Hơn 4.400 khách của hãng bay Trung Đông tại Việt Nam bị mắc kẹt do xung đột

Theo Cục Hàng không Việt Nam, hơn 4.400 hành khách từ Việt Nam bị ảnh hưởng khi các hãng như Qatar Airways, Emirates... tạm dừng khai thác.

Theo cập nhật của Cục Hàng không Việt Nam, căng thẳng quân sự giữa liên minh Mỹ-Israel với Iran leo thang khiến hàng loạt quốc gia Trung Đông đóng cửa hoặc hạn chế không phận.

Do loạt quốc gia Trung Đông đóng cửa không phận, Hãng hàng không Qatar Airways đã hủy các chuyến bay giữa Việt Nam và Doha trong giai đoạn từ ngày 28/2 đến ngày 2/3/2026. Tổng số hành khách bị ảnh hưởng tại Việt Nam là khoảng 2.557 khách.

Hãng hàng không Qatar Airways đã mở quầy hỗ trợ tại sân bay, thông báo trực tiếp đến hành khách, triển khai chính sách đổi/hoàn vé theo quy định.

Hãng hàng không Emirates tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động bay đi/đến Dubai đến 18h ngày 2/3/2026 (giờ Việt Nam)

Hãng hàng không Emirates cũng tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động bay đi/đến Dubai đến 18h ngày 2/3/2026 (giờ Việt Nam). Tổng số hành khách bị ảnh hưởng bởi Emirates tại Việt Nam là khoảng 1.881.

Trước tình hình chiến sự căng thẳng, Emirates đã thông báo hủy chuyến trực tiếp và triển khai chính sách đặt lại chuyến bay trong vòng 10 ngày; hoàn vé theo quy định; phối hợp đơn vị phục vụ mặt đất và khách sạn đảm bảo quyền lợi hành khách.

Hành khách cũng được yêu cầu kiểm tra tình trạng chuyến bay trước khi đến sân bay. Các hành khách có chuyến bay bị hủy cần liên hệ đại lý hoặc Emirates để thực hiện đặt lại chuyến bay. Hành khách cần đảm bảo thông tin liên lạc chính xác thông qua mục Manage Booking (Quản lý đặt chỗ) để nhận các cập nhật mới nhất.

Còn hãng hàng không Etihad Airways hiện đã tạm dừng toàn bộ chuyến bay đến/đi từ Abu Dhabi đến 5h ngày 2/3/2026 (giờ Việt Nam). Hành khách được hỗ trợ đổi vé miễn phí đến ngày 15/3/2026; hoặc hoàn tiền đầy đủ.

Hãng hàng không Turkish Airlines có một số chuyến bay đến/đi từ các điểm đến sau đã bị hủy gồm: Bahrain, Dammam và Riyadh (Arab Saudi), Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Syria và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Tình hình hiện tại trong không phận khu vực đang được theo dõi theo thời gian thực, và có thể sẽ có thêm các chuyến bay bị hủy.

Tuy nhiên, các chuyến bay tại Hà Nội và TP.HCM hiện được khai thác bình thường, không ghi nhận chậm/hủy do ảnh hưởng không phận Trung Đông.

“Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, phần lớn không phận tại khu vực Trung Đông đang đóng cửa hoặc hạn chế nghiêm ngặt, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận tải hàng không khu vực và trên bình diện toàn cầu", lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam nói và cho biết thêm tình hình khai thác hàng không của các hãng trong thời gian tiếp theo sẽ phụ thuộc vào diễn biến giao tranh quân sự và quyết định mở lại không phận của các Nhà chức trách hàng không tại khu vực.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin cập nhật về tình hình khai thác hàng không của các hãng hàng không bị ảnh hưởng do chiến sự tại khu vực Trung Đông giữa liên quân Mỹ-Israel và Iran.