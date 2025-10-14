Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

 RSS Mobile
  • Theo dõi chúng tôi:

Kinh tế - Dữ liệu

Bất động sản Dữ liệu Kinh Doanh

Cổ phiếu VIC bứt phá, ông Phạm Nhật Vượng lọt top 120 tỷ phú thế giới

Lệ Chi
Lệ Chi
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Giá cổ phiếu VIC của Vingroup sáng 14/10 tiếp tục bứt phá mạnh, tiến sát mốc 220.000 đồng/cổ phiếu - mức cao nhất kể từ khi niêm yết. Đà tăng phi mã này đã đưa tài sản của ông Phạm Nhật Vượng chính thức vượt 20 tỷ USD, theo dữ liệu từ Forbes.

Tính riêng tại châu Á, ông Phạm Nhật Vượng hiện là tỷ phú giàu thứ 29.
Tính riêng tại châu Á, ông Phạm Nhật Vượng hiện là tỷ phú giàu thứ 29.

Cụ thể, khối tài sản ròng của ông Vượng hiện đạt 20,3 tỷ USD, tăng thêm 2,2 tỷ USD chỉ trong 24 giờ, tương đương mức tăng 12,16%. Khối tài sản này giúp ông vươn lên vị trí thứ 116 trong danh sách tỷ phú thế giới, tiếp tục là người giàu nhất Việt Nam và nằm trong nhóm doanh nhân có tài sản tăng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á thời gian gần đây.

Tính riêng tại châu Á, ông Vượng hiện là tỷ phú giàu thứ 29.

Sự bứt phá của tài sản cá nhân tỷ phú Vingroup đến từ đà tăng cổ phiếu VIC trong 3 tháng qua, nhờ tâm lý hưng phấn của giới đầu tư trước các tín hiệu tích cực về hoạt động sản xuất kinh doanh. Trên thị trường, vốn hóa của Vingroup đã vượt mốc 850.000 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp niêm yết đầu tiên của Việt Nam cán mốc lịch sử này.

Screenshot 2025-10-14 122631.jpg
Ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương là cặp vợ chồng doanh nhân duy nhất tại Việt Nam cùng sở hữu tài sản tỷ USD.

Với việc nắm giữ gần 390 triệu cổ phiếu VIC (tương đương khoảng 10% vốn điều lệ tập đoàn), giá trị tài sản của ông Vượng tăng mạnh cùng xu hướng tăng của cổ phiếu.

Bà Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch HĐQT Vingroup và là vợ ông Vượng, cũng ghi nhận khối tài sản tăng tương ứng. Với hơn 170,6 triệu cổ phiếu VIC, bà hiện sở hữu tài sản ước tính khoảng 38.000 tỷ đồng (hơn 1,4 tỷ USD).

Như vậy, ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương là cặp vợ chồng doanh nhân duy nhất tại Việt Nam cùng sở hữu tài sản tỷ USD.

Năm 2025, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 300.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 10.000 tỷ đồng, phản ánh kỳ vọng tăng trưởng mạnh trên nhiều lĩnh vực.

Tính riêng 6 tháng đầu năm, tập đoàn ghi nhận 130.366 tỷ đồng doanh thu, gấp 2 lần cùng kỳ năm 2024, với động lực đến từ bất động sản nhà ở, công nghiệp, du lịch – nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 4.509 tỷ đồng, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Vingroup đạt trên 964.400 tỷ đồng, tăng 15% so với cuối năm 2024, củng cố vị thế của tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam trên thị trường vốn.

Từ khoá:

ông Phạm Nhật Vượng Tài sản ông Phạm Nhật Vượng vượt 20 tỷ USD Cổ phiếu VIC

bài liên quan

Tin nổi bật

Có thể bạn quan tâm

Giá vàng hôm nay.

Giá vàng SJC hôm nay tăng 2,8 triệu đồng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 144,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 146,4 triệu đồng/lượng, tăng 2,8 triệu đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng hôm nay.

Giá vàng SJC gần chạm mốc 143 triệu

Giá vàng miếng SJC ở mức 140,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 142,8 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng hôm nay. Ảnh: Pinterest.

Giá vàng SJC hôm nay giảm 600 đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 139,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 141,9 triệu đồng/lượng, giảm 600.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng hôm nay.

Giá vàng chạm mốc 142,5 triệu đồng/lượng

 Giá vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 140,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 142,5 triệu đồng/lượng, tăng 1.100.000 đồng/lượng so với chốt phiên giao dịch hôm qua.