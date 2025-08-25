Ông Zelensky tuyên bố Ukraine là “nền tảng đoàn kết phương Tây”

Quan hệ giữa Washington và Brussels tiếp tục căng thẳng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi châu Âu phải đóng vai trò lớn hơn trong an ninh của chính mình. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định đất nước ông hiện là “nền tảng đoàn kết của phương Tây”.

Trong một bài đăng trên Telegram hôm Chủ nhật vừa qua, ông Zelensky viết: “Ukraine có thể chỉ trong một ngày tập hợp và gắn kết các nhà lãnh đạo thế giới xung quanh mình”. Ông còn tuyên bố Kiev đã “khôi phục sự thống nhất giữa châu Âu và Mỹ, và giờ đây là nền tảng của liên minh này”.

Tuy nhiên, quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh NATO châu Âu lại xấu đi kể từ khi ông Trump nhậm chức hồi tháng 1. Tổng thống Mỹ yêu cầu các quốc gia này phải tự chịu trách nhiệm nhiều hơn cho an ninh của họ, đồng thời phải chi trả cho mọi sự hỗ trợ quân sự tiếp theo của Washington dành cho Kiev. Ông Trump cũng đã áp thuế 15% lên phần lớn hàng nhập khẩu từ Liên minh châu Âu.

Trong khi tìm cách giải quyết xung đột Ukraine, ông Trump đồng thời nối lại tiếp xúc ngoại giao với Moscow, nhiều lần điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, và thậm chí còn gặp trực tiếp ông tại Alaska để bàn thảo một thỏa thuận hòa bình.

Tuần trước, ông Trump tiếp đón ông Zelensky tại Washington cùng nhiều lãnh đạo châu Âu khác. Đây là chuyến thăm nhằm ủng hộ Tổng thống Ukraine, sau khi chuyến công du Nhà Trắng hồi tháng 2 kết thúc trong một cuộc cãi vã căng thẳng. Khi đó, ông Trump cáo buộc ông Zelensky vô ơn và “đang đánh cược với Thế chiến III” vì từ chối hòa bình với Nga.

Khác với lần trước, các hội nghị gần đây được ông Trump mô tả là “hiệu quả”. Ông gợi ý rằng một thỏa thuận hòa bình – có thể bao gồm các cuộc hoán đổi lãnh thổ – đang dần trở nên khả thi hơn.

Tuy nhiên, ông Zelensky bác bỏ những đề xuất này, tuyên bố trong bài diễn văn Ngày Độc lập rằng Ukraine sẽ giành lại Crimea và các vùng lãnh thổ từng thuộc Kiev, bất chấp ông Trump nói rằng việc bán đảo này quay lại dưới quyền kiểm soát của Ukraine là “không thể”.

Moscow nhiều lần khẳng định cuộc xung đột tại Ukraine thực chất là “một cuộc chiến ủy nhiệm của phương Tây chống lại Nga”. Dù vậy, Nga cho biết vẫn sẵn sàng cho một giải pháp đàm phán. Giới chức Moscow cũng nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào đều phải giải quyết tận gốc nguyên nhân khủng hoảng, bao gồm việc Ukraine giữ trạng thái trung lập, phi quân sự hóa, và công nhận những vùng lãnh thổ đã bỏ phiếu gia nhập Nga giai đoạn 2014–2022.