Ukraine thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo nội địa mới, độ chính xác tăng mạnh, chi phí giảm 30%

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov tiết lộ Ukraine đã thử nghiệm thành công một mẫu tên lửa đạn đạo nội địa mới với độ chính xác cao hơn và chi phí giảm 30%. Nhiều đồn đoán cho rằng đây có thể là tổ hợp Sapsan.

Ukraine vừa tiến hành thử nghiệm thành công một loại tên lửa đạn đạo do nước này tự phát triển, theo tiết lộ của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov trong báo cáo tổng kết trước khi rời nhiệm sở.

Ông Fedorov cho biết chương trình được triển khai dưới sự phụ trách của Bộ Quốc phòng Ukraine và cuộc thử nghiệm diễn ra vào ngày 14/7, đúng thời điểm chính phủ Ukraine bị giải tán để phục vụ đợt cải tổ nội các.

Theo ông, trong quá trình phát triển, nhóm kỹ sư đã điều chỉnh đáng kể các yêu cầu kỹ thuật, giúp nâng cao tối đa độ chính xác của tên lửa đồng thời cắt giảm khoảng 30% chi phí sản xuất.

Tuy nhiên, cựu Bộ trưởng Quốc phòng không tiết lộ loại tên lửa cụ thể đã được thử nghiệm.

Có phải Sapsan hay một dự án hoàn toàn mới?

Việc ông Fedorov nhấn mạnh dự án thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng khiến nhiều chuyên gia cho rằng đây nhiều khả năng không phải các mẫu tên lửa đạn đạo FP-7 hoặc FP-9 do công ty Fire Point phát triển.

Trước đó, truyền thông Ukraine đưa tin chương trình FP-9 vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện động cơ nhiên liệu rắn trước khi bước vào các cuộc thử nghiệm cuối cùng để có thể triển khai tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Một khả năng khác được giới quan sát nhắc đến là tổ hợp tên lửa chiến thuật Sapsan, chương trình được cho là đã bắt đầu sản xuất hàng loạt từ năm 2025 sau nhiều năm phát triển.

Ukraine đẩy mạnh sản xuất tên lửa nội địa

Hồi tháng 3, Cơ quan Mua sắm Quốc phòng Ukraine đã ký các hợp đồng dài hạn với nhiều doanh nghiệp trong nước để sản xuất tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Theo kế hoạch, một phần số vũ khí này sẽ được bàn giao ngay trong năm nay, phần còn lại sẽ tiếp tục được chuyển giao trong năm tới.

Việc tăng tốc phát triển năng lực tên lửa nội địa được xem là một trong những ưu tiên của Kiev nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn viện trợ phương Tây, đồng thời mở rộng khả năng tấn công tầm xa trong bối cảnh xung đột với Nga vẫn tiếp diễn.

Theo Militarnyi