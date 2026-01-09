Ông Trương Quốc Huy xin thôi làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ sau hơn 3 tháng

Ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, có đơn gửi Bộ Chính trị xin thôi giữ các chức vụ tại tỉnh Phú Thọ và thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội vì lý do cá nhân.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 2.

Ông Phạm Đại Dương. Ảnh: Vietnamnet.

Ông Phạm Đại Dương, sinh năm 1974, quê quán phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Ông trình độ chuyên môn Thạc sĩ quản lý khoa học và công nghệ, cử nhân hóa học, cử nhân ngân hàng.

Ông từng đảm nhiệm các chức vụ Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên; Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên.

Theo lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, trước đó đã có đơn gửi Bộ Chính trị xin thôi giữ các chức vụ tại tỉnh Phú Thọ và thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội vì lý do cá nhân. Bộ Chính trị đã đồng ý cho ông Huy thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025–2030, được nghỉ công tác theo nguyện vọng.

Tính từ ngày 30/9/2025, khi được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, ông Trươnh Quốc Huy (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình) đảm nhiệm cương vị này được hơn 3 tháng.