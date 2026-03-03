Thu phí các đoạn cao tốc mới, đi từ Hà Nội - Nghệ An hết bao nhiêu tiền?

Với xe dưới 12 chỗ, hành trình từ Hà Nội đến Vinh (Nghệ An) dài khoảng 280 km nếu đi trọn cao tốc sẽ mất hơn 312.000 đồng tiền phí, gần gấp đôi so với trước đây.

Chiều 2/3, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết bắt đầu từ 22h cùng ngày sẽ tổ chức thu phí sử dụng đường bộ đối với các tuyến cao tốc thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, gồm các đoạn: Mai Sơn - quốc lộ 45; quốc lộ 45 - Nghi Sơn; Nghi Sơn - Diễn Châu; Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây.

Với hành trình từ Hà Nội đến Vinh (Nghệ An), phương tiện đi trọn cao tốc sẽ lần lượt qua 5 đoạn tuyến với tổng chiều dài khoảng 280 km. Đối với xe nhóm 1 (ô tô dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn), mức phí cụ thể gồm:

Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ có mức phí 123.429 đồng/lượt; Mai Sơn - quốc lộ 45 (hơn 60 km) 54.909 đồng/lượt; quốc lộ 45 - Nghi Sơn (hơn 45 km) 40.516 đồng/lượt; Nghi Sơn - Diễn Châu (hơn 50 km) 45.405 đồng/lượt; Diễn Châu - Vinh 48.020 đồng/lượt.

Cộng dồn toàn chặng, tổng số tiền phí đối với xe nhóm 1 từ Hà Nội về Vinh khoảng hơn 312.000 đồng. Trước khi áp dụng thu phí đối với các đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông mới đưa vào khai thác, tổng phí cho hành trình này ở mức hơn 170.000 đồng.

Mức thu phí đoạn tuyến cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45, quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu kể từ 22h ngày 2/3

Bù lại, thời gian di chuyển được rút ngắn đáng kể. Nếu xuất phát từ nội thành Hà Nội đến trung tâm Vinh và đi hoàn toàn bằng cao tốc, ô tô cá nhân chỉ mất khoảng 3,5 - 4 giờ, nhanh hơn nhiều so với việc di chuyển trên quốc lộ 1A trước đây.

Đối với xe khách, thời gian thường kéo dài 6 - 7 giờ do phải dừng đón, trả khách dọc đường. Một số nhà xe lựa chọn đi quốc lộ 1 thay vì cao tốc để tiết kiệm chi phí, khiến hành trình có thể lên tới 8 giờ.

Ngoài tiền phí đường bộ, chi phí nhiên liệu cho quãng đường gần 280 km Hà Nội - Vinh ước khoảng 400.000 - 600.000 đồng, tùy dòng xe và mức tiêu hao thực tế.