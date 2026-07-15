Hai xã thí điểm "xã, phường xã hội chủ nghĩa" ở Hà Nội sẽ thu hồi hơn 3.000 ha đất

Theo danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất, Phúc Thịnh và Thư Lâm là hai xã có quy mô thu hồi đất lớn nhất. Đây cũng là hai xã được lựa chọn thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" của Thủ đô.

Tại kỳ họp thứ năm diễn ra chiều 15/7, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn thành phố.

Theo nghị quyết, Hà Nội bổ sung danh mục 873 dự án thu hồi đất với tổng diện tích đất là 11.500 ha. Về nguồn kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, các dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố sẽ được cân đối trong kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách đã được HĐND thành phố phê duyệt.

Theo danh mục, xã Phúc Thịnh là địa phương có quy mô thu hồi đất lớn nhất Hà Nội trong giai đoạn đến năm 2030. Địa phương này thu hồi khoảng 2.245 ha để triển khai khoảng 235 dự án, chủ yếu là các công trình hạ tầng giao thông, giáo dục, văn hóa và không gian công cộng.

Đứng sau là xã Thư Lâm, với gần 800 ha đất thu hồi cho 121 dự án, trong đó có 66 dự án sử dụng vốn ngân sách và 52 dự án đấu giá quyền sử dụng đất.

Ngoài hai địa phương trên, nhiều xã khác cũng có quy mô thu hồi đất lớn như Thiên Lộc (1.072 ha), Phù Đổng (1.265 ha), Sóc Sơn (1.038 ha), Thượng Phúc (1.174 ha), Thanh Oai (1.775 ha), Dân Hòa (1.932 ha) và Tam Hưng (1.589 ha). Riêng các xã phía Nam như Thanh Oai, Dân Hòa và Tam Hưng có số lượng dự án không nhiều nhưng diện tích thu hồi lớn do chủ yếu phục vụ Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội.

Đáng chú ý, Thư Lâm và Phúc Thịnh - hai địa phương có quy mô thu hồi đất lớn nhất - cũng là hai xã được Hà Nội lựa chọn thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội ban hành ngày 8/7.

Hai xã có tổng diện tích hơn 86 km2, dân số gần 200.000 người và được định hướng trở thành mô hình quản trị cơ sở kiểu mới, lấy người dân làm trung tâm, gắn với phát triển đô thị hiện đại, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng sống. Theo quy hoạch, dân số hai địa phương được dự báo tăng lên khoảng 690.000 người vào năm 2030.

Theo lộ trình, Hà Nội sẽ hoàn thiện đề án và các cơ chế triển khai trong năm 2026. Giai đoạn 2027-2030, mô hình sẽ được triển khai đồng bộ tại Thư Lâm và Phúc Thịnh, đồng thời thường xuyên được theo dõi, đánh giá để hoàn thiện trước khi xem xét nhân rộng.