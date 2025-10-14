Cổ phiếu VIC bứt phá, ông Phạm Nhật Vượng lọt top 120 tỷ phú thế giới

Giá cổ phiếu VIC của Vingroup sáng 14/10 tiếp tục bứt phá mạnh, tiến sát mốc 220.000 đồng/cổ phiếu - mức cao nhất kể từ khi niêm yết. Đà tăng phi mã này đã đưa tài sản của ông Phạm Nhật Vượng chính thức vượt 20 tỷ USD, theo dữ liệu từ Forbes.

Cụ thể, khối tài sản ròng của ông Vượng hiện đạt 20,3 tỷ USD, tăng thêm 2,2 tỷ USD chỉ trong 24 giờ, tương đương mức tăng 12,16%. Khối tài sản này giúp ông vươn lên vị trí thứ 116 trong danh sách tỷ phú thế giới, tiếp tục là người giàu nhất Việt Nam và nằm trong nhóm doanh nhân có tài sản tăng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á thời gian gần đây.

Tính riêng tại châu Á, ông Vượng hiện là tỷ phú giàu thứ 29.

Sự bứt phá của tài sản cá nhân tỷ phú Vingroup đến từ đà tăng cổ phiếu VIC trong 3 tháng qua, nhờ tâm lý hưng phấn của giới đầu tư trước các tín hiệu tích cực về hoạt động sản xuất kinh doanh. Trên thị trường, vốn hóa của Vingroup đã vượt mốc 850.000 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp niêm yết đầu tiên của Việt Nam cán mốc lịch sử này.

Ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương là cặp vợ chồng doanh nhân duy nhất tại Việt Nam cùng sở hữu tài sản tỷ USD.

Với việc nắm giữ gần 390 triệu cổ phiếu VIC (tương đương khoảng 10% vốn điều lệ tập đoàn), giá trị tài sản của ông Vượng tăng mạnh cùng xu hướng tăng của cổ phiếu.

Bà Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch HĐQT Vingroup và là vợ ông Vượng, cũng ghi nhận khối tài sản tăng tương ứng. Với hơn 170,6 triệu cổ phiếu VIC, bà hiện sở hữu tài sản ước tính khoảng 38.000 tỷ đồng (hơn 1,4 tỷ USD).

Năm 2025, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 300.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 10.000 tỷ đồng, phản ánh kỳ vọng tăng trưởng mạnh trên nhiều lĩnh vực.

Tính riêng 6 tháng đầu năm, tập đoàn ghi nhận 130.366 tỷ đồng doanh thu, gấp 2 lần cùng kỳ năm 2024, với động lực đến từ bất động sản nhà ở, công nghiệp, du lịch – nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 4.509 tỷ đồng, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Vingroup đạt trên 964.400 tỷ đồng, tăng 15% so với cuối năm 2024, củng cố vị thế của tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam trên thị trường vốn.