Áp lực huy động vốn trở lại

Áp lực huy động vốn đối với các nhà băng vẫn hiện hữu trong năm nay khi nhu cầu vay vốn dài hạn cho các dự án đầu tư công, xây dựng hạ tầng tăng cao nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trong tháng 2, xu hướng tăng lãi suất huy động tiếp tục chiếm ưu thế. Báo cáo thị trường tiền tệ của Chứng khoán MB (MBS) cho thấy trong 16 ngân hàng đơn vị này theo dõi, có 3 ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi kỳ hạn trên 6 tháng với mức tăng 0,1 - 0,9%. Ở chiều ngược lại, Techcombank là ngân hàng duy nhất giảm 0,2% tại tất cả kỳ hạn.

Đến cuối kỳ, lãi suất dưới 12 tháng cao nhất ở mức 6,5%. Đối với kỳ hạn 12 tháng, Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại (MBV) có lãi suất huy động 12 tháng cao nhất ở mức 7,2%/năm.

Diễn biến lãi suất liên ngân hàng (%). Nguồn: MBS.

Trung bình lãi suất kỳ hạn 12 tháng của nhóm ngân hàng Tier 1 (vốn cấp 1) đến cuối tháng 2 đi ngang so với đầu năm, hiện ở mức 5,69%. Trong khi lãi suất của nhóm các ngân hàng Tier 2 (vốn cấp 2) tăng 22 điểm cơ bản so với đầu năm lên mức 6,08%. Qua đó, kéo trung bình lãi suất kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại lên mức 5,9%.

Mặc dù mặt bằng lãi suất huy động của hầu hết các ngân hàng trong năm 2025 đã tăng từ 100 - 150 điểm nhưng theo MBS áp lực huy động vốn đối với các nhà băng sẽ vẫn hiện hữu trong năm nay, đặc biệt khi nhu cầu vay vốn dài hạn cho các dự án đầu tư công, xây dựng hạ tầng tăng cao nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Lãi suất qua đêm hạ nhiệt

Theo thống kê, từ mức 5,4% cuối tháng 1, lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng tăng lên 17,25% vào đầu tháng 2, mức cao nhất trong hơn một thập kỷ.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh áp lực thanh khoản gia tăng do yếu tố mùa vụ khi nhu cầu thanh toán dịp cận Tết cao cùng với việc các ngân hàng đẩy tín dụng trong tháng 1 nhằm bù đắp thiếu hụt trong tháng 2 do nghỉ Tết.

Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho thấy tính đến ngày 26/2, dư nợ tín dụng toàn hệ thống ước tăng khoảng 1,4% so với cuối năm 2025 – gần gấp đôi mức tăng của cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, thời điểm này trùng với giai đoạn cao điểm thực hiện nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp, do đó cũng khiến thanh khoản hệ thống sụt giảm.

Trong bối cảnh này, NHNN đã bơm ròng mạnh hơn 162.000 tỷ đồng trong 2 tuần đầu tháng 2. Qua đó, nâng lượng vốn lưu hành trên kênh OMO (thị trường mở) tính đến ngày 9/2 lên mức gần 490.000 tỷ đồng – vượt mức cao kỷ lục ghi nhận vào cuối năm ngoái.

Cùng với đó, cơ quan điều hành tái kích hoạt công cụ hoán đổi ngoại tệ (FX Swap) USD/VND với tổng hạn mức tối đa 2 tỷ USD trong hai phiên ngày 4 - 5/2. Nhờ đó, áp lực thanh khoản đã được giải tỏa đáng kể, và giúp lãi suất qua đêm hạ về mức thấp nhất kể từ cuối năm ngoái tại mức 2,5% vào cuối tháng 2.

Diễn biến lãi suất liên ngân hàng (%). Nguồn: MBS.

Trong khi đó, các kỳ hạn từ 1 tuần đến 1 tháng dao động quanh mức 6% - 6,9% và lãi suất kỳ hạn 6 tháng ở mức 7,5%.

Tính chung trong tháng 2, NHNN đã bơm hơn 309.000 tỷ đồng qua kênh OMO với kỳ hạn 7 - 56 ngày, lãi suất 4,5%. Cùng với đó, lượng vốn đáo hạn trong kỳ đạt hơn 225.000 tỷ đồng. Như vậy, NHNN đã bơm ròng gần 84.000 tỷ đồng trong tháng 2.