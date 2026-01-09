Đà Nẵng chính thức tham gia "cuộc chơi lớn" tài chính toàn cầu

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng chính thức khai trương và vận hành tại Khu công viên phần mềm số 2. Sự kiện đánh dấu bước chiến lược, tạo động lực mới cho Đà Nẵng và hội nhập tài chính toàn cầu.

Ngày 9/1/2026, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng khai trương và vận hành tại Khu công viên phần mềm số 2 Đà Nẵng (đường Như Nguyệt, phường Hải Châu) với dự chứng kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm, cùng lãnh đạo Quốc hội, các bộ ngành Trung ương, tổ chức tài chính quốc tế và tập đoàn trong - ngoài nước.

Sự kiện khai trương văn phòng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng đã đánh dấu bước triển khai cụ thể Nghị định số 323/2025/NĐ-CP của Chính phủ, tạo động lực mới cho Đà Nẵng và hội nhập tài chính toàn cầu.

Phát biểu khai mạc, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng kiêm Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tại Đà Nẵng cho biết sự kiện thể hiện quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước và thành phố Đà Nẵng trong hội nhập sâu rộng.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng kiêm Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tại Đà Nẵng phát biểu tại lễ khai trương.

Theo ông Hồ Kỳ Minh, dù mới được thành lập trong thời gian ngắn, nhưng Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng đã nhanh chóng hoàn thiện bộ máy tổ chức, ban hành các quy định nền tảng, chuẩn bị đầy đủ điều kiện về nhân lực, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số và quy trình vận hành.

Trung tâm được định hướng hoạt động theo chuẩn mực quốc tế, bảo đảm tuân thủ pháp luật Việt Nam, minh bạch, an toàn hệ thống, đồng thời linh hoạt trong khuôn khổ các cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội và Chính phủ cho phép.

“Thời gian tới, Trung tâm ưu tiên phục vụ nhà đầu tư - tổ chức tài chính; hoàn thiện cơ chế một cửa, rút ngắn thủ tục, giảm chi phí, nâng cao hài lòng thành viên; tăng cường hợp tác quốc tế, tiếp thu kinh nghiệm từ các trung tâm tài chính phát triển, hình thành hệ sinh thái tài chính đa dạng, hiện đại gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tư nhân”, ông Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Việt Nam phát biểu tại lễ khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Việt Nam khẳng định việc khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng là bước triển khai thực chất quyết sách chiến lược quốc gia, tuyên bố Việt Nam sẵn sàng tham gia dòng vốn toàn cầu. Ông đánh giá cao sự chủ động của Đà Nẵng trong cụ thể hóa chủ trương, chuẩn bị hạ tầng - bộ máy, thể hiện tinh thần “nói đi đôi với làm”.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh xây dựng Trung tâm xuất phát từ nhu cầu nội tại và lựa chọn chiến lược giải phóng nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi tăng trưởng, nâng cao năng suất - cạnh tranh quốc gia.

“Trong tư duy chiến lược “một trung tâm, hai điểm đến”, TP Đà Nẵng giữ vai trò đặc biệt quan trọng, không chỉ là mắt xích kết nối mà còn phải trở thành động lực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước. Việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế là tuyên bố mạnh mẽ của Việt Nam trong định hướng phát triển trong giai đoạn mới”, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nói.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng đề nghị các bộ, ngành Trung ương, TP Đà Nẵng và cộng đồng nhà đầu tư tiếp tục đổi mới tư duy quản lý theo hướng đồng hành, kiến tạo; mạnh dạn thí điểm các mô hình mới, vừa làm vừa hoàn thiện khung khổ pháp lý; coi ý kiến của nhà đầu tư là kênh tham vấn quan trọng trong hoạch định chính sách, nhằm bảo đảm Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng vận hành thông suốt, hiệu quả, an toàn và bền vững.

“Để điều hành hiệu quả Trung tâm tài chính, chúng ta phải bỏ tư duy “xin - cho” sang tư duy đồng hành. Bên cạnh đó, trước áp lực cạnh tranh giữa các trung tâm tài chính khu vực, Trung tâm cần vận hành linh hoạt không cứng nhắc, hoạt tạo cơ chế vượt trội để Trung tâm tài chính phát triển với những cơ chế vượt trội của khu vực”, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, cùng lãnh đạo Quốc hội, các bộ ngành Trung ương thực hiện nghi thức tại cắt băng khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng.

Hệ sinh thái tài chính - công nghệ quy mô 300 ha

Trung tâm Tài chính được quy hoạch khoảng 300 ha, kết nối sân bay, cảng biển, hạ tầng số sẵn sàng và dịch vụ cao cấp. Các khu vực chính gồm: phường An Hải (6,17 ha), tòa nhà 20 tầng tại Khu công viên phần mềm số 2, khu đất phía tây bắc cầu Thuận Phước, góc Như Nguyệt - Xuân Diệu và khoảng 282 ha lấn biển đối diện Nguyễn Tất Thành.

Năm 2025, Đà Nẵng hoàn thành trụ sở Cơ quan điều hành (hơn 4.000 m2 không gian làm việc), phủ sóng 5G. Quý II/2026 hoàn thành tòa nhà 20 tầng kèm hệ thống lưu trữ, giám sát thông minh, thu hút quỹ đầu tư, doanh nghiệp công nghệ, startup và thí điểm mô hình tài chính mới. Từ 2026, Cơ quan điều hành phối hợp đề xuất cơ chế đặc thù, thu hút vốn - công nghệ - nhân lực chất lượng cao; hoàn thiện pháp lý đồng bộ, đảm bảo an ninh tài chính.

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng do Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng trực tiếp quản lý, điều hành; ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, giữ vai trò Chủ tịch Cơ quan điều hành.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, cùng lãnh đạo Quốc hội, các bộ ngành Trung ương tham quan Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng.

Sau khi thành lập, Cơ quan điều hành đã hoàn thiện bộ máy tổ chức, ban hành các quy định nền tảng, tuyển chọn và ký hợp đồng với chuyên gia quốc tế từng là Giám đốc điều hành một trung tâm tài chính quốc tế, đồng thời ban hành quy trình tạm thời về đăng ký, công nhận thành viên và cấp phép hoạt động.

Đến nay, Trung tâm đã hỗ trợ cấp chứng nhận thành viên chính thức cho 12 tổ chức, định chế tài chính và trao thư chấp thuận quan tâm cho 5 tổ chức, ngân hàng thương mại.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico phát biểu tại lễ khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng.

Tại Lễ khai trương, Cổng thông tin điện tử Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng cũng đã chính thức được đưa vào vận hành, tích hợp cơ chế “một cửa”, bao gồm đăng ký thành viên, cấp phép hoạt động, giấy phép lao động, visa và các dịch vụ hỗ trợ khác; đồng thời liên thông dữ liệu với các cơ quan quản lý nhà nước để bảo đảm tuân thủ các quy định về thuế, phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và minh bạch hóa hoạt động.

Với việc khai trương Văn phòng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng khẳng định Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trở thành động lực tăng trưởng khu vực với hệ thống tài chính hiện đại, minh bạch và hấp dẫn nhà đầu tư toàn cầu.