tướng đề nghị các đại biểu đánh giá kết quả thực hiện và chỉ rõ tồn tại, vướng mắc, trách nhiệm của từng chủ thể liên quan cũng như tiến độ các dự án giao thông trọng điểm.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương báo cáo về kết quả thực hiện trong công tác giải phóng mặt bằng, cung cấp vật liệu, đặc biệt là các dự án có kế hoạch hoàn thành trong nửa đầu năm 2026.

Các địa phương cũng cần đánh giá khả năng hoàn thành các dự án đã thông xe kỹ thuật như dự án Tuyên Quang - Hà Giang, Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Cao Lãnh - An Hữu, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Vành đai 3 TPHCM, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Tại phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo, Thủ tướng giao Bộ Tài chính rà soát, phân bổ vốn trung hạn 2026-2030 và ưu tiên cho các dự án cao tốc để hoàn thành mục tiêu 5.000km vào năm 2030.

Bộ Tài chính đã tổng hợp nhu cầu, mức vốn ngân sách Trung ương bố trí cho các dự án và báo cáo Thường trực Chính phủ trình cấp thẩm quyền làm cơ sở để các địa phương phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hòa Bình - Mộc Châu, Bắc Kạn - Cao Bằng.

Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại vẫn rất lớn, một số dự án còn gặp khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, thủ tục, pháp lý và phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.