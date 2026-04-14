Ông Putin biến dinh thự bí mật thành pháo đài, dựng 27 tháp phòng không giữa nỗi lo UAV Ukraine

Biệt thự yêu thích của ông Vladimir Putin tại hồ Valdai được tăng cường lên 27 tháp phòng không Pantsir giữa lo ngại UAV Ukraine. Khu nghỉ dưỡng được bảo vệ như pháo đài giữa chiến sự leo thang.

Giữa lúc các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái ngày càng vươn sâu vào lãnh thổ Nga, khu dinh thự được cho là nơi ở yêu thích của ông Vladimir Putin bên hồ Valdai đã được gia cố ở mức chưa từng có. Theo các hình ảnh vệ tinh mới được công bố, tổng cộng 27 tháp phòng không hiện bao quanh khu nghỉ dưỡng này, biến nơi đây thành một pháo đài thực thụ.

Thông tin được Radio Svoboda công bố sau khi phân tích ảnh vệ tinh mới nhất về khu phức hợp Valdai. So với năm 2024, khi nơi này chỉ có 7 tháp phòng thủ, quy mô bảo vệ hiện tại đã tăng gần gấp bốn lần.

7 tháp mới được cho là bắt đầu xây dựng từ ngày 17/3. Toàn bộ hệ thống được lắp đặt các tổ hợp Pantsir, dòng vũ khí phòng không nổi tiếng của Nga chuyên đánh chặn mục tiêu bay thấp, tốc độ cao và có kích thước nhỏ như UAV hoặc tên lửa hành trình.

Mỗi tổ hợp Pantsir có giá trong khoảng 13-20 triệu USD và từ lâu được xem là một trong những lá chắn hiệu quả nhất của Nga trước các cuộc tấn công bằng drone.

Dinh thự bên hồ Valdai của Tổng thống Nga hiện có 27 tháp phòng không. Ảnh: Telegraph.

Điều gây chú ý là cách bố trí các tổ hợp quanh Valdai được cho là mô phỏng mô hình phòng thủ quanh thủ đô Moscow. Các hệ thống được xếp thành hai vòng bảo vệ khép kín bao quanh dinh thự.

So sánh về quy mô càng khiến dư luận chú ý hơn: toàn vùng đại đô thị Moscow với khoảng 20 triệu dân được cho là có khoảng 60 hệ thống cùng loại tính đến năm ngoái. Điều đó đồng nghĩa số khí tài bảo vệ riêng khu nghỉ dưỡng Valdai đã tương đương gần một nửa thủ đô Nga.

Hệ thống phòng thủ dày đặc quanh khu dinh thự của ông Putin ở Valdai. Ảnh: Telegraph.

Valdai nằm cách biên giới Ukraine khoảng gần 300 km và được xem là một trong những nơi trú ẩn an toàn nhất của nhà lãnh đạo Nga. Khu dinh thự tọa lạc trên bán đảo, nằm giữa hai hồ nước lớn và được rừng rậm bao quanh — địa hình tự nhiên giúp hạn chế đáng kể nguy cơ bị UAV tập kích.

Trong những năm gần đây, ông Putin được cho là thường xuyên sử dụng Valdai hơn các nơi ở khác.

Nhiều báo cáo điều tra trước đó còn cho rằng khu phức hợp này có boongke kiên cố và cả một bản sao văn phòng Điện Kremlin của ông Putin. Nếu đúng như vậy, điều này có thể giúp nhà lãnh đạo Nga xuất hiện qua video hoặc họp từ xa mà không để lộ vị trí thực tế.

Trang điều tra Proekt từng mô tả Valdai sở hữu hàng loạt tiện ích xa hoa như phòng tắm nắng, khu trị liệu bùn, hammam (nhà tắm phong cách Thổ Nhĩ Kỳ), buồng đông lạnh và các cơ sở y tế riêng biệt.

Không chỉ Valdai, an ninh quanh các địa điểm quan trọng khác của Nga cũng đang được siết chặt. Đầu tháng này, khu dinh thự Bocharov Ruchey ở Sochi cũng được đề xuất mở rộng vành đai bảo vệ cả trên bộ lẫn trên biển.

Theo các quy định mới được đề xuất, khu vực an ninh sẽ cấm bay UAV, cấm neo đậu tàu thuyền, cấm treo biểu ngữ lớn, đổ rác, sửa chữa phương tiện hoặc tổ chức trường bắn.

Vị trí bán đảo của khu nhà Valdai, được bao quanh bởi rừng rậm, giúp bảo vệ nơi đây khỏi các cuộc tấn công bằng UAV. Ảnh: Planet Labs.

Trong khi đó, tại khu kinh tế đặc biệt Alabuga ở Tatarstan — nơi đặt nhà máy sản xuất UAV Shahed-136 lớn nhất thế giới — Nga cũng đã dựng thêm 20 tháp phòng thủ gắn súng máy hạng nặng và nhiều tổ hợp Pantsir khác.

Alabuga hiện là cơ sở sản xuất hàng nghìn UAV cảm tử mỗi tháng và liên tục bị lực lượng Ukraine nhắm mục tiêu.

Dù vậy, Pantsir không phải hệ thống bất khả xâm phạm. Hồi tháng 2, cơ quan an ninh Ukraine tuyên bố đã phá hủy một nửa kho Pantsir của Nga trong các đợt tấn công tầm xa nhằm vào hạ tầng quân sự quanh Moscow. Nga không xác nhận hay bình luận về vụ việc này.

Việc Nga tăng tốc gia cố các khu vực nhạy cảm như Valdai cho thấy mối đe dọa từ UAV đã vượt xa chiến tuyến truyền thống, trở thành bài toán an ninh trực tiếp đối với những địa điểm quan trọng nhất của Điện Kremlin.

Theo Telegraph