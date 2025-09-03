Trung Quốc tổ chức duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng

Trung Quốc tổ chức cuộc duyệt binh quân sự lớn nhất từ trước đến nay tại Quảng trường Thiên An Môn, với sự hiện diện của ông Putin và ông Kim Jong-un.

Trung Quốc hôm 3/9 khai mạc cuộc duyệt binh quân sự lớn nhất từ trước đến nay, phô diễn sức mạnh hỏa lực ngày càng tăng và ảnh hưởng địa chính trị trong bối cảnh Chủ tịch Tập Cận Bình muốn khẳng định vị thế của Bắc Kinh.

Đứng cạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, ông Tập mỉm cười bước trên thảm đỏ để tiến vào khán đài sự kiện long trọng tại Quảng trường Thiên An Môn, kỷ niệm 80 năm ngày Nhật Bản thất bại trong Thế chiến II.

Hơn 50.000 khán giả đứng chật kín khán đài, hòa giọng cùng dàn hợp xướng khổng lồ hát các ca khúc yêu nước khi các nguyên thủ bước lên khán đài chính nhìn xuống quảng trường.

Ông Tập trước đó đã chào đón hơn 20 lãnh đạo thế giới bằng tiếng Anh: “Nice to meet you” (Rất vui được gặp các bạn) và “Welcome to China” (Chào mừng đến Trung Quốc). Đáng chú ý, Tổng thống Indonesia – người đang đối mặt với làn sóng biểu tình trong nước – cũng bất ngờ có mặt.

Buổi lễ duyệt binh mệnh danh “Ngày Chiến thắng” diễn ra trong bối cảnh chính sách “Nước Mỹ trên hết” và các cuộc chiến thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm lung lay những liên minh lâu đời của Washington.

Hôm 2/9, khi được hỏi liệu ông có coi cuộc duyệt binh này là một thách thức đối với Mỹ hay không, ông Trump nói rằng không, đồng thời nhắc lại mối “quan hệ rất tốt” với ông Tập. “Trung Quốc cần chúng ta nhiều hơn chúng ta cần họ”, ông Trump khẳng định.

Màn trình diễn kéo dài 70 phút sẽ bao gồm đội hình diễu binh, các tiết mục trên không và những vũ khí hiện đại như tên lửa siêu thanh, máy bay không người lái và xe tăng tối tân. Ông Tập sẽ duyệt hàng ngũ binh sĩ trước khi có bài phát biểu quan trọng.

Nhiều tuyến đường lớn và trường học tại Bắc Kinh đã tạm thời đóng cửa để phục vụ sự kiện, vốn là đỉnh cao của nhiều tuần chuẩn bị an ninh kỹ lưỡng và các buổi tổng duyệt lúc nửa đêm.

Tầm nhìn về trật tự mới toàn cầu

Ông Tập mô tả Thế chiến II là bước ngoặt lớn trong “cuộc phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa”, khi đất nước vượt qua nhiều thách thức để trở thành cường quốc kinh tế.

Trong bài phát biểu, ông được kỳ vọng sẽ nhấn mạnh chiến thắng của Trung Quốc và Liên Xô trong việc đánh bại chủ nghĩa phát xít, cũng như vai trò trong việc duy trì trật tự quốc tế hậu chiến.

Đầu tuần này, tại một hội nghị an ninh khu vực, ông Tập công bố tầm nhìn về một trật tự toàn cầu mới, kêu gọi đoàn kết chống lại “chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền” – thông điệp được xem là nhắm vào Mỹ và các gói thuế quan của ông Trump, vốn ảnh hưởng tới cả đồng minh lẫn đối thủ.

Ông Putin đã tận dụng sự kiện này để ký kết các thỏa thuận năng lượng sâu rộng hơn với Trung Quốc, trong khi sự kiện này mang lại cho Kim Jong-un cơ hội tìm kiếm sự hậu thuẫn cho chương trình vũ khí hạt nhân bị cấm vận.

Lần đầu tiên tham dự một sự kiện đa phương lớn, ông Kim Jong-un trở thành lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên dự một cuộc duyệt binh ở Trung Quốc sau 66 năm.

Con gái ông, Ju Ae – người được tình báo Hàn Quốc coi là ứng viên kế nhiệm hàng đầu – cũng có màn ra mắt quốc tế sau nhiều năm xuất hiện bên cạnh cha trong các sự kiện lớn trong nước.

Mọi khâu chuẩn bị cho sự kiện lịch sử này đều được tính toán kỹ lưỡng. Các chính quyền địa phương trên khắp Trung Quốc đã huy động hàng chục nghìn tình nguyện viên và đảng viên để giám sát, đề phòng bất kỳ dấu hiệu bất ổn nào trước cuộc duyệt binh, theo ước tính từ các thông báo tuyển dụng trực tuyến.

