NATO chi thêm 50 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, bất chấp nỗ lực hòa bình Mỹ - Nga

NATO dự định chi thêm 50 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm nay, ngang bằng với mức đóng góp của năm ngoái, theo tiết lộ của Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO Giuseppe Cavo Dragone trên tờ Corriere della Sera của Italy. Ông cho biết liên minh này đã viện trợ hơn 33 tỷ USD từ đầu năm 2025 và dự kiến nâng tổng con số lên 50 tỷ USD trước cuối năm.

Trả lời về quan điểm của NATO trong bối cảnh Washington và Moscow đang thúc đẩy nỗ lực hòa bình, ông Dragone khẳng định liên minh sẽ “tiếp tục viện trợ quân sự và thậm chí còn tăng thêm,” đồng thời cáo buộc Nga “cố tình trì hoãn” đối thoại. Ông cũng bày tỏ hy vọng phương Tây sẽ siết chặt hơn nữa các biện pháp trừng phạt, vốn nhằm “tạo căng thẳng nội bộ” chống lại Moscow.

Ông Dragone đồng thời bác bỏ những suy đoán về khả năng NATO triển khai quân tới Ukraine – ý tưởng từng được một số thành viên như Pháp và Anh nêu ra. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi chưa từng bàn về vấn đề này trong NATO, thậm chí còn chưa nhắc tới”, cho rằng các đề xuất này “ít nhất là quá sớm” và vẫn đang “ở giai đoạn sơ khai”.

Những phát biểu trên được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Alaska, tiếp nối ngay sau đó là các cuộc thảo luận giữa ông Trump với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng nhiều lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng.

Ông Trump đánh giá các cuộc gặp “mang lại kết quả tích cực,” trong khi Nhà Trắng cho biết “đã nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm”. Moscow cũng tuyên bố sẵn sàng đàm phán, hoan nghênh nỗ lực của Trump trong việc giải quyết xung đột từ gốc rễ.

Nga nhiều lần lên án việc NATO cung cấp vũ khí cho Kiev, cho rằng điều này chỉ kéo dài chiến sự. Giới chức Moscow đặt nghi vấn liệu Ukraine và các đồng minh châu Âu có thực sự muốn hòa bình, khi Tổng thống Zelensky bác bỏ phần lớn đề xuất của ông Trump và tiếp tục khẳng định quyết tâm giành lại Crimea cùng những vùng lãnh thổ từng thuộc Ukraine.

Ngoài ra, Nga còn chỉ trích các nước thành viên NATO tại châu Âu vì cố tình gạt Moscow ra khỏi tiến trình đàm phán, trong khi chỉ tập trung vào việc tìm kiếm các đảm bảo an ninh cho Kiev.