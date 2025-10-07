Vàng lên ngôi, bất động sản tăng gấp 3 sau 10 năm, chứng khoán thăng trầm dữ dội

Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy vàng và nhà đất là hai kênh sinh lời vượt trội nhất trong 10 năm qua, đều tăng trên 200%, trong khi chứng khoán biến động mạnh nhưng dần phục hồi.

Tại sự kiện trực tuyến “Toàn cảnh thị trường bất động sản quý III/2025” do Batdongsan.com.vn tổ chức sáng nay (7/10), dữ liệu công bố cho thấy giai đoạn 2015-2025 chứng kiến sự phân hóa rõ nét giữa các kênh đầu tư tại Việt Nam, trong đó năm 2025 được xem là dấu mốc “chuyển mình lớn” khi tương quan tỷ suất sinh lời giữa các loại tài sản thay đổi đáng kể.

Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, dẫn đầu bảng xếp hạng hiệu suất đầu tư là vàng, với chỉ số tăng lên 357 điểm, tương đương mức tăng 257% so với quý I/2015.

Đà tăng của vàng bứt phá mạnh từ năm 2024 đến quý I/2025, trong bối cảnh lạm phát và căng thẳng địa chính trị leo thang trên toàn cầu. Dòng tiền tìm nơi trú ẩn đã khiến kim loại quý này trở thành kênh đầu tư hiệu quả nhất, khẳng định vị thế “vua” trong giai đoạn nhiều biến động.

Xếp ngay sau vàng là đất nền, đạt Index 312 điểm (tăng 212%). Dù có tính chu kỳ cao với các đợt tăng nóng vào 2017 và 2021, đất nền vẫn nhanh chóng phục hồi sau mỗi giai đoạn điều chỉnh. Sự tăng trưởng dài hạn của kênh này cho thấy giá trị nội tại bền vững và tâm lý ưa chuộng đất của nhà đầu tư, coi đất như một tài sản tích lũy an toàn và sinh lời ổn định.

Năm 2025 đánh dấu sự chuyển biến lớn về tương quan tỷ suất đầu tư giữa các kênh tài sản. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Chung cư đứng thứ ba với Index 310 điểm (tăng 210%). Khác với đất nền, giá chung cư có xu hướng tăng đều và ổn định hơn, phản ánh nhu cầu ở thực và quá trình đô thị hóa mạnh mẽ tại các thành phố lớn. Từ năm 2023 đến quý II/2025, giá chung cư tăng rõ rệt, đặc biệt tại Hà Nội và TP.HCM, cho thấy đây là kênh vừa có tính thanh khoản cao, vừa giữ được giá trị bền vững.

Ở nhóm tài sản tài chính, chứng khoán (VN-Index) đạt Index 278 điểm, tăng 178% so với năm 2015. Ghi nhận mức tăng đáng kể nhưng đây là kênh biến động mạnh nhất. VN-Index lập đỉnh quý I/2022, lao dốc cuối năm rồi phục hồi nhanh từ cuối 2023. Hiệu suất cao đi kèm rủi ro lớn khiến chứng khoán trở thành lựa chọn phù hợp với những nhà đầu tư chấp nhận mạo hiểm để tìm kiếm lợi nhuận vượt trội.

Ngược lại, gửi tiết kiệm và ngoại tệ (USD) là hai kênh có mức tăng thấp nhất. Cụ thể, gửi tiết kiệm chỉ đạt Index 167 (tăng 67%), còn USD đạt 124 (tăng 24%). Hai kênh này duy trì vai trò là nơi cất giữ tài sản an toàn, ít rủi ro nhưng kém hấp dẫn về khả năng sinh lời dài hạn so với các kênh khác.

Tổng thể bức tranh đầu tư giai đoạn 2015-2025, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Batdongsan.com.vn đánh giá 2025 đánh dấu sự tái lập trật tự giữa các kênh tài sản, với vàng, đất nền và chung cư nổi lên dẫn dắt, trong khi chứng khoán duy trì vai trò ổn định, còn tiết kiệm và USD trở thành vùng trũng lợi suất.