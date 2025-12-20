Ông Putin đề xuất về một thỏa thuận tổ chức bầu cử ở Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẵn sàng cân nhắc dừng các cuộc tấn công sâu vào Ukraine trong ngày bầu cử, với một điều kiện.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 19/12 tuyên bố Moscow có thể xem xét việc tạm dừng các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào lãnh thổ Ukraine trong ngày nước này tổ chức bầu cử, với điều kiện hàng triệu công dân Ukraine đang sinh sống tại Nga được phép tham gia bỏ phiếu.

Phát biểu của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky – người có nhiệm kỳ Tổng thống đã hết hạn hơn một năm trước – nhiều lần từ chối tổ chức bầu cử mới, với lý do tình trạng thiết quân luật.

Nga vì vậy coi ông Zelensky là một nhà lãnh đạo không còn tính chính danh. Dưới sức ép từ Mỹ, trong tháng này ông Zelensky đã đồng ý tổ chức bầu cử trong vòng 90 ngày, nếu các nước phương Tây bảo trợ cho Kiev có thể bảo đảm an ninh.

“Chúng tôi sẵn sàng xem xét các phương án bảo đảm an ninh trong thời gian bầu cử tại Ukraine, ít nhất là bằng việc kiềm chế không tiến hành các cuộc tấn công sâu bên trong lãnh thổ nước này trong ngày bỏ phiếu”, Tổng thống Nga nói, song nhấn mạnh điều đó chỉ có thể diễn ra nếu các điều kiện nhất định được đáp ứng.

Theo ông Putin, từ 5 đến 10 triệu công dân Ukraine hiện đang sinh sống tại Nga phải được phép tham gia cuộc bầu cử.

“Chính quyền ở Ukraine phải trở nên hợp pháp, và nếu không có bầu cử thì điều đó là không thể”, ông Putin khẳng định.

Nhà lãnh đạo Nga đồng thời cảnh báo Kiev không được sử dụng cuộc bầu cử như một cái cớ để kéo dài thời gian, tái vũ trang và tái tổ chức lực lượng nhằm tìm cách chặn đà tiến công của quân đội Nga.

Trong thời gian qua, Ukraine cùng các nước phương Tây hậu thuẫn đã nhiều lần kêu gọi một lệnh ngừng bắn tạm thời. Tuy nhiên, Điện Kremlin đã bác bỏ khả năng này, nhấn mạnh chỉ chấp nhận một nền hòa bình lâu dài giải quyết tận gốc các nguyên nhân của xung đột.

Moscow lập luận rằng một thỏa thuận hòa bình bền vững chỉ có thể đạt được nếu Ukraine rút hoàn toàn khỏi các vùng lãnh thổ mới sáp nhập vào Nga, đồng thời cam kết trung lập, phi quân sự hóa và “phi phát xít hóa”.

Theo RT