Giá vàng SJC hôm nay 3/3 tiếp tục tăng, vàng nhẫn gần 191 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 3/3 tăng 800.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng hôm qua (2/3). Trong khi nhiều nhà vàng tăng giá niêm yết vàng nhẫn lên mốc gần 191 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC cao nhất trong tháng

Sáng 3/3, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 185,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 189,4 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng hôm qua (2/3). Theo đó, giá vàng SJC tiếp tục thiết lập mốc cao nhất trong một tháng qua.

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá vàng trong nước. Ảnh: Tiến Dũng.

Biểu đồ giá vàng nhẫn: Ảnh: Tiến Dũng.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 186,1 - 189,1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với sáng 2/3.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 187,9 - 190,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 1.500.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 187,9 – 190,9 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 1.400.000 đồng/lượng so với ngày 2/3.

Giá vàng thế giới tăng 1.8 triệu đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 3/3 giao dịch ở mức 5.357 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.289 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 169,8 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 1.800.000 đồng/lượng so với hôm qua (2/3).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 19,6 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới tiếp tục leo thang lên quanh ngưỡng 5.360 USD/ounce, ghi nhận chuỗi tăng điểm kéo dài 5 phiên liên tiếp. Sức nóng từ cuộc xung đột tại Trung Đông đang đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn của giới đầu tư lên mức cực đại.

Căng thẳng leo thang sau tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khẳng định Mỹ sẽ duy trì các cuộc tấn công cho đến khi Iran không còn khả năng gây ra mối đe dọa. Ông cũng ra tín hiệu cuộc xung đột này có thể kéo dài một tháng hoặc "lâu hơn thế rất nhiều". Đáp trả lại, Iran đã chính thức tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz – yết hầu năng lượng của thế giới – đồng thời đe dọa tấn công bất kỳ tàu thuyền nào cố gắng băng qua hành lang chiến lược này.

Việc eo biển Hormuz bị phong tỏa đã lập tức đẩy giá dầu thô vọt tăng, làm dấy lên lo ngại về áp lực lạm phát đình trệ tại Mỹ. Hệ quả là thị trường trái phiếu Chính phủ Mỹ bị bán tháo diện rộng, đồng thời dập tắt kỳ vọng về các đợt cắt giảm lãi suất sớm của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Giới quan sát hiện dự báo đợt hạ lãi suất tiếp theo của Fed có thể phải lùi sang tận tháng 9, thay vì các mốc thời gian sớm hơn như kỳ vọng trước đó.

Giá bitcoin tăng 3,6%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (3/3) giá bitcoin giao dịch ở mức 68.912 USD/BTC, ghi nhận mức tăng bứt phá 3,6% trong vòng 24h qua.

Bất chấp tâm lý thận trọng bao trùm thị trường tài chính trước căng thẳng địa chính trị leo thang, Bitcoin vẫn duy trì sắc xanh rực rỡ với mức tăng trưởng 7,4% so với 7 ngày trước (64.118 USD/BTC), củng cố vững chắc nhịp hồi phục theo tuần.

Tính chung trong vòng 1 tháng qua, đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới đã thu hẹp đáng kể đà giảm, hiện chỉ còn thấp hơn khoảng 12,4% giá trị so với vùng đỉnh 78.732 USD/BTC.

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 217 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.378 tỷ USD chiếm 50,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 7 đồng tiền mã hoá đều chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.