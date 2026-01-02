Từ vụ tỷ phú Trung Quốc có 300 con: Ngành công nghiệp mang thai hộ ở Mỹ lọt tâm điểm

Tỷ phú Trung Quốc Từ Ba gây chú ý với vụ có hàng trăm con nhờ mang thai hộ ở Mỹ, mở ra xu hướng mới trong ngành công nghiệp sinh sản xuyên quốc gia và những lo ngại an ninh.

Xôn xao vụ việc tỷ phú Từ Ba có 300 con ở Mỹ

"Giấc mơ Mỹ" là ước mơ của nhiều người Trung Quốc, và trong những năm gần đây, nó thậm chí còn dẫn đến việc sử dụng phương pháp mang thai hộ để trực tiếp cấp quốc tịch Mỹ cho thế hệ tiếp theo. Xu Bo (Từ Ba), một nhân vật nổi bật trong giới Internet Trung Quốc và là một tỷ phú, gần đây đã bị phanh phui việc có hàng trăm con nhờ mang thai hộ ở Mỹ.

Từ Ba là người sáng lập kiêm chủ tịch của Tập đoàn Duoyi Network, công ty Internet và trò chơi trực tuyến của Trung Quốc, và trước đây từng làm việc tại NetEase. Theo South China Morning Post, người bạn đời cũ của Từ Ba là Thang Kính (Tang Jing), đã tiết lộ trên mạng xã hội rằng hai người đã hẹn hò và sống chung với nhau hơn 14 năm, và từ năm 2012 đến năm 2018, Từ Ba đã chuyển tổng cộng hơn 800 triệu NDT cho bà để chu cấp cho một "đại gia đình với 300 đứa trẻ".

Thang Kính, bạn gái cũ của Từ Ba nói ông có ít nhất 300 con. Ảnh: Sohu.



Trước những nghi ngờ từ bên ngoài về việc con số "300 con" có bị phóng đại hay không, Thang Kính nhấn mạnh rằng con số này "vẫn có thể bị đánh giá thấp". Bà cũng tiết lộ rằng hầu hết những đứa trẻ này chưa được cấp hộ tịch Trung Quốc và đã phải chịu chi phí chăm sóc cực kỳ cao trong nhiều năm.

Sau khi vụ việc bị phanh phui, công ty Duoyi Network của Từ Ba đã đưa ra một tuyên bố phản hồi, cho rằng một số nội dung lan truyền trên mạng là không đúng sự thật, nhưng không bác bỏ từng cáo buộc cụ thể. Tuy nhiên, trước đó công ty đã công khai tuyên bố rằng Từ Ba chỉ có "hơn 100" đứa con được sinh ra thông qua phương pháp mang thai hộ tại Mỹ, phủ nhận tin ông có "300 con".

Vụ việc bùng lên khi gần đây, Tòa án Thượng thẩm Quận Los Angeles (California), khi xem xét các hồ sơ xin công nhận quyền làm cha/mẹ đối với con sinh nhờ mang thai hộ, đã phát hiện Từ Ba đang xin quyền làm cha đối với ít nhất 4 đứa trẻ chưa chào đời. Qua điều tra sâu hơn, tòa án biết ông này đã thông qua mang thai hộ để sinh, hoặc đang chuẩn bị sinh, ít nhất 8 đứa trẻ khác. Trường hợp này khiến tòa án cảnh giác và cuối cùng bác bỏ đơn xin.

Từ Ba bị tòa án Mỹ bác đơn xin quyền làm cha với những đứa con sinh ở Mỹ nhờ mang thai hộ. Ảnh: Sohu.



Vấn đề pháp lý

Tỷ phú người Mỹ Elon Musk, với 14 người con, đã trở thành hình mẫu cho nhiều người Trung Quốc sẵn sàng trả những khoản phí khổng lồ để nhờ người mang thai hộ thực hiện ước mơ của mình. Tuy nhiên, việc nhờ người mang thai hộ của Từ Ba đã thu hút sự chú ý của hệ thống tư pháp Mỹ.

Trong phiên điều trần kín, Từ Ba đang ở Trung Quốc, đã trả lời qua liên kết video. Ông thừa nhận rằng ông hy vọng sẽ có khoảng 20 bé trai được sinh ra thông qua phương pháp mang thai hộ ở Mỹ, những người sau này sẽ tiếp quản công việc kinh doanh của ông.

Vị thẩm phán cho rằng những sắp xếp này vượt ra ngoài phạm vi của một gia đình điển hình và lo ngại về địa vị pháp lý của các đứa trẻ cũng như trách nhiệm chăm sóc chúng. Trong một trường hợp hiếm hoi, vị thẩm phán đã bác bỏ đơn xin xác nhận quan hệ cha con, gây nghi ngờ về địa vị pháp lý của các em bé.

Vụ việc đã phơi bày một xu hướng mới trong ngành công nghiệp mang thai hộ tại Mỹ – nơi có cơ chế quản lý lỏng lẻo: một bộ phận giới tinh hoa và người giàu Trung Quốc đang ra nước ngoài, đặc biệt là sang Mỹ, để “sản xuất hàng loạt” con cái.

Tỷ phú Mỹ Elon Musk có tới 14 con. Trong ảnh: ông cùng 5 con trai ra đời trong ống nghiệm. Ảnh: Sohu.



Ngành mang thai hộ ở Mỹ

BTờ Wall Street Journal tiết lộ thêm rằng vụ việc mang thai hộ của Từ Ba không phải là trường hợp cá biệt. Một người đàn ông giàu có khác là Vương Huệ Vũ (Wang Huiwu), cũng đã sử dụng trứng của "người mẫu Mỹ" và những người khác để có 10 cô con gái, với hy vọng gả họ cho những nhân vật quyền lực trong tương lai để xây dựng một mạng lưới chính trị và xã hội rộng lớn. Những thông tin này đã lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc và gây ra tranh cãi gay gắt.

Wall Street Journal chỉ ra rằng ngành công nghiệp mang thai hộ ở Mỹ đã phát triển thành một chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh trong những năm gần đây, bao gồm các công ty môi giới mang thai hộ, các công ty luật, các phòng khám sinh sản và dịch vụ giữ trẻ.

Một số khách hàng nước ngoài thậm chí không cần phải đến Mỹ; họ chỉ cần cung cấp mẫu di truyền để hoàn tất toàn bộ quy trình. Chi phí cho một ca mang thai hộ vào khoảng 200.000 USD, một khoản tiền nhỏ đối với người giàu có. Bởi vì hầu hết các tiểu bang của Mỹ không cấm người nước ngoài sử dụng dịch vụ mang thai hộ, và các thủ tục pháp lý liên quan phần lớn được giữ bí mật và thiếu các cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa các tiểu bang, nên tồn tại một vùng xám trong khung pháp lý.

Bê bối mang thai hộ liên quan đến nhiều vấn đề pháp lý

Ngoài trường hợp của Từ Ba, chính quyền địa phương tại Mỹ cũng bắt đầu nghiêm túc xem xét liệu việc các cá nhân giàu có tham gia vào "hoạt động mang thai hộ xuyên biên giới" có dẫn đến các vấn đề về an ninh và pháp lý khác hay không.

Trong số đó, thành phố El Monte thuộc hạt Los Angeles đã đệ đơn "lệnh chấm dứt dân sự" vào năm 2025 chống lại một tòa nhà thương mại có tên "Pacific Place Plaza", cáo buộc rằng địa điểm này đã nhiều lần liên quan đến các vụ đánh bạc bất hợp pháp, ma túy và vũ khí kể từ năm 2021, và là "một địa điểm phạm tội thương mại có kế hoạch và đang diễn ra".

Theo tài liệu tòa án, chủ sở hữu thực sự của tòa nhà thương mại là doanh nhân người Trung Quốc Tuyên Quốc Quân (Xuan Guojun), một trong những cá nhân liên quan đến vụ bê bối mang thai hộ ở Mỹ, bị cáo buộc có 21 đứa con thông qua phương pháp mang thai hộ.

Cảnh sát đã nhiều lần đột kích tòa nhà này trong vài năm qua, thu giữ ma túy đá, cần sa bất hợp pháp, nấm gây ảo giác, dụng cụ đánh bạc, tiền giả, đạn dược và một khẩu súng ngắn ngụy trang thành điện thoại di động.

Tỷ phú Từ Ba là ông chủ Tập đoàn Duoyi Network, kinh doanh internet và trò chơi trực tuyến của Trung Quốc. Ảnh: Thepaper.



Lo ngại về an ninh quốc gia

Theo Tu chính án thứ mười bốn của Hiến pháp Mỹ, về nguyên tắc, trẻ em sinh ra ở Mỹ tự động có được quốc tịch. Tuy nhiên, hệ thống này đã bị một số người nước ngoài giàu có lạm dụng trong những năm gần đây, không chỉ liên quan đến đạo đức sinh sản mà còn cả các cuộc thảo luận về quốc tịch, nhập cư và an ninh quốc gia.

Khi vụ việc tiếp tục diễn biến, những lời nói và hành động trong quá khứ của Từ Ba lại một lần nữa bị khơi lại. Ông ta từng công khai cổ vũ chế độ đa thê và thái độ khinh miệt phụ nữ trên mạng xã hội, tự xưng là "Elon Musk của Trung Quốc" và tuyên bố mục tiêu của mình là có "ít nhất 50 người con trai chất lượng cao". Ông ta thậm chí còn đổi biệt danh tài khoản của mình thành "Có nhiều con hơn có thể giải quyết mọi vấn đề".

Trong những năm gần đây, chính phủ Mỹ đã cố gắng siết chặt các quy định về "du lịch sinh con", hạn chế phụ nữ mang thai nước ngoài sinh con tại Mỹ bằng visa du lịch. Tuy nhiên, việc mang thai hộ lại nằm trong vùng xám, và các quy định hiện hành không định nghĩa rõ ràng về nó.

Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Bộ An ninh Nội địa đã liên hệ với một số phụ nữ mang thai hộ và những cá nhân liên quan để điều tra xem họ có liên quan đến buôn người, rửa tiền hoặc các vấn đề giám hộ hay không. Một số thành viên Quốc hội Mỹ cũng đã đề xuất luật nhằm hạn chế việc sử dụng dịch vụ mang thai hộ đối với những cá nhân thuộc một số quốc tịch nhất định.

Theo Worldjournal, Yahoonews