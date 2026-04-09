“Chúng tôi đang bẻ gãy xương sống đối phương”: Tướng Syrsky nói UAV giúp Ukraine áp đảo

Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine (AFU), ông Oleksandr Syrsky, cho biết các lực lượng phòng vệ vẫn đang giữ thế chủ động chiến lược và ngăn quân đội Nga phát động một cuộc tấn công quy mô lớn.

Theo một tuyên bố trên Telegram, một trong những yếu tố then chốt tạo nên lợi thế của Ukraine là lực lượng không người lái, hiện đang gây ra thiệt hại lớn và hiệu quả nhất đối với quân Nga.

“Trong 4 tháng liên tiếp, bắt đầu từ tháng 12/2025, các đơn vị hệ thống không người lái của chúng tôi đã vô hiệu hóa số lượng nhân lực đối phương nhiều hơn số họ tuyển mới vào lực lượng”, ông Syrsky nói.

Ông tiết lộ rằng trong một cuộc họp về phát triển hệ thống không người lái, quân đội đã tổng kết và phân tích kết quả trong tháng 3.

“Trong tháng 3, so với tháng 2, tổng tổn thất nhân lực của đối phương do các đơn vị không người lái của chúng tôi gây ra đã tăng 29%. Xin cảm ơn các binh sĩ vì công việc hiệu quả!”, ông viết.

Ông cho biết trung bình mỗi ngày, các đơn vị không người lái thực hiện hơn 11.000 nhiệm vụ chiến đấu. Đồng thời, trong tháng 3, số mục tiêu được xác nhận bị tấn công tăng 50% so với tháng 2 – tổng cộng hơn 150.000 mục tiêu.

“Tôi muốn đặc biệt nhấn mạnh sự gia tăng hiệu quả của các đòn tấn công tầm trung. Gần 350 cuộc tấn công đã được thực hiện ở độ sâu chiến dịch (30–120 km)”, ông Syrsky nói.

Theo ông, trong tháng 3, lực lượng Ukraine đã tấn công 143 cơ sở hậu cần và kho của Nga, 52 sở chỉ huy, 20 cơ sở dầu khí và năng lượng, cùng nhiều mục tiêu khác.

Ông Syrsky cho biết những kết quả này phản ánh tác động tổng hợp của việc sản xuất hệ thống không người lái trong nước, kỹ năng của người vận hành được cải thiện và các quyết định tổ chức từ bộ chỉ huy quân đội Ukraine.

Ông cũng cho biết các hệ thống robot mặt đất của Ukraine đã tăng hơn 50% số nhiệm vụ hoàn thành trong tháng 3 so với tháng 2.

Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng Nga cũng đã mở rộng lực lượng không người lái. Theo dữ liệu tình báo, số nhân sự Nga trong các đơn vị này đã đạt 101.000 người vào đầu tháng 4 và dự kiến sẽ tăng lên 165.500 vào cuối năm 2026.

“Vì vậy, chúng ta không có quyền dừng lại trong cuộc đối đầu mang tính quyết định này”, ông viết.

Ông nhấn mạnh rằng việc phát triển thêm các đơn vị không người lái trong nhiều binh chủng của AFU vẫn đang tiếp tục.

“Lần này, cần ghi nhận công việc toàn diện của Lữ đoàn Hệ thống Không người lái độc lập số 414 trong việc phát hiện và phá hủy các vị trí phóng UAV của đối phương”, ông Syrsky cho biết.

“Một con số đáng chú ý: số vị trí điều khiển UAV của đối phương bị vô hiệu hóa trong tháng 3 tăng 26% so với tháng 2”, ông nói thêm.

Tổng tư lệnh AFU cho biết sau cuộc họp, ông đã đặt ra các nhiệm vụ mới nhằm tiếp tục phát triển lực lượng không người lái của Ukraine.

“Chúng tôi tiếp tục bẻ gãy xương sống của kẻ địch, đồng thời bảo vệ tính mạng của binh sĩ Ukraine”, ông Syrsky nói.

Trong một báo cáo sau đó vào ngày 9/4, ông cho biết hoạt động của quân Nga đặc biệt mạnh ở hướng Pokrovsk: trong tuần qua, các lực lượng phòng vệ đã đẩy lùi tổng cộng 260 cuộc tấn công của Nga tại đây.

Ông cho biết đã có chuyến công tác tới khu vực chịu trách nhiệm của Quân đoàn phản ứng nhanh số 7 thuộc lực lượng đổ bộ đường không.

“Tôi đã gặp các chỉ huy của Lữ đoàn cơ giới độc lập số 155 ‘Anna Kyivska’, Lữ đoàn đổ bộ đường không độc lập số 25 Sicheslav và các đơn vị tấn công”, ông báo cáo.

Trong các cuộc họp, ông đã thảo luận chi tiết tình hình tác chiến, các đề xuất của chỉ huy nhằm nâng cao hiệu quả chiến đấu và các phương án hành động tiếp theo. Nội dung cũng tập trung vào cách đối phó với UAV Nga, đặc biệt là các drone góc nhìn thứ nhất (FPV).

“Trong chuyến đi này, tôi cũng đã trao đổi với chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine, ông Robert ‘Madyar’ Brovdy, về một số sáng kiến nhằm giảm số lượng quân Nga”, ông Syrsky viết.

“Tôi đã trao thưởng cho những quân nhân xuất sắc nhất. Tôi cảm ơn các binh sĩ vì sự kiên cường, chuyên nghiệp và kết quả cao trong việc tiêu diệt đối phương,” ông nói thêm.

Ông cho biết số cuộc giao tranh mỗi ngày đã vượt quá 200 trong nhiều ngày liên tiếp. Theo ông, sự leo thang này là do yếu tố mùa vụ, khi lực lượng Nga gia tăng sức ép trên nhiều khu vực tiền tuyến.

Theo ông Syrsky, sự gia tăng hoạt động của Nga đòi hỏi quân đội Ukraine phải áp dụng các cách tiếp cận bất đối xứng mới trên chiến trường.

Ông nhấn mạnh rằng lực lượng Ukraine đang nỗ lực giành lại thế chủ động và khôi phục các vị trí.

“Quân đội Ukraine đang hành động tích cực, giành lại thế chủ động và tiếp tục khôi phục các vị trí”, ông Syrsky nói.

Theo Kyiv Post