Chính quyền Trump rút lại kế hoạch buộc người xin thẻ xanh phải rời Mỹ để nộp hồ sơ

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã làm rõ rằng quy định yêu cầu người xin thẻ xanh phải quay về nước để nộp hồ sơ sẽ không áp dụng cho tất cả trường hợp mà được xem xét riêng lẻ.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho biết thông báo chính sách được đưa ra tuần trước không phải là yêu cầu áp dụng cho tất cả người nộp đơn, mà sẽ được triển khai “theo từng trường hợp cụ thể”.

Người phát ngôn của chính quyền Trump, ông Zach Kahler, ngày 22/5 tuyên bố rằng: “Kể từ bây giờ, một người nước ngoài đang tạm thời ở Mỹ và muốn xin thẻ xanh phải quay về quốc gia của mình để nộp hồ sơ, trừ những trường hợp đặc biệt.”

Thông báo này được xem là một thay đổi lớn trong chính sách nhập cư của Mỹ và đã làm dấy lên lo ngại đáng kể trong cộng đồng hàng triệu người nhập cư đang tìm cách trở thành thường trú nhân hợp pháp tại nước này.

Tổng thống Donald Trump đã tranh cử Nhà Trắng với cam kết trục xuất hàng triệu người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp. Tuy nhiên, kể từ khi nhậm chức, chính quyền của ông cũng đã đóng lại nhiều con đường hợp pháp dẫn đến việc được cấp quyền cư trú lâu dài tại Mỹ.

Theo Hội đồng Nhập cư Mỹ (American Immigration Council), mỗi năm Mỹ cấp hơn 1 triệu thẻ xanh. Trước thời điểm hiện tại, hơn một nửa số người nộp đơn đã có mặt tại Mỹ trong quá trình xin cấp thẻ.

Một quan chức Mỹ hôm thứ Bảy nói rằng chính sách mới “chỉ tái khẳng định luật pháp và chính sách đã tồn tại từ lâu, vốn đã bị chính quyền Biden phớt lờ”.

“Chính sách này sẽ không ngăn cản bất kỳ người nước ngoài nào có đủ điều kiện hợp pháp và chính đáng được cấp thẻ xanh. Tuy nhiên, nó sẽ khiến một số cá nhân không xứng đáng được hưởng đặc quyền mang tính quyết định này phải nộp hồ sơ thông qua Bộ Ngoại giao Mỹ ở nước ngoài”, vị quan chức nói với điều kiện giấu tên.

Quan chức này nhấn mạnh thêm: “Chính sách sẽ không tạo ra tác động đáng kể đối với những ứng viên có trình độ cao và các lao động tay nghề cao đã tuân thủ pháp luật.”

Theo AFP