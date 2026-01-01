UAV Ukraine áp sát Moscow đêm Giao thừa, giữa lúc ông Putin phát biểu

Nhiều UAV tầm xa của Ukraine bị phòng không Nga đánh chặn khi áp sát Moscow trong đêm Giao thừa, đúng thời điểm Tổng thống Vladimir Putin phát biểu năm mới.

Ít nhất 8 máy bay không người lái (UAV) đã bị đánh chặn trên đường bay về phía thủ đô Nga, theo thông tin từ Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin.

Nhiều UAV tầm xa của Ukraine đã bị lực lượng phòng không Nga đánh chặn khi đang tiến về Moscow trong đêm Giao thừa, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết. Không có thương vong hay thiệt hại vật chất nào được ghi nhận.

“Lực lượng phòng không Nga đã tiêu diệt một UAV đang bay về phía Moscow”, ông Sobyanin viết trên Telegram lúc 23h55, đúng thời điểm Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu bài phát biểu Giao thừa truyền thống.

Theo ông Sobyanin, một UAV khác bị bắn hạ ngay sau thời khắc bước sang năm mới, trong khi sáu chiếc nữa lần lượt bị đánh chặn trong khoảng thời gian từ 2h đến 4h sáng 1/1/2026. Ông cho biết các lực lượng cứu hộ và chuyên gia khẩn cấp đã được triển khai tới hiện trường các vụ rơi.

Sân bay Domodedovo đã tạm thời đình chỉ các chuyến bay như một biện pháp phòng ngừa an ninh.

Vụ việc diễn ra chỉ một ngày sau một đợt tập kích UAV khác nhằm vào Moscow, trong đó lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ ít nhất 21 UAV, theo Thống đốc tỉnh Moscow Andrey Vorobyov. Trong vụ tấn công đó, một người đàn ông 57 tuổi bị thương do mảnh vỡ trúng vào lưng và cánh tay, theo cùng nguồn tin.

Trong những tháng gần đây, Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV sâu trong lãnh thổ Nga, nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu và các khu dân cư, những hành động mà Moscow mô tả là các “cuộc tấn công khủng bố” trong thế tuyệt vọng.

Nga đáp trả bằng các đòn không kích nhằm vào hạ tầng quân sự của Ukraine, với mục tiêu làm suy giảm năng lực sản xuất UAV và vũ khí của Kiev.

Đợt tập kích UAV mới nhất diễn ra sau vụ tấn công bất thành nhằm vào dinh thự của Tổng thống Nga tại tỉnh Novgorod trong đêm 28–29/12, sự kiện mà Ngoại trưởng Nga ông Sergey Lavrov lên án là hành động “khủng bố cấp nhà nước”. Moscow đã tuyên bố sẽ có phản ứng “không mang tính ngoại giao” đối với vụ việc này.

