UAV tự sát của Ukraine phá hủy trực thăng tấn công đắt nhất của Nga trong không chiến

Trực thăng Ka-52 Nga bị FPV Ukraine bắn hạ tại Pokrovsk, sự việc phơi bày điểm yếu chí mạng của loại khí tài đắt đỏ này.

Các nguồn tin Ukraine cho biết một trực thăng tấn công Ka-52 của Nga đã bị đánh trúng và phá hủy bởi một máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) tại khu vực Pokrovsk. Hình ảnh và video được công bố cho thấy xác trực thăng bốc cháy dữ dội tại nơi xảy ra vụ tấn công.

Lữ đoàn tấn công độc lập số 59 của Ukraine được cho là đơn vị thực hiện vụ bắn hạ. Việc phá hủy Ka-52 – dòng trực thăng tấn công đắt đỏ và có giá trị chiến lược hàng đầu của Nga – khiến sự kiện này trở nên đặc biệt đáng chú ý. Phi hành đoàn Nga dường như đã kịp thoát ra ngoài sau khi máy bay bị trúng đòn.

Khả năng của các UAV dùng một lần với chi phí cực thấp trong việc đe dọa các trực thăng quân sự – bao gồm cả những trực thăng tấn công bọc giáp hạng nặng trị giá hàng chục triệu USD như Ka-52 – đang đặt ra những hệ lụy sâu rộng đối với nhiều quân đội trên thế giới.

Hình ảnh trực thăng tấn công Ka-52 của Nga do máy bay không người lái FPV của Ukraine ghi lại. Ảnh: MW.

Sự dễ tổn thương của một số trực thăng tấn công hiện đại nhất thế giới trên chiến trường Ukraine được cho là yếu tố quan trọng khiến Lục quân Mỹ giảm triển khai trực thăng AH-64 Apache tại Hàn Quốc, đồng thời Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cắt giảm đơn đặt hàng đối với loại máy bay này.

Ka-52 từng được đánh giá là trực thăng tấn công có tiềm năng chiến đấu cao nhất trong số các loại đang phục vụ trên toàn cầu. Ngành công nghiệp quốc phòng Nga được cho là đã tăng mạnh sản xuất loại trực thăng này kể từ khi xung đột toàn diện với Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022.

Trong khi đó, lực lượng vũ trang Ukraine chủ yếu sử dụng các trực thăng tấn công Mi-24 thời Liên Xô cũ, nhiều chiếc được Ba Lan viện trợ, vốn không sở hữu hệ thống điện tử hàng không hay vũ khí hiện đại tương đương.

Trực thăng tấn công AH-64 Apache của Lục quân Mỹ tại Hàn Quốc. Ảnh: MW.

Để tối đa hóa hiệu quả của Ka-52 trong nhiệm vụ chống thiết giáp, Nga đã phát triển loại tên lửa mới Vikhr-1 dành riêng cho dòng trực thăng này. Loại tên lửa cho phép tấn công mục tiêu từ khoảng cách an toàn hơn, nơi các hệ thống phòng không Ukraine đi kèm khó phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, tầm hoạt động ngày càng xa của các UAV tấn công dùng một lần lại khiến trực thăng vẫn dễ bị đe dọa ngay cả khi hoạt động ở khoảng cách lớn. Nhiều đoạn video trước đó cho thấy Ka-52 sử dụng tên lửa dẫn đường để phá hủy xe bọc thép hoặc các đoàn xe của Ukraine, chứng minh hiệu quả chiến đấu cao của loại trực thăng này.

Ka-52 cũng sở hữu nhiều năng lực độc đáo, là trực thăng tấn công duy nhất có thể sử dụng tên lửa chống hạm tầm xa tốc độ cao. Tên lửa Kh-31 mà nó mang theo có thể tấn công tàu chiến ở khoảng cách hơn 300 km với tốc độ Mach 3.

Ngoài ra, Ka-52 có thể mang tải trọng lớn hơn đáng kể so với đối thủ phương Tây mạnh nhất là AH-64 Apache, đồng thời sử dụng các loại vũ khí có tầm bắn xa hơn.

Theo MW