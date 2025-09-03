Trung Quốc trình diễn kho vũ khí mới: DF-61, JL-3, Type 99B, UAV tàng hình và "sát thủ tàu sân bay"

Nhiều hệ thống vũ khí trên bộ, máy bay không người lái và hệ thống tên lửa đã xuất hiện trên đường phố phía sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình chào binh sĩ. Trong đó có các loại vũ khí vừa được công bố như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-61 và DF-31BJ, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-3, tên lửa đạn đạo siêu thanh chống hạm YJ-21 và tên lửa đạn đạo hạt nhân phóng từ tàu ngầm JL-1.

DF-61 lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc duyệt binh quân sự, được cho là loại ICBM tiên tiến nhất của Trung Quốc sau DF-41 – hiện đang trong biên chế. Dự kiến DF-61 sẽ trở thành một phần trong lực lượng tên lửa tầm xa của Lực lượng Tên lửa Chiến lược PLA.

Cũng lần đầu ra mắt là JL-3, loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm thế hệ thứ ba, tầm bắn xuyên lục địa, đóng vai trò then chốt trong năng lực răn đe hạt nhân trên biển của Trung Quốc.

DF-31BJ cũng được trình làng – đây là biến thể cơ động đường bộ mới nhất của dòng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhiên liệu rắn DF-31. Giới phân tích cho rằng đây là phiên bản nâng cấp từ DF-31AG, hiện là biến thể tiên tiến nhất của dòng DF-31 với tầm bắn tác chiến được báo cáo hơn 11.200 km. DF-31AG từng được phóng thử nghiệm vào tháng 9 năm ngoái – đánh dấu vụ thử tên lửa hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc trong vòng 44 năm.

Xe tăng 99B

Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99B sắp ra mắt. Ảnh: CCTV.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99B đã ra mắt. Đây là biến thể mới nhất của dòng xe tăng thế hệ thứ ba của Trung Quốc, Type 99. Phiên bản 99A nặng 55 tấn và sử dụng pháo cỡ nòng 125 mm. Nó cũng được trang bị hệ thống phòng thủ chủ động, bao gồm laser phòng thủ để nhắm mục tiêu cả xe cơ giới mặt đất và trực thăng. Type 99A đã được sử dụng trong các cuộc tập trận quân sự ở địa hình cao như cao nguyên Tây Tạng gần biên giới tranh chấp giữa Trung Quốc và Ấn Độ.

Biến thể Type 99B được cho là đã được phát hiện vào tháng 9 năm ngoái với hai bệ phóng đạn APS và bốn radar điều khiển hỏa lực, được thiết kế để đánh chặn và tiêu diệt các mối đe dọa, bao gồm cả máy bay không người lái.

Hệ thống pháo phản lực HIMARS của Trung Quốc

PHL-16, còn được gọi là PCL-191, là một bệ phóng tên lửa đa nòng. Ảnh: CCTV.

Chúng ta vừa được chứng kiến ​​hệ thống pháo phản lực phóng loạt PHL-16, còn được gọi là PCL-191. Đây được coi là phiên bản dành cho Trung Quốc đại lục của Hệ thống Pháo phản lực Cơ động Cao (HIMARS) do Lockheed Martin chế tạo. PHL-16 được cho là đóng vai trò quan trọng trong các tình huống bất ngờ tiềm tàng ở Eo biển Đài Loan nhờ khả năng tấn công tầm xa.

"Sát thủ tàu sân bay" và các tên lửa khác

Tên lửa chống hạm siêu thanh YJ-15 trong cuộc duyệt binh ngày 3/9. Ảnh: Reuters.

Tên lửa YJ-15 mới được công bố cũng đã xuất hiện. Đây là một hệ thống tên lửa chống hạm được cho là sử dụng động cơ phản lực tĩnh. Nó được thiết kế cho các nhiệm vụ tốc độ cao, cung cấp khả năng tấn công nhanh chóng chống lại tàu địch.

Và lần đầu tiên xuất hiện là YJ-19, một tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh sử dụng động cơ phản lực tĩnh. Thông tin về hệ thống này còn rất ít, nhưng nó được cho là một vũ khí siêu thanh, có thể là một phương tiện lướt.

Tên lửa đạn đạo chống hạm siêu thanh YJ-20 cũng sẽ ra mắt trong cuộc duyệt binh. Tên lửa này có thể tấn công chính xác vào các tàu chiến mặt nước cỡ lớn trong khi vẫn có thể cơ động trên không để tránh bị đánh chặn. Đây là một hệ thống tên lửa lai độc đáo, được cho là kết hợp tốc độ của tên lửa đạn đạo với khả năng cơ động khí động học của tên lửa hành trình. Nó được cho là một loại "sát thủ tàu sân bay" mới, được thiết kế để tấn công cả mục tiêu trên biển và trên bộ.

Hệ thống phòng không HQ-11

Cũng xuất hiện trong cuộc duyệt binh là HQ-11, một hệ thống phòng không di động tầm ngắn đến tầm trung. Còn được biết đến với tên gọi xuất khẩu là FM-3000, hệ thống này được thiết kế để phòng thủ điểm cuối, kết hợp một tổ hợp tên lửa phóng thẳng đứng LD-3000 với một hệ thống vũ khí tầm gần. Hệ thống có tầm bắn 30 km đối với máy bay và 20 km đối với tên lửa.

HQ-29 chống tên lửa đạn đạo

Một hệ thống chống tên lửa đạn đạo mới được tiết lộ khác cũng xuất hiện, HQ-29. Đây được cho là một tên lửa đánh chặn tầm cao, được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo trong giai đoạn giữa hành trình bay khi chúng di chuyển ra ngoài khí quyển Trái Đất và cũng để chống lại các vệ tinh trên quỹ đạo thấp của Trái Đất. Vai trò của nó tương tự như tên lửa đánh chặn SM-3 của Hải quân Mỹ.

Đây là một phần quan trọng trong việc mở rộng năng lực phòng thủ tên lửa và chống tiếp cận/chống xâm nhập khu vực của Trung Quốc.

HQ-20 ra mắt

Lần đầu tiên xuất hiện là hệ thống phòng không HQ-20. Hệ thống này dường như có một bệ phóng di động tám bánh, có thể mang theo ít nhất 8 tên lửa đánh chặn. Thiết kế của nó tương tự hệ thống HQ-9 nhưng với các tên lửa đánh chặn nhỏ hơn.

Tên lửa hành trình siêu thanh tầm xa CJ-1000

Tên lửa hành trình siêu thanh tầm xa CJ-1000 có tầm bắn vài nghìn km. Ảnh: CCTV.

Tên lửa hành trình siêu thanh tầm xa CJ-1000 mới cũng xuất hiện trong cuộc duyệt binh. Mặc dù có rất ít thông tin được công bố, nhưng nó được cho là có thiết kế tương tự như DF-100 được công bố vào tháng 10/2019, với tầm bắn vài nghìn km, nằm giữa tầm trung và tầm xa, phù hợp cho khả năng tấn công chiến lược tầm xa.

UAV "trợ thủ trung thành"

Đây là một máy bay chiến đấu không người lái (UAV) được thiết kế cho các cuộc tấn công chính xác và nhiệm vụ trinh sát trên không. Nó có thiết kế tàng hình với cánh bay không đuôi và hai khoang vũ khí bên trong. Mẫu UAV này có thể sẽ được kết hợp với máy bay có người lái - một khái niệm được minh họa bằng đồ họa máy tính với hình ảnh máy bay chiến đấu J-20 hai chỗ ngồi đã được chiếu trên đài truyền hình nhà nước CCTV vào năm 2022.

Một mẫu khác dường như là một biến thể của FH-97.

Giám đốc thiết kế Deng Shuai nói với tờ Hoàn Cầu Thời Báo vào năm 2023 rằng GJ-11 "hoạt động như một cảm biến và một kho đạn dược, cũng như một trợ lý thông minh cho phi công". Ông cho biết nó xứng đáng với biệt danh "trợ thủ trung thành" vì nó bay cùng máy bay có người lái "như một vệ sĩ vũ trang".

Tên lửa đạn đạo chống hạm DF-26D

Tên lửa DF-26 được mệnh danh là “Sát thủ Guam”. Ảnh: CCTV.

Lực lượng Tên lửa PLA vừa công bố tên lửa DF-26D mới, một biến thể của tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26. Nó có thể mang cả đầu đạn hạt nhân và đầu đạn thông thường, và được cho là có tầm bắn lên tới 5.000 km (3.107 dặm).

Nó được mệnh danh là "Sát thủ Guam" vì có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Guam. DF-26D được coi là một tên lửa đạn đạo chống hạm, có thể được thiết kế để nhắm mục tiêu vào các tài sản hải quân của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương.

Cũng xuất hiện trong sự kiện này là ​​DF-17. Đây là tên lửa đạn đạo tầm trung, sử dụng nhiên liệu rắn, cơ động trên đường bộ, mang theo đầu đạn lướt siêu thanh DF-ZF. Hệ thống này được thiết kế để vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều lớp nhờ đường bay khó đoán định và tốc độ cao. Tên lửa DF-17 được cho là có tầm bắn từ 1.800 km (1.118 dặm) đến 2.500 km (1.553 dặm) và có thể đạt tốc độ từ Mach 5 đến Mach 10.

Tên lửa đạn đạo chống hạm siêu thanh YJ-21 cũng xuất hiện. Tên lửa này, được triển khai trên tàu khu trục Type 055 và máy bay ném bom H-6K, có thể phóng từ cả trên biển và trên không. Nó được cho là có thể đạt tốc độ từ Mach 6 đến Mach 10 và có tầm bắn khoảng 1.500 km (930 dặm).

Tên lửa DF-5C mới

DF-5C là phiên bản nâng cấp của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu tiên của Trung Quốc. Ảnh: CCTV.

DF-5C đang được đưa vào sản xuất. Tên lửa này mới chỉ được công bố gần đây và là phiên bản nâng cấp của tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên của Trung Quốc, dòng DF-5 đặt trong hầm phóng (silo), với tầm bắn hơn 13.000 km (8.078 dặm). DF-5C được cho là có khả năng mang theo tới 10 đầu đạn tái nhập độc lập có thể nhắm nhiều mục tiêu khác nhau.

J-20S hai chỗ ngồi

Các biến thể mới nhất của J-20 cũng xuất hiện. Đó là mẫu J-20S hai chỗ ngồi, có thể được sử dụng để điều khiển UAV chiến đấu, và J-20A với động cơ cải tiến. Ngoài ra còn có J-35A, biến thể trên bộ của mẫu máy bay chiến đấu thế hệ 5 thứ hai của Trung Quốc, và J-35 hải quân, được ra mắt tại triển lãm hàng không Chu Hải vào tháng 11 năm ngoái. Khoang vũ khí bên trong của máy bay này có thể chứa 6 tên lửa không đối không, trong khi tải trọng lên tới 8 tấn.

Máy bay cảnh báo sớm trên không

​​KJ-500A và KJ-600 là thế hệ máy bay cảnh báo sớm trên không mới nhất của Trung Quốc. KJ-500A được cải tiến so với KJ-500 nhờ khả năng tiếp nhiên liệu trên không và hệ thống radar điện tử hiệu quả hơn.

Máy bay sử dụng khung thân Y-9 và có thể theo dõi 100 mục tiêu trong khi kết nối với các nền tảng khác. Với hơn 60 chiếc đang hoạt động, nó hình thành nên đội bay giám sát tiền tuyến của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Lần đầu tiên ra mắt trong lễ duyệt binh, KJ-600 là máy bay AWACS (Hệ thống điều khiển và cảnh báo trên không) đầu tiên của Trung Quốc trên tàu sân bay, được thiết kế riêng cho tàu sân bay Type 003 Phúc Kiến. Thiết kế bốn đuôi và vòm radar lưng của nó gợi nhớ đến thiết kế của máy bay E-2 Hawkeye của Hải quân Mỹ. Máy bay cung cấp cho các nhóm tác chiến tàu sân bay khả năng nhận thức tình huống tầm xa trên 1.200 km.

Các máy bay vận tải là tài sản quan trọng của lực lượng vũ trang Trung Quốc. Ảnh: CCTV.

Máy bay vận tải

Máy bay vận tải quân sự Y-20A và phiên bản nâng cấp Y-20B – những vũ khí chủ chốt trong năng lực vận tải hàng không chiến lược của PLA – được nhìn thấy trong một đội hình chung. Y-20A là mẫu sản xuất ban đầu, được trang bị động cơ D-30KP-2 do Nga sản xuất, trong khi Y-20B là phiên bản tiên tiến hơn được trang bị động cơ phản lực cánh quạt WS-20 sản xuất trong nước.

Máy bay ném bom tầm xa H-6J

Được trưng bày là máy bay H-6J mới, một biến thể hải quân hiện đại của máy bay ném bom tầm xa H-6, được cải tiến từ biến thể H-6K để sử dụng cho lực lượng tấn công trên biển của Không quân Hải quân PLA, được thiết kế để thay thế mẫu H-6G cũ hơn. H-6J có khung máy bay mới với động cơ và hệ thống điện tử hàng không được nâng cấp, đồng thời được trang bị tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh YJ-12.

Theo SCMP, Reuters