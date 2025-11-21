Trung Quốc thử nghiệm siêu tên lửa DF-27: Vũ khí siêu vượt âm đe dọa các nhóm tàu sân bay Mỹ

Hình ảnh mới hé lộ tên lửa siêu vượt âm DF-27 của Trung Quốc, tầm bắn 5.000–8.000 km, có khả năng tấn công tàu chiến Mỹ và các căn cứ trên đảo Guam, Hawaii.

Hình ảnh về một loại tên lửa đạn đạo mới của Trung Quốc – được cho là nền tảng siêu vượt âm DF-27 – cho thấy hệ thống này có thể đang tiến gần tới giai đoạn vào biên chế, hoặc thậm chí đã được đưa vào hoạt động. Tên lửa sử dụng bệ phóng kiêm xe vận chuyển 12 bánh cỡ lớn, được che kín bằng lưới ngụy trang trong quá trình di chuyển.

Tầm bắn dự kiến của DF-27 nằm trong khoảng từ 5.000 đến 8.000 km, đặt nó vào khoảng giữa DF-26 (tầm 4.500 km) và các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Trung Quốc vốn được thiết kế để tấn công lãnh thổ Mỹ. Với tầm bắn này, DF-27 có khả năng vươn tới các căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp Thái Bình Dương, bao gồm đảo Guam và Hawaii.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin, loại tên lửa này được thiết kế để tấn công tàu chiến trên biển, tương tự DF-26 tầm trung và DF-21D tầm trung–ngắn.

Lực lượng tên lửa của Trung Quốc phóng tên lửa đạn đạo DF-26. Ảnh: MW.

DF-27 là một trong ba loại tên lửa đạn đạo tầm trung tích hợp phương tiện lượn siêu vượt âm (HGV) hiện đang được phát triển trên thế giới. Loại đầu tiên bước vào thử nghiệm bay là Hwasong-16B của Triều Tiên vào tháng 3/2024, tiếp theo là Oreshnik của Nga vào tháng 11 cùng năm. Trung Quốc từ lâu được xem là quốc gia dẫn đầu thế giới về phát triển HGV, với các thử nghiệm vũ khí lượn siêu vượt âm tầm liên lục địa đã khiến phương Tây đặc biệt lo ngại.

Tháng 11/2021, ông John Hyten, Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, từng mô tả về một trong các cuộc thử nghiệm đó: “Họ phóng một tên lửa tầm xa. Nó bay vòng quanh Trái Đất, thả một phương tiện lượn siêu vượt âm, và phương tiện này lượn trở lại Trung Quốc rồi đánh trúng mục tiêu”.

Ông nói thêm rằng cú đánh này “rất chính xác”, đồng thời nhận định tốc độ phát triển năng lực quân sự của Trung Quốc là “đáng kinh ngạc”, cảnh báo rằng Bắc Kinh có thể đạt khả năng tung đòn tấn công hạt nhân bất ngờ vào Mỹ.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-16B mang đầu đạn siêu thanh. Ảnh: MW.

Trung Quốc từ lâu dẫn đầu thế giới về phát triển tên lửa đạn đạo chống hạm – loại vũ khí không phổ biến ở các quốc gia khác, nhưng có khả năng đe dọa nghiêm trọng tàu chiến phương Tây trên phần lớn Thái Bình Dương. Tầm bắn của dòng vũ khí này đã mở rộng từ khu vực Tây Thái Bình Dương (với DF-21D), đến tận Guam ở trung tâm Thái Bình Dương (với DF-26), và DF-27 có thể mở rộng phạm vi này sâu hơn nữa ra đại dương.

Một điểm yếu tiềm tàng của DF-27 là sự phụ thuộc vào dữ liệu chỉ thị mục tiêu từ vệ tinh hoặc UAV. Nếu hệ thống vệ tinh bị vô hiệu hóa hoặc gây nhiễu, tên lửa có thể gặp khó khăn lớn trong việc đạt độ chính xác cần thiết để tiêu diệt tàu chiến đối phương.

Tuy nhiên, việc Trung Quốc phát triển các máy bay tàng hình không người lái tầm liên lục địa có thể mở ra giải pháp khác: kích thước lớn cho phép chúng mang các gói cảm biến mạnh hơn, nếu được cấu hình cho nhiệm vụ trinh sát.

Theo MW