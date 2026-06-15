Người dân Đà Nẵng không còn phải nộp bản giấy văn bản công chứng

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp nhận và sử dụng văn bản công chứng điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính; không yêu cầu các tổ chức, cá nhân nộp bản giấy văn bản công chứng.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND xã, phường và Hội Công chứng viên thành phố triển khai mạnh mẽ việc tiếp nhận và sử dụng văn bản công chứng điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, các cơ quan nhà nước không được yêu cầu người dân, doanh nghiệp nộp bản giấy văn bản công chứng, trừ trường hợp nghi ngờ giả mạo. Các đơn vị phải tiếp nhận văn bản công chứng điện tử được xác thực qua chữ ký số công cộng trên Cổng Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (neac.gov.vn) hoặc qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ, ngành.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở Tư pháp chủ trì hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai; Trung tâm Phục vụ Hành chính công phối hợp VNPT Đà Nẵng tích hợp chức năng xác thực chữ ký số công cộng vào hệ thống; đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng công chứng điện tử.

Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương đang tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố, thực hiện xác thực chữ ký số công cộng thông qua Cổng Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tại địa chỉ https://neac.gov.vn/vi, kết hợp quét mã QR Code để xác định nguồn gốc, tính hợp pháp của văn bản.

Trường hợp hệ thống chưa cung cấp chức năng xác thực chữ ký số công cộng thì thực hiện xác thực trên Cổng Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia; đồng thời báo cáo UBND thành phố (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công) để tổng hợp, kiến nghị với bộ, ngành.

Nội dung chỉ đạo này nhằm triển khai hiệu quả các quy định của Luật Giao dịch điện tử năm 2023, Luật Công chứng năm 2024 và các văn bản pháp luật liên quan; đồng thời phù hợp yêu cầu chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Việc UBND TP Đà Nẵng đẩy mạnh công chứng điện tử nhằm giảm thủ tục giấy tờ, tiết kiệm thời gian, chi phí, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và chuyển đổi số tại Đà Nẵng.