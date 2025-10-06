Vingroup thành lập công ty sản xuất thép VinMetal vốn 10.000 tỷ đồng

Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) công bố thành lập Công ty CP sản xuất và kinh doanh VinMetal có vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng, đánh dấu việc gia nhập lĩnh vực công nghiệp luyện kim, mở rộng trụ cột công nghiệp - công nghệ hiện tại.

Công ty VinMetal có vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng, do Vingroup nắm 98% vốn điều lệ, mục tiêu xây dựng tổ hợp sản xuất thép công nghiệp - công nghệ cao, công suất khoảng 5 triệu tấn/năm trong giai đoạn 1, tại Vũng Áng, Hà Tĩnh.

Thông tin từ Vingroup, VinMetal sẽ tập trung sản xuất các dòng thép dân dụng trong xây dựng; thép cán nóng, thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện và hạ tầng giao thông tốc độ cao.

Trong đó, các sản phẩm chủ lực gồm thép tấm và thép dập thân xe chất lượng cao, thép ray và thép kết cấu cầu - cảng - đường sắt đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới thay thế nguồn nhập khẩu và từng bước xuất khẩu ra khu vực.

Việc thành lập công ty sản xuất thép trước hết nhằm cung ứng nhu cầu vật liệu cho các lĩnh vực cốt lõi của Vingroup như: bất động sản Vinhomes, sản xuất xe điện VinFast…

Bên cạnh đó, Vingroup cũng hướng tới chủ động nguồn cung thép chất lượng cao cho các dự án công nghiệp, năng lượng và giao thông đang được nghiên cứu, đề xuất xây dựng, trong đó có đường sắt cao tốc Bắc - Nam, tuyến TP.HCM - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh.

Liên quan đến hoạt động của Vingroup, vừa qua, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch tập đoàn thông báo muốn chuyển nhượng hơn 60 triệu cổ phiếu VIC để góp vốn vào Công ty CP lượng VinEnergo - doanh nghiệp do ông nắm quyền chi phối.

Sau giao dịch, ông Vượng sẽ giảm sở hữu tại Vingroup từ 449,9 triệu đơn vị (tương đương 11,59% vốn) xuống còn 389,9 triệu đơn vị (10,04% vốn). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 9/10 đến ngày 7/11.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/10, cổ phiếu VIC đạt 179.700 đồng mỗi đơn vị, tăng 335% so với đầu năm. Như vậy, số cổ phần Chủ tịch Vingroup chuyển nhượng cho VinEnergo có giá trị hơn 10.700 tỷ đồng.

Trước đó, ông Phạm Nhật Vượng góp vốn vào VinEnergo bằng 105,7 triệu cổ phiếu VIC. Tuy giảm sở hữu tại Vingroup, ông cùng các thành viên trong gia đình vẫn nắm quyền chi phối tại tập đoàn này, với tổng tỷ lệ nắm giữ trên 65%.