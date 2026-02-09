Trung Quốc bay thử thành công ô tô - máy bay "2 trong 1" và eVTOL cỡ lớn

Máy bay – ô tô “2 trong 1”

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đang tích cực phát triển công nghệ hàng không vũ trụ. Mới đây, mẫu "máy bay điện tử cất hạ cánh thẳng đứng" (eVTOL) do Viện 9, Tập đoàn Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC) nghiên cứu và chế tạo đã có chuyến bay đầu tiên thành công tại sân bay Đại An, thành phố Trùng Khánh, hoàn tất các thử nghiệm tính năng.

Từ hình ảnh có thể thấy, chiếc máy bay này áp dụng thiết kế tách biệt giữa phần bay và phần di chuyển trên mặt đất, kết hợp " có thể bay như máy bay trên không" và "có thể chạy như ô tô dưới đất", đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực bay thấp và phương tiện giao thông tương lai tại Trung Quốc.

Khi là máy bay nó tách phần khung gầm ô tô. Ảnh: HK01.



Máy bay này sử dụng thiết kế lõi dạng tách rời, bao gồm cánh, buồng lái và khung gầm, tạo thành hai dạng chính: thân máy bay và thân máy bay trên mặt đất.

Theo CCTV và Nhân dân Nhật báo, chiếc máy bay điện tử cất hạ cánh thẳng đứng (eVTOL) này sử dụng thiết kế lõi dạng tách rời, bao gồm cánh, buồng lái và khung gầm, tạo thành hai dạng chính: thân máy bay và thân ô tô trên mặt đất, giúp kết hợp hai tính năng của "ô tô" và "máy bay" vào một phương tiện duy nhất.

Khi ở trạng thái "2 trong 1" dưới mặt đất. Ảnh: HK01.



Bên cạnh đó, phần bay (máy bay) của thiết bị này có thể chở hai hành khách, bay ở độ cao dưới 3.000 mét và đạt tốc độ 150 km/h. Thân ô tô trên mặt đất, dựa trên khung gầm điều khiển điện tử thông minh hoàn toàn bằng điện.

Nhờ cơ chế khớp nối tự động căn chỉnh và tách rời do chính công ty phát triển, việc kết nối và tách rời từng bộ phận có thể được điều khiển tự động bằng chương trình. Buồng lái tùy chỉnh và nhiều loại module khung gầm và cánh giúp cải thiện đáng kể khả năng thích ứng với các tình huống và tính linh hoạt trong vận hành, có thể di chuyển liên tục trên quãng đường hơn 300 km.

Cất cánh và bay trên không. Ảnh: HK01.



Báo cáo cho biết, chiếc máy bay này là thiết bị đa năng phục vụ bay thấp được Viện 9 của Tập đoàn Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc phát triển theo tiêu chuẩn khả năng bay, kết hợp sức mạnh công nghiệp của các nhà sản xuất ô tô hàng đầu, tạo ra nền tảng sản phẩm có độ tin cậy cao. Với các công nghệ cốt lõi như kiểm soát nghiêng, lái thông minh, và các công nghệ tiên tiến khác, chiếc máy bay này có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như vận chuyển giao thông, vận chuyển logistics, hỗ trợ khẩn cấp và nhiều ứng dụng khác trong tương lai.

Thử nghiệm thành công eVTOL cỡ lớn

Cùng thời gian đó, máy bay eVTOL hạng 5 tấn "V5000 Tianji Long" do Công ty Công nghệ hàng không Phong Phi tự phát triển đã hoàn thành chuyến bay chuyển đổi thử nghiệm tại Côn Sơn, Giang Tô.

"V5000 Tianji Long" có trọng lượng cất cánh 5 tấn, bay liên tục 1.500km khi lắp động cơ hỗn hợp xăng-điện. Ảnh: Nanyang.



Nhân Dân Nhật báo cho biết, loại sản phẩm này thường có trọng lượng cất cánh từ 1,5 tấn đến 3 tấn và chỉ chở tối đa 6 người. Tuy nhiên, "V5000 Tianji Long" (Thiên Tế Long) đã nâng trọng lượng cất cánh lên đến 5 tấn, với phạm vi bay tối đa 250 km đối với phiên bản điện hoàn toàn và 1.500 km đối với phiên bản xăng điện hỗn hợp hybrid. Phiên bản chở khách có thể mang theo 10 người, trong khi phiên bản chở hàng có thể vận chuyển hàng tấn hàng hóa, làm cho việc di chuyển và vận tải bay thấp trở nên kinh tế và khả thi hơn.

Chuyển đổi bay là quá trình từ cất cánh thẳng đứng chuyển sang bay với cánh cố định. Máy bay này có thể cất cánh và hạ cánh theo kiểu trực thăng, đồng thời có thể bay ngang như máy bay cánh cố định, giúp giảm tiêu thụ năng lượng và kéo dài phạm vi hoạt động. Điều này làm cho nó phù hợp với các kịch bản như di chuyển ngắn giữa các thành phố và vận tải hàng không.

Theo HK01, Bjd, Nanyang

