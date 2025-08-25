Ukraine nâng cấp tên lửa Neptune từng đánh chìm chiến hạm chủ lực của Nga ở Biển Đen

Phiên bản mới của tên lửa Neptune do Ukraine sản xuất được hé lộ, với tầm bắn tới 1.000 km, đầu đạn lớn hơn và khả năng tấn công mặt đất.

Dù Kiev đã công bố kế hoạch nâng cấp từ nhiều tháng trước, một đoạn video mới được công bố đã cho thấy rõ sự khác biệt về kích thước giữa phiên bản cũ và mới của tên lửa Neptune.

Trong đoạn video ra mắt nhân Ngày Độc lập Ukraine do nhà sản xuất vũ khí Zbroya công bố, toàn cảnh phiên bản nâng cấp của tên lửa chống hạm Neptune được hé lộ. Đây chính là loại vũ khí từng đánh chìm soái hạm Moskva của Hạm đội Biển Đen Nga hồi tháng 4/2022, theo phía Ukraine. Bên cạnh Neptune, video còn giới thiệu các khí tài nội địa khác như pháo tự hành Bohdana và UAV hải quân.

Theo trang quốc phòng Militarnyi, phiên bản Neptune mới có thân lớn hơn, phù hợp với tuyên bố về tầm bắn 1.000 km (621 dặm) – vượt xa so với tầm 300 km (186 dặm) được nêu trong tài liệu quảng bá năm 2020 – đồng thời có khả năng mang đầu đạn lớn hơn. Tổng thống Volodymyr Zelensky hồi tháng 3/2025 cũng từng khẳng định bản nâng cấp này có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách 1.000 km.

Một minh chứng là vụ tập kích cảng hải quân Novorossiysk của Nga hồi tháng 5, với quãng bay hơn 750 km (466 dặm) – được xem là một trong những đòn tấn công tên lửa tầm xa ấn tượng nhất của Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát năm 2022.

Militarnyi nhận định tên lửa mới có thể được trang bị đầu đạn chứa nhiều thuốc nổ hơn, hoặc loại xuyên phá cứng, cùng hệ thống dẫn đường cải tiến. Kế hoạch nâng cấp năm 2023 từng đề cập đến cảm biến hồng ngoại hoặc đầu dò tự dẫn giai đoạn cuối, cũng như tăng tải trọng đầu đạn từ 150 kg (331 lbs) lên 350 kg (794 lbs), nhưng con số chính thức của phiên bản mới vẫn chưa được công bố. Ngoài ra, phần cánh lái của tên lửa cũng được thiết kế lớn hơn, giúp tăng tầm bay hoặc khả năng cơ động.

Ban đầu, Neptune được phát triển như một tên lửa chống hạm, song các bản nâng cấp đã biến nó thành vũ khí tấn công mặt đất tầm xa. Việc trình làng phiên bản cải tiến diễn ra đồng thời với tuyên bố của ông Zelensky rằng Ukraine hiện đã tự sở hữu vũ khí tầm xa, vượt qua những hạn chế mà các quốc gia viện trợ từng áp đặt khi không cho phép dùng tên lửa phương Tây tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga.

Cùng thời điểm, Ukraine cũng công bố loại tên lửa nội địa khác mang tên Flamingo, có tầm bắn lên tới 3.000 km (1.864 dặm). Nhà sản xuất khẳng định Flamingo vượt trội hơn cả Tomahawk của Mỹ, với năng lực sản xuất hiện đạt khoảng một quả mỗi ngày.