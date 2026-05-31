5 vũ khí kỳ lạ từng khiến cả thế giới sửng sốt trong Thế chiến I

Súng phun lửa, khí độc, pháo Paris, khí cầu Zeppelin và tàu ngầm U-Boat đã làm thay đổi hoàn toàn cách con người tiến hành chiến tranh trong Thế chiến I. Những vũ khí nào khiến binh sĩ khiếp sợ nhất?

Chiến tranh thế giới thứ nhất đã làm thay đổi hoàn toàn cách con người tiến hành chiến tranh. Lần đầu tiên trong lịch sử, các cường quốc kết hợp sức mạnh của công nghiệp hiện đại, hóa học, hàng không và kỹ thuật cơ khí vào chiến trường.

Đằng sau những chiến hào kéo dài hàng trăm km và các trận pháo kích không ngừng nghỉ, nhiều quốc gia đã âm thầm phát triển những loại vũ khí kỳ lạ và đáng sợ nhằm tạo ra bất ngờ cho đối phương cũng như phá vỡ thế bế tắc của chiến tranh chiến hào.

Dưới đây là 5 loại “vũ khí bí mật” đáng chú ý nhất, góp phần biến Thế chiến I thành một trong những cuộc xung đột gây sốc nhất về mặt công nghệ mà nhân loại từng chứng kiến.

1. Súng phun lửa

Đức là quốc gia đầu tiên sử dụng súng phun lửa cầm tay một cách hiệu quả trên chiến trường trong Thế chiến I. Loại vũ khí này phun những luồng nhiên liệu đang cháy trực tiếp vào các chiến hào, hầm trú ẩn và công sự của đối phương.

Trong môi trường chiến tranh chiến hào, nơi binh sĩ thường ẩn náu trong các hầm ngầm hoặc vị trí phòng thủ kiên cố, súng phun lửa đặc biệt hiệu quả trong việc buộc đối phương phải rời khỏi nơi ẩn nấp.

Số thương vong trực tiếp do súng phun lửa gây ra thực tế không lớn bằng pháo binh hay súng máy. Tuy nhiên, tác động tâm lý của nó lại vô cùng khủng khiếp. Nhiều binh sĩ thừa nhận họ sợ súng phun lửa hơn cả đạn súng bởi những vết thương kinh hoàng mà nó gây ra.

2. Khẩu pháo Paris

Khẩu pháo Paris của Đức giống như bước ra từ một tác phẩm khoa học viễn tưởng. Đây là loại pháo khổng lồ có khả năng bắn đạn xa hơn 120 km.

Điều đó đồng nghĩa với việc quân Đức có thể pháo kích thủ đô Paris từ khoảng cách cực xa mà không cần đưa quân áp sát thành phố.

Điểm đặc biệt hơn cả là quỹ đạo bay của đạn pháo. Những quả đạn được bắn lên độ cao lớn đến mức chúng tạm thời đi vào tầng bình lưu trước khi lao xuống mục tiêu.

Khi các cuộc tấn công bắt đầu vào năm 1918, nhiều người dân Paris ban đầu tưởng rằng máy bay đang ném bom bởi khẩu pháo nằm quá xa để họ có thể nghe thấy tiếng nổ khi khai hỏa.

Dù độ chính xác không cao, khẩu pháo Paris vẫn trở thành một vũ khí tâm lý cực mạnh, đồng thời cho thấy các quốc gia đã bắt đầu thử nghiệm khả năng tấn công tầm xa từ nhiều thập niên trước khi tên lửa hiện đại xuất hiện.

3. Khí độc

Chiến tranh hóa học trở thành một trong những chương đen tối nhất của Thế chiến I.

Năm 1915, Đức thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn bằng khí clo trong Trận Ypres lần thứ hai. Sau đó, cả hai phe tiếp tục phát triển những loại khí độc nguy hiểm hơn như phosgene và khí mù tạt.

Khác với đạn hay bom đạn thông thường, khí độc hủy hoại cơ thể một cách chậm rãi. Các binh sĩ phải chịu bỏng hóa chất, mù lòa và tổn thương phổi nghiêm trọng. Nhiều người chết trong đau đớn vì ngạt thở, trong khi những người sống sót phải mang thương tật suốt đời.

Mặt nạ phòng độc nhanh chóng trở thành trang bị không thể thiếu trên chiến trường. Nỗi lo về một cuộc tấn công khí độc bất ngờ luôn thường trực mỗi khi hướng gió thay đổi.

4. Khí cầu Zeppelin

Trước khi các máy bay ném bom hiện đại ra đời, Đức đã sử dụng những khí cầu Zeppelin khổng lồ để tấn công các thành phố.

Những chiếc khí cầu chứa đầy khí hydro này bay qua eo biển Manche và tiến hành các cuộc không kích vào lãnh thổ Anh, đặc biệt là thủ đô London.

Đối với nhiều thường dân, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến chiến tranh xuất hiện ngay trên bầu trời nơi mình sinh sống.

Trong giai đoạn đầu cuộc chiến, Zeppelin rất khó bị đánh chặn vì chúng có thể hoạt động ở độ cao vượt ngoài khả năng của nhiều tiêm kích thời đó.

Tuy nhiên, loại khí cầu này tồn tại một điểm yếu chí mạng: khí hydro.

Khi đạn cháy bắt đầu được sử dụng phổ biến hơn, chỉ cần một phát bắn trúng là Zeppelin có thể biến thành một quả cầu lửa khổng lồ trên không trung.

5. Tàu ngầm U-Boat

Các tàu ngầm U-Boat của Đức đã làm thay đổi hoàn toàn chiến tranh trên biển.

Hoạt động dưới mặt nước, chúng có thể tấn công tàu đối phương gần như không cần báo trước.

Anh phụ thuộc rất lớn vào nguồn thực phẩm và hàng hóa nhập khẩu. Đức tin rằng chiến tranh tàu ngầm có thể từ từ bóp nghẹt nền kinh tế Anh bằng cách cắt đứt các tuyến vận tải đường biển.

U-Boat không chỉ đánh chìm tàu quân sự mà còn tấn công cả tàu dân sự, trong đó nổi tiếng nhất là vụ đánh chìm tàu chở khách RMS Lusitania năm 1915.

Hiệu quả của U-Boat buộc các cường quốc hải quân phải phát triển những chiến thuật mới như hệ thống hộ tống đoàn tàu vận tải và các công nghệ chống tàu ngầm, vốn sau này tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong Thế chiến II.

Di sản của những vũ khí mới

Thế chiến I không đơn thuần là cuộc đối đầu giữa các đạo quân. Nó còn là phòng thí nghiệm khổng lồ cho những công nghệ quân sự mới, nhiều trong số đó đã định hình chiến tranh trong suốt thế kỷ XX.

Xe tăng, tàu ngầm, vũ khí hóa học, súng phun lửa và các cuộc ném bom từ trên không đều xuất hiện hoặc được hoàn thiện trong cuộc chiến này.

Dấu ấn của chúng vẫn hiện diện rõ ràng trong các học thuyết quân sự và chiến tranh hiện đại ngày nay.

Theo IE, History.com