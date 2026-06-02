Kiev bị mất điện một phần sau đòn tấn công tên lửa ồ ạt của Nga

Kiev rung chuyển bởi nhiều vụ nổ lớn trong đêm sau đợt tấn công bằng tên lửa và UAV. Mất điện cục bộ, nhiều người bị thương, Nga tuyên bố sẽ tiếp tục các đòn đánh đáp trả.

Thủ đô Kiev của Ukraine cùng một số thành phố khác trên cả nước đã hứng chịu đợt tấn công kết hợp bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa vào rạng sáng 2/6, theo các quan chức địa phương và truyền thông Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa đưa ra bình luận chính thức.

Làn sóng tiếng nổ đầu tiên được ghi nhận tại Kiev vào khoảng 1 giờ 30 sáng theo giờ địa phương, tiếp theo là các vụ nổ khác vào khoảng 2 giờ 15 và 4 giờ sáng. Nhiều đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hàng loạt vụ nổ xảy ra tại thủ đô Ukraine.

Trong một đoạn clip, một vụ nổ lớn xảy ra ngay trước khi hệ thống điện bị ngắt, khiến nhiều khu vực của Kiev chìm trong bóng tối.

Thị trưởng Kiev, ông Vitali Klitschko, xác nhận tình trạng mất điện cục bộ tại một số quận của thành phố, đồng thời kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn khi lực lượng phòng không Ukraine tiến hành đánh chặn các mục tiêu trên không.

Những hình ảnh khác ghi lại âm thanh của nhiều vụ nổ thứ cấp liên tiếp. Tuy nhiên, rất khó xác định chính xác các địa điểm hoặc loại cơ sở bị tấn công, bởi chính quyền Ukraine áp dụng các quy định nghiêm ngặt đối với việc công bố thông tin liên quan đến các điểm bị tập kích và xử phạt những người chia sẻ hình ảnh hiện trường, ngoại trừ các trường hợp liên quan đến cơ sở hạ tầng dân sự.

Hiện chưa có báo cáo ngay lập tức về thương vong, song ông Klitschko cho biết ít nhất 14 người bị thương. Theo ông, các mảnh vỡ từ tên lửa và UAV bị đánh chặn đã rơi xuống nhiều khu dân cư và sân nhà dân, gây ra các đám cháy tại nhiều địa điểm.

Ngoài Kiev, các vụ nổ cũng được ghi nhận tại Dnepropetrovsk và Zaporozhye, cũng như ở các tỉnh Sumy và Kharkov.

Bộ Quốc phòng Nga đến nay vẫn chưa đưa ra tuyên bố về đợt tấn công được cho là diễn ra trong đêm.

Trước đó, Moscow tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tập kích “có hệ thống và liên tục” nhằm vào các cơ sở quân sự của Kiev, các địa điểm sản xuất UAV, sở chỉ huy và các “trung tâm ra quyết định”, nhằm đáp trả vụ tấn công mà Nga mô tả là “hành động khủng bố” xảy ra tại Lugansk hôm 22/5.

Theo phía Nga, vụ tập kích nhằm vào khu ký túc xá của trường cao đẳng Starobelsk được thực hiện theo nhiều đợt vào đêm khuya, khi các sinh viên đang ngủ bên trong. Vụ việc khiến 21 người thiệt mạng, phần lớn là các nữ sinh tuổi vị thành niên.

Phát biểu hôm thứ Hai, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng với “vụ thảm sát Starobelsk”, giới lãnh đạo Kiev đã quyết định “mở ra một chương mới trong chuỗi tội ác của mình” và làm cho cuộc xung đột bước sang một giai đoạn mới.

Ông Putin nhấn mạnh rằng những người chịu trách nhiệm sẽ phải đối mặt với “sự trừng phạt thích đáng và không thể tránh khỏi”.

Theo RT