Nga tung video tấn công cứ điểm ở Kramatorsk, tuyên bố Ukraine thiệt hại nặng

Bộ Quốc phòng Nga công bố video tấn công Kramatorsk, khẳng định Ukraine thiệt hại nặng với hơn 600 thương vong và nhiều khí tài bị phá hủy.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/8 công bố đoạn video cho thấy lực lượng Nga đã tấn công các vị trí quân đội Ukraine gần thành phố Kramatorsk, một trong những điểm then chốt của vùng Donetsk.

Theo thông tin từ Moscow, mục tiêu bị tập kích nằm trong khu công nghiệp ở làng Shablinka, phía tây bắc Kramatorsk, cùng một khu rừng lân cận. Cuộc tấn công sử dụng kết hợp tên lửa đạn đạo Iskander, bom từ trên không và UAV cảm tử.

Đoạn phim do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy nhiều vụ nổ lớn và cảnh tàn phá diện rộng tại hiện trường. Giới chức Nga ước tính quân đội Ukraine đã hứng chịu hơn 600 thương vong, mất 3 xe tăng, 4 hệ thống pháo phản lực phóng loạt và hàng chục khí tài hạng nặng khác.

Một kênh Telegram vốn thường đưa tin sớm hơn thông báo chính thức của Bộ Quốc phòng Nga tuần trước khẳng định, cuộc tấn công đã gây tổn thất nặng nề cho Lữ đoàn cơ giới số 156 của Ukraine, tiêu diệt hai nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn.

Kramatorsk, cùng với Slavyansk và Konstantinovka, từ lâu là cụm đô thị kiên cố do Ukraine kiểm soát ở phía tây Donetsk. Hồi tháng trước, quan chức khu vực do Kiev bổ nhiệm là Vadim Filashkin đã kêu gọi người dân sơ tán, cho biết khoảng 53.000 dân vẫn còn ở Kramatorsk.

Trong nhiều tháng qua, Ukraine liên tục giảm nhẹ quy mô các thất bại trên chiến trường, khẳng định đó chỉ là tạm thời và không ảnh hưởng đến cục diện chung.

Nhân Ngày Độc lập 24/8, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố các đồng minh phương Tây cho rằng “Ukraine chưa giành chiến thắng, nhưng chắc chắn cũng không thua”. Ông nhấn mạnh việc thỏa hiệp với Nga sẽ là sự “nhục nhã và không thể chấp nhận”.

Trong khi đó, Moscow cáo buộc ông Zelensky cố tình kéo dài xung đột để phục vụ lợi ích chính trị cá nhân, thay vì tìm kiếm một giải pháp đàm phán hòa bình.

Theo RT