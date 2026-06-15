Bộ Y tế siết quản lý chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho người bệnh

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương, cơ sở y tế và doanh nghiệp dược triển khai Thông tư 16/2026/TT-BYT về chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí, nhằm bảo đảm minh bạch, an toàn và ngăn ngừa việc lợi dụng để tiếp thị, quảng cáo.

Chiều 16/6, Bộ Y tế cho biết đã yêu cầu các địa phương, cơ sở khám chữa bệnh và các đơn vị kinh doanh dược khẩn trương triển khai thực hiện Thông tư số 16/2026/TT-BYT quy định về chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho người bệnh.

Theo Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 16/2026/TT-BYT nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng thuốc hỗ trợ miễn phí tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thông tư hướng tới mục tiêu bảo đảm công khai, minh bạch, an toàn, hiệu quả trong quá trình triển khai, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của người bệnh.

Để đưa quy định mới vào thực tiễn, ngày 12/6/2026, Bộ Y tế tiếp tục ban hành Công văn số 4339/BYT-BH gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; y tế các bộ, ngành; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở kinh doanh dược, yêu cầu phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung của Thông tư.

Theo công văn, việc triển khai thống nhất các quy định mới nhằm bảo đảm tính minh bạch, an toàn cho người bệnh, đồng thời phòng ngừa tình trạng lợi dụng chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí để quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị hoặc tác động đến các quyết định chuyên môn trong khám chữa bệnh.

Một trong những điểm đáng chú ý của Thông tư 16/2026/TT-BYT là đặt ra các nguyên tắc quản lý chặt chẽ đối với hoạt động hỗ trợ thuốc miễn phí.

Trên thực tế, nhiều năm qua, các chương trình hỗ trợ thuốc đã góp phần giúp người bệnh, đặc biệt là bệnh nhân mắc bệnh mạn tính, bệnh hiểm nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn, tiếp cận các thuốc điều trị có giá thành cao. Tuy nhiên, việc triển khai tại các đơn vị đôi khi còn thiếu thống nhất do chưa có hành lang pháp lý chuyên biệt và đồng bộ.

Thông tư mới được kỳ vọng sẽ khắc phục những khoảng trống này thông qua việc quy định rõ trách nhiệm của cơ sở khám chữa bệnh, đơn vị tài trợ thuốc và các bên liên quan trong toàn bộ quá trình tiếp nhận, quản lý, sử dụng, báo cáo và lưu trữ hồ sơ.

Bộ Y tế yêu cầu các Sở Y tế, y tế các bộ ngành và cơ sở khám chữa bệnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ các quy định của Thông tư tới từng đơn vị, bộ phận và cá nhân liên quan nhằm bảo đảm thực hiện thống nhất trên toàn quốc.

Đối với các cơ sở kinh doanh dược, Bộ Y tế đề nghị nghiên cứu, thực hiện đầy đủ các quy định của Thông tư và chủ động phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh trong quá trình triển khai các chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí theo đúng quy định pháp luật.