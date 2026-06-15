Chiến dịch thu gom và xử lý pin cũ của OCB xác lập kỷ lục Việt Nam

Vừa qua, Ngân hàng Phương Đông (OCB) được xác lập Kỷ lục Việt Nam cho chiến dịch “OCB Pin Hunter” – chương trình thu gom, xử lý pin cũ do ngân hàng khởi xướng và triển khai với quy mô lớn trên toàn quốc.

﻿Đại diện OCB nhận bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam cho chiến dịch "OCB Pin Hunter"

Được triển khai từ năm 2025 đến nay, chiến dịch đã nhanh chóng lan tỏa và phủ rộng tại các tỉnh thành với gần 200 điểm tiếp nhận chính là các chi nhánh, phòng giao dịch của OCB.

Chương trình thu hút hơn 24.000 lượt người tham gia, đồng thời thu lại kết quả ấn tượng với hơn 15 tấn pin đã qua sử dụng được thu gom. Toàn bộ số lượng pin khổng lồ này sau đó đã được vận chuyển an toàn và bàn giao cho đơn vị chuyên môn để xử lý, đồng thời tái sử dụng làm nguyên liệu sản xuất xi măng, giải pháp này giúp tái sinh chất thải, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường.

OCB lan toả thông điệp “Pin cũ hoá xanh - Trái đất thêm lành” đến cộng đồng

Pin Hunter là một trong những hoạt động nổi bật nằm trong chiến lược phát triển bền vững của ngân hàng, song song với công tác đẩy mạnh tín dụng xanh, hỗ trợ các dự án năng lượng tái tạo, công trình xanh, nông nghiệp công nghệ cao và các hoạt động an sinh xã hội.

"Với thông điệp “Pin cũ hóa xanh – Trái đất thêm lành”, chúng tôi nhận thấy rất rõ rằng, những thay đổi lớn luôn bắt đầu từ các hành động nhỏ mỗi ngày, vì thế mọi hoạt động không chỉ dừng lại ở việc thu gom pin cũ, mà còn hướng đến hình thành thói quen sống xanh trong cộng đồng. Sau một thời gian triển khai, chiến dịch được ghi nhận và xác lập Kỷ lục Việt Nam chính là niềm tự hào và động lực để chúng tôi xây dựng thêm các chương trình bảo vệ môi trường trong thời gian tới, đặc biệt phát triển và đưa các chi nhánh, phòng giao dịch của OCB tiếp tục trở thành điểm giao dịch xanh của tất cả các khách hàng”, đại diện Ban Lãnh đạo OCB chia sẻ thêm về chiến dịch.

Đáng chú ý, sức lan tỏa của OCB Pin Hunter không chỉ dừng lại trong phạm vi hệ thống ngân hàng hay khách hàng của OCB, mà còn mở rộng đến nhiều nhóm cộng đồng tại các địa phương. Chiến dịch được các trường học, bệnh viện, các cụm cảng hàng không, cơ quan ban ngành tại nhiều tỉnh thành trên địa bàn cả nước chung tay tham gia. Qua đó từng bước đưa thông điệp sống xanh đến gần hơn với đời sống thường nhật và nâng cao nhận thức cộng đồng về phân loại, xử lý pin cũ đúng cách.

Chiến dịch "OCB Pin Hunter" nhận được sự hưởng ứng từ nhiều trường học, bệnh viện và tổ chức địa phương

Đại diện Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình đánh giá: “Điều nhiều người quan tâm nhất khi tham gia các chương trình thu gom pin cũ là số lượng này sẽ được đưa về đâu và xử lý như thế nào. Vì vậy OCB Pin Hunter được xem là một mô hình thiết thực khi không chỉ thu gom và xử lý pin cũ đúng cách, mà còn tạo được sự lan tỏa đến nhiều nhóm đối tượng trong cộng đồng và xã hội. Giá trị lớn nhất của chương trình nằm ở việc góp phần truyền cảm hứng, kết nối từng cá nhân với trách nhiệm bảo vệ môi trường từ những thói quen bình thường nhất, khuyến khích cộng đồng cùng hành động vì hệ sinh thái bền vững, xây dựng tương lai Xanh cho thế hệ mai sau.”

Đại diện OCB nhận danh hiệu “Niên lịch và Thành tựu Việt nam”

Cũng trong dịp này, OCB được trao danh hiệu “Niên lịch và Thành tựu Việt Nam”, đánh dấu cột mốc hành trình 30 năm xây dựng và phát triển của ngân hàng.

Từ một tổ chức có quy mô khiêm tốn khi thành lập năm 1996, đến nay OCB đã trở thành một trong những ngân hàng tư nhân hoạt động hiệu quả hàng đầu Việt Nam, tiên phong trong chuyển đổi số và phát triển bền vững. Việc được trao hai danh hiệu cùng lúc là sự ghi nhận xứng đáng cho những thành tựu xuất sắc trong hoạt động kinh doanh, mà còn khẳng định cam kết theo đuổi chiến lược ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị), luôn nỗ lực hướng đến mục tiêu tạo ra các giá trị bền vững lâu dài cho cả khách hàng lẫn cộng đồng.

Đại diện lãnh đạo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) cho biết: Hệ thống đánh giá và xác lập kỷ lục cấp quốc gia luôn tìm kiếm và tôn vinh những giá trị thật mang tính lan tỏa. Việc OCB đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe để nhận cùng lúc hai danh hiệu không chỉ khẳng định quy mô, sự minh bạch trong khâu xử lý của chiến dịch môi trường, mà còn làm nổi bật hình ảnh một ngân hàng luôn biết cách gắn kết tăng trưởng kinh doanh với trách nhiệm xã hội.