Chiến tranh Ukraine có dấu hiệu lan ra châu Âu sau cảnh báo mới từ Nga

Nga đang đưa ra một cảnh báo chưa từng có tiền lệ đối với châu Âu: các cơ sở sản xuất drone phục vụ Ukraine có thể trở thành mục tiêu quân sự, trong bối cảnh xung đột không còn giới hạn trong lãnh thổ Ukraine.

Nga công khai danh sách mục tiêu tại châu Âu

Theo hai bài viết được đăng tải trên RT, Bộ Quốc phòng Nga cho biết châu Âu đang gia tăng sản xuất và cung cấp drone cho Ukraine, coi đây là một bước leo thang trực tiếp trong cuộc chiến.

Cơ quan này tuyên bố đã công bố danh sách các doanh nghiệp và nhà máy tại nhiều quốc gia châu Âu, bao gồm Anh, Đức, Tây Ban Nha, Italy, Ba Lan và Israel, mà Moscow cho rằng đang tham gia sản xuất drone hoặc linh kiện UAV cho Ukraine.

Trong tuyên bố được trích dẫn, phía Nga nhấn mạnh: “Người dân châu Âu không chỉ cần hiểu rõ nguồn gốc thực sự của các mối đe dọa đối với an ninh của họ, mà còn cần biết địa chỉ và vị trí của các doanh nghiệp sản xuất UAV và linh kiện cho Ukraine ngay trong chính các quốc gia của mình”.

Đáng chú ý, ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, đã đưa ra cảnh báo mang tính trực diện hơn. Ông cho rằng danh sách này thực chất là “danh sách các mục tiêu tiềm năng cho lực lượng vũ trang Nga”.

Và trong một phát biểu khác được RT trích dẫn, ông nói thêm rằng thời điểm xảy ra các cuộc tấn công “phụ thuộc vào những gì diễn ra tiếp theo.

Ông Medvedev, kêu gọi các nước châu Âu coi cảnh báo này là nghiêm túc. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông viết: “Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cần được hiểu theo nghĩa đen: danh sách các cơ sở tại châu Âu sản xuất drone và thiết bị liên quan chính là danh sách các mục tiêu tiềm năng của lực lượng vũ trang Nga. Khi nào các cuộc tấn công trở thành hiện thực phụ thuộc vào những gì diễn ra tiếp theo. Chúc ngủ ngon, các đối tác châu Âu!”

Dữ liệu độc lập xác nhận cảnh báo của Nga

Thông tin này không chỉ xuất hiện trên RT. Theo Reuters ngày 15/4, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã công bố danh sách các nhà máy tại châu Âu mà họ cho là tham gia sản xuất drone cho Ukraine, đồng thời công khai địa chỉ cụ thể của các cơ sở này.

Reuters cho biết Moscow coi việc châu Âu tăng cường sản xuất UAV là hành động “kéo các nước này ngày càng lún sâu vào chiến tranh”.

Cùng lúc, ông Medvedev cũng nhấn mạnh rằng các cơ sở này có thể trở thành mục tiêu quân sự, dù các phát biểu vẫn được đưa ra dưới dạng cảnh báo thay vì tuyên bố tấn công trực tiếp.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, danh sách các cơ sở này được công bố vào trong hôm 16/4, đi kèm với cáo buộc rằng các nước phương Tây hậu thuẫn Kiev đang lên kế hoạch tăng mạnh sản xuất drone tầm xa nhằm tấn công lãnh thổ Nga.

Điều này cho thấy một thay đổi đáng chú ý trong cách Nga định nghĩa mục tiêu chiến tranh: từ các mục tiêu trong lãnh thổ Ukraine sang các cơ sở hỗ trợ ở bên ngoài.

Vì sao drone trở thành “tâm điểm chiến tranh”

Cảnh báo của Nga không phải ngẫu nhiên. Trong hơn một năm qua, drone đã trở thành vũ khí trung tâm trong cuộc chiến Ukraine.

Theo dữ liệu chiến trường, Nga liên tục triển khai các đợt tấn công quy mô lớn bằng UAV và tên lửa. Chỉ riêng ngày 15/4, lực lượng Nga đã phóng hàng trăm drone và tên lửa vào Ukraine, nhắm vào nhiều thành phố và cơ sở hạ tầng quan trọng.

Trong khi đó, Ukraine và các đồng minh châu Âu đang tăng tốc sản xuất drone để bù đắp thiếu hụt vũ khí truyền thống và nâng cao năng lực phòng thủ.

Việc châu Âu trực tiếp tham gia vào chuỗi cung ứng này khiến Moscow coi các cơ sở sản xuất không còn là mục tiêu “dân sự thuần túy”, mà là một phần của hạ tầng chiến tranh.

Nguy cơ chiến tranh lan ra ngoài Ukraine

Điểm đáng lo ngại nhất không nằm ở danh sách các nhà máy, mà ở logic đằng sau nó. Khi một bên coi các cơ sở nằm ngoài chiến trường là mục tiêu hợp pháp, phạm vi xung đột đã thay đổi về bản chất.

Nếu các cảnh báo này trở thành hành động thực tế, châu Âu có thể lần đầu tiên đối mặt với nguy cơ bị tấn công trực tiếp liên quan đến cuộc chiến Ukraine — điều mà trước đây luôn được tránh bằng mọi giá.

Cho đến nay, các tuyên bố từ phía Nga vẫn dừng ở mức cảnh báo. Tuy nhiên, việc công khai địa chỉ cụ thể của các cơ sở tại châu Âu là bước đi hiếm thấy, cho thấy mức độ căng thẳng đã vượt qua ngưỡng thông thường.

Cuộc chiến Ukraine từng được xem là xung đột khu vực, nhưng những diễn biến mới cho thấy ranh giới đó đang dần bị xóa nhòa.

Việc Nga công bố danh sách mục tiêu tại châu Âu, cùng với cảnh báo từ các quan chức cấp cao, đặt ra một câu hỏi lớn: liệu chiến tranh có đang bước sang giai đoạn mới, trong đó các quốc gia hỗ trợ Ukraine không còn đứng ngoài vùng rủi ro?

Nếu điều đó xảy ra, cuộc xung đột này sẽ không chỉ còn là vấn đề giữa Nga và Ukraine, mà có thể trở thành một cuộc đối đầu rộng hơn giữa Nga và toàn bộ hệ thống hỗ trợ Kiev tại châu Âu.

Theo RT, Reuters