Trung Quốc tăng ngày nghỉ để kích cầu du lịch, người dân than vé tàu khó mua

Trung Quốc mở rộng các kỳ nghỉ ngắn và nghiên cứu chế độ nghỉ phép linh hoạt nhằm thúc đẩy tiêu dùng, du lịch quanh năm. Tuy nhiên nhiều người vẫn lo ngại tình trạng quá tải và khan hiếm vé tàu.

Một tín hiệu khác cho thấy Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy tiêu dùng là việc kể từ năm 2022, nước này đã khuyến khích các chính quyền địa phương thí điểm những kỳ nghỉ học ngắn bằng cách tạo ra các “khung thời gian du lịch cao điểm dành cho gia đình”, theo các nhà phân tích của Morgan Stanley.

Tính đến năm ngoái, đã có ít nhất 27 thành phố và tỉnh thành áp dụng kỳ nghỉ mùa thu, thường kéo dài 2-3 ngày và được ghép với cuối tuần hoặc các ngày nghỉ lễ chính thức. Trong năm nay, tại nhiều địa phương ở Trung Quốc, những kỳ nghỉ này được bố trí trùng với dịp lễ Thanh Minh và kỳ nghỉ Quốc tế Lao động.

Các nhà phân tích của Morgan Stanley nhận định: “Những kỳ nghỉ học mới này đang trở thành một công cụ mới nổi nhằm thúc đẩy hoạt động du lịch trong các giai đoạn thấp điểm, giúp giảm tình trạng quá tải vào mùa hè và kích thích du lịch trong những tháng vốn ít khách hơn.”

Hiện nay, Tết Nguyên đán, kỳ nghỉ Quốc tế Lao động vào tháng 5 và kỳ nghỉ Quốc khánh vào tháng 10 vẫn là những kỳ nghỉ dài nhất của Trung Quốc.

Deborah Rothe, giám đốc tại ITB Berlin, một nền tảng kinh doanh có trụ sở tại Đức dành cho ngành du lịch toàn cầu, cho rằng việc thay đổi lịch nghỉ lễ hằng năm ở nhiều quốc gia trên thế giới có thể “làm giảm động lực” lập kế hoạch du lịch dài hạn, đặc biệt trong những trường hợp lịch nghỉ chính thức chỉ được công bố tương đối muộn. Theo ITB Berlin, Hàn Quốc, Việt Nam và một số quốc gia Hồi giáo cũng thường xuyên thay đổi lịch nghỉ lễ hàng năm.

“Trong những trường hợp như vậy, du khách thường đặt dịch vụ sát ngày khởi hành hơn và có xu hướng thận trọng hơn khi lên kế hoạch cho các chuyến đi đường dài,” bà Rothe nói.

Ông Subramania Bhatt, Giám đốc điều hành công ty công nghệ và tiếp thị China Trading Desk, cho rằng những chuyến đi dài cũng có thể khiến người lao động cảm thấy mệt mỏi nếu họ buộc phải làm việc vào cuối tuần để bù lại số ngày nghỉ đã sử dụng — một thực tế khá phổ biến tại Trung Quốc.

Ông Le Penhuizic cho biết ông thích những chuyến nghỉ ngắn vào cuối tuần hơn là đi du lịch trong các kỳ nghỉ dài. Đối với những kỳ nghỉ kéo dài, ông thường lựa chọn máy bay thay vì tàu hỏa để tránh cuộc cạnh tranh khốc liệt trong việc săn vé tàu.

“Việc mua được vé tàu giống như chơi xổ số vậy,” ông nói.

Bà Rothe nhận định rằng làn sóng du lịch bùng nổ trong các kỳ nghỉ dài tạo ra những thách thức lớn về nhân sự và năng lực phục vụ đối với các hãng hàng không, khách sạn và hệ thống đường sắt, buộc họ phải thích ứng nhanh với những biến động mạnh trong nhu cầu của thị trường. Chẳng hạn, để phục vụ lượng hành khách tăng vọt trong dịp nghỉ lễ Quốc tế Lao động năm nay, đơn vị vận hành đường sắt Trung Quốc đã bổ sung thêm 2.225 chuyến tàu.

Ông Bhatt cũng cho rằng việc Trung Quốc chỉ công bố lịch nghỉ lễ cho giai đoạn đầu năm nay vào tháng 11 năm ngoái đã khiến một bộ phận du khách không có đủ thời gian để lên kế hoạch cho những chuyến đi phức tạp.

Khảo sát về tâm lý du lịch nước ngoài trong quý I do China Trading Desk thực hiện cho thấy 28,8% số người được hỏi dự định đi du lịch trong khoảng thời gian từ 4 đến 6 tháng tới, trong khi 20,1% có kế hoạch thực hiện chuyến đi trong vòng từ 7 đến 12 tháng.

“Những kỳ nghỉ dài được công bố từ sớm có tác động tích cực rất mạnh, đặc biệt đối với các chuyến đi có giá trị cao,” ông Bhatt nói. “Trung Quốc nên công bố toàn bộ lịch nghỉ lễ từ sớm và duy trì sự ổn định của lịch này, bởi tính chắc chắn sẽ hỗ trợ cho việc đặt dịch vụ trước cũng như giúp các doanh nghiệp trong ngành chủ động lập kế hoạch hoạt động.”

Nhằm giảm áp lực trong các giai đoạn cao điểm du lịch và tạo ra “những mô hình tiêu dùng ổn định hơn”, báo cáo công tác chính phủ của Trung Quốc năm nay đã lần đầu tiên đề cập đến ý tưởng triển khai chế độ nghỉ phép có lương linh hoạt, cho phép người lao động nghỉ vào các thời điểm khác nhau trong năm thay vì tập trung vào một số kỳ nghỉ cố định, theo Tân Hoa Xã.

Theo SCMP