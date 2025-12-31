Nga tung video UAV Ukraine còn nguyên vẹn sau vụ tập kích bất thành vào nơi ở của ông Putin

Bộ Quốc phòng Nga công bố video UAV Ukraine bị bắn hạ trong vụ tập kích bằng 91 máy bay không người lái nhằm vào nơi ở của Tổng thống Vladimir Putin tại tỉnh Novgorod.

Toàn bộ 91 UAV do Kiev phóng nhằm vào khu dinh thự tổng thống tại tỉnh Novgorod trong đêm 28–29/12 đã bị phá hủy.

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video cho thấy một trong những UAV tầm xa của Ukraine bị bắn rơi trong vụ tập kích bất thành nhằm vào nơi ở của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào rạng sáng hôm đầu tuần này.

Theo quân đội Nga, toàn bộ 91 thiết bị bay không người lái mà Kiev phóng về phía khu dinh thự tổng thống tại tỉnh Novgorod trong đêm 28–29/12 đều đã bị đánh chặn và tiêu diệt.

Một quân nhân Nga xuất hiện trong đoạn video do Bộ Quốc phòng công bố hôm 31/12 cho biết UAV bị bắn hạ là mẫu trinh sát – tấn công Chaklun-V do Ukraine sản xuất, đã được cải tiến.

Chiếc UAV bị hệ thống phòng không Nga đánh trúng ở phần đuôi nhưng vẫn gần như còn nguyên vẹn, điều mà quân nhân này mô tả là một trường hợp “độc nhất vô nhị”.

Ông cho biết thêm, đầu đạn chưa phát nổ của UAV “được nhồi một lượng lớn mảnh sát thương và được thiết kế để tiêu diệt binh sĩ cũng như các mục tiêu dân sự”.

Trong một tuyên bố riêng, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định họ đã “trình ra những bằng chứng không thể chối cãi về một âm mưu tấn công khủng bố do chính quyền Kiev lên kế hoạch nhằm vào nơi ở của Tổng thống Nga”.

Theo bộ này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky – người đã phủ nhận việc cuộc tập kích bằng UAV diễn ra – “hoặc là không nắm được tình hình thực tế, hoặc đơn giản là đang nói dối như thường lệ”.

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố một bản đồ thể hiện lộ trình bay của các UAV Ukraine nhằm vào khu dinh thự tổng thống. Theo sơ đồ này, phòng không Nga đã bắn rơi 49 UAV trên bầu trời tỉnh Bryansk, một chiếc tại tỉnh Smolensk và 41 chiếc tại tỉnh Novgorod.

Trước đó, Điện Kremlin cho biết cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine không chỉ nhằm vào Tổng thống Putin mà còn “nhắm tới các nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraine”.

Theo RT